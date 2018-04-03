三六零2017年营收122.38亿 净利同比增长80.15%

新浪科技讯 4月3日下午消息，三六零（601360.SH）公布2017年经营业绩。其2017年营业收入122.38亿元，同比增长23.56%；归属于公司股东的净利润33.72亿，同比增长80.15%。

这是三六零正式回归A股后交出的首份业绩。

报告期内，导航、游戏、搜索业务继续为三六零科技主要收入贡献来源，而360安全卫士、PC浏览器、手机卫士、IOT贡献收入增长显著。

截至2017年末，三六零科技PC安全产品的市场占有率为95.66%。2017年，三六零科技平均月活跃用户数达5.15亿，三六零科技移动安全产品的平均月活跃用户数达3.50亿。

报告期内，三六零科技主要收入构成为互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务，其收入分别为91.15元、16.98亿元、10.99亿元，相较于2016年，分别同比增长53.89%、减少35.28%，增长36.59%。

来源于中国境内的对外交易营收117.21亿元，同比增长27.99%。来源于境外的对外交易5.10亿元，同比减少331.63%。

2月28日，三六零重组更名暨上市仪式在上海证券交易所举行。三六零正式回归A股。当天周鸿祎身穿红色上衣，携360高管团队出席敲锣仪式。之后，360以每股65.67元开盘，报收于56.92元/股。

目前，三六零股价跌至每股39.80元，公司总市值为2692.07亿元。（李楠）