腾讯微视反击抖音:今年首次重大更新 打通QQ音乐曲库

新浪科技 谭宵寒

在否认了微信朋友圈屏蔽抖音后，腾讯内部一款被视作反击抖音的产品昨日晚间进行了今年首次重大更新——安卓新上的4.0版本推出视频跟拍、歌词字幕、一键美型三个功能，同时打通了QQ音乐千万级曲库。

10天前，抖音刚刚更新了自己的slogan。而微视在这轮改版中，也更新了logo和slogan，更大声势的抖音反击战已然开始。

反击抖音

在短视频这一领域，腾讯在2015年战略放弃微视以后的很长一段时间都是缺席的，直到2017年初，3月腾讯领投快手；5月，腾讯旗下的短视频产品微视在下线2个月后重新更新疑似回归；6月，内测定位类似于美拍、快手的QIM。从内部孵化到外部投资，腾讯在短视频领域开启重新布局。

不过从2017年的战果来看，腾讯内部孵化的产品微视重新改版上线后未起太大波澜，QIM在灰度测试后也尚未上线，而今日头条旗下的抖音、火山小视频、西瓜视频在这一年已经渐成体系，抖音更在春节前后迎来爆发。

抖音出现之前，腾讯系与今日头条系的战争往往被描绘为资讯分发渠道的战争，而抖音以及更多头条系社交、内容产品的爆发意味着头条已经愈来愈深入到腾讯一直以来擅长的社交领域。

在两会期间，马化腾就曾表示，社交、效果广告将成为腾讯未来比较大的增长点，此外，腾讯也在探索发展短视频、直播等新型社交平台。

3月24日，有网友发现，在微信朋友圈中，分享的抖音视频链接只能自己可见，好友不可见，外界传言微信已经屏蔽抖音。不过次日，腾讯方面回应称，朋友圈有防刷屏策略，某个链接或域名单日分享超过一定阈值就会不可见，过了次日凌晨便恢复正常。“这次抖音就属于这种情况，不存在屏蔽一说。”

虽然屏蔽的消息被否认，但腾讯对抖音之战已经开始，而这些也或许是给微视铺路的开始。

微视重生

在腾讯体系内，被赋予反击抖音的产品是微视。

微视的出现并不晚。2013年09月28日，微视8秒短视频软件iOS版1.0正式上线，在腾讯内部，还组建了版权合作、平台运营、产品技术以及客厅业务四个部门，也将微视产品运营团队升级为微视产品部。

当时在战略规划中，微视的发展策略是利用明星效应发展粉丝经济，为此在发展初期邀请众多明星聚拢人气——那也是微视最好的时期，大量广告费的投入拉来了众多用户，用户数据量暴增。

但邀请明星以及投入巨额广告费显然不是长期发展策略。当年11月，微视更新了版本，新增“好友邀请”功能，同时在内容分享上也支持了分享到新浪微博；支持内容私密分享，发布视频可选择不公开；推荐关注强化了达人、好友两类人群，对于发展初期极力推荐的名人则相对弱化。但在当时在资金投入减缓后，一切重归原点——明星内容不足，素人内容质量不稳定，平台用户粘度不断下降。

到2015年3月，腾讯微视产品部总经理邢宏宇已经离职加入58同城；微视运营总监何钐转岗加入腾讯内部一个新产品团队；微视产品部多个工作组解散；微视开放平台（BD）负责人徐志斌也离职创业——在腾讯内部，微视地位已经从抢占移动短视频机会到战略放弃。

到2017年3月中，腾讯正式推送一则通知——微视将于当年4月10日正式下线。不过从现在看来，当初的下线或是为后续的重新回归造势。5月17日，iOS版的微视全新改版上线，新增10秒原创大片、音乐秀MV、对口型录制，此时复活的微视似乎依然没有找到集中发力的点，这些功能的推出更像集合了市面上各类短视频软件功能而成的一款产品，而微视的用户量也依旧无太大起色。

微视2017年3月-2018年2月腾讯微视月独立设备数（艾瑞App指数）

战略级产品能否成功？

直到今年年初，微视的更新中，增加了高能舞室和海量音乐，微视越来越像抖音。

在昨晚的更新中，微视再次增加音乐短视频类的功能——“视频跟拍”，录制视频时可以直接使用原视频音乐，模仿原视频动作进行拍摄，降低视频拍摄难度；“歌词字幕”，用户在选择背景音乐之后，录制视频时可选择显示歌词字幕跟唱；“一键美型”，除了新增滤镜，短视频拍摄里加入了一键美颜、美型功能，其中美型功能可以便捷修饰脸型。

微视新版本的新功能

一位内部人士表示，微视目前已经是腾讯的战略级产品，今年已经在发力。而从其对接的资源上来看，微视已经协同了其所属的社交网络事业群（SNG）的资源。目前，微视已经打通了QQ音乐千万级正版曲库，包括BIGBANG的《FLOWER ROAD》，周杰伦的《等你下课》等等，另外，在社交上也和QQ打通，今年春节，微视QQ走运红包还推出微视礼包玩法。

但微视能否通过强大的社交体系、音乐版权赶超已经在行业内蓄力已久的抖音？

QQ音乐打通了千万级的曲库后，一方面着用户可选择性更大，另一方面也规避版权风险。相对而言，抖音目前的版权是与摩登天空、太合音乐有合作，此外还有创作者上传的原创音乐，而另外的还有用户自己上传的其他音乐，而这一部分或面临版权风险，这也是腾讯体系下的微视的优势。

但对于这样一款音乐短视频产品而言，目前，音乐的丰富性似乎还不是竞争的壁垒。一位文娱领域的投资人曾向新浪科技分析说，当初曾对抖音判断失误，因为做音乐就意味着版权。“但实际上，抖音在做的是以内容为主，音乐是其辅助。”

在现阶段，创作者的表演也就是内容是更重要的竞争力，在产品类似的情况下，归根结底要靠的是精细化运营。