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火山小视频回应低俗内容：将完善审核标准和AI系统

火山小视频回应低俗内容：将完善审核标准和AI系统
2018年04月03日 16:13 新浪科技
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　　相关新闻：聚焦网络直播乱象：谁是推送“少女妈妈”幕后黑手？

　　新浪科技讯 4月3日消息，针对央视批评短视频平台出现大量未成年妈妈视频等低俗内容，火山小视频在微博中回应称，将立即对平台的内容、审核规则、产品机制进行全面检查。

　　火山小视频表示，将健全完善火山小视频关键词控查机制，完善审核标准和AI识别系统，补充人工审核力量。并将结合目前产品已经上线的“未成年人不当行为”举报，安排20分钟级别的处理时效，确保发生的相关举报可以立即处理。

　　以下为火山小视频回应全文：

　　责任无可推卸，审核从严不懈

　　4月2日晚，央视报道指出，火山小视频平台上存在低龄妈妈的内容。感谢央视的监督，火山小视频深感责任重大，将立即对平台的内容、审核规则、产品机制进行全面检查。

　　1、去年11月起，火山小视频就留意到移动互联网上存在此类内容。同期，我们将这类内容增加到审核规则中，画面涉嫌未成年妈妈的，审核不予通过。仅在2月25日—3月30日期间，依据整理的关键词，从标题、描述、评论三个纬度召回45908个疑似问题视频重新审查。

　　但从目前来看，长效机制做得不好，在实践过程中有松懈，导致了此类内容重新出现在平台上。

　　2、针对暴露出的问题，我们将把平台内容审核流程前置，摆脱被动整改。我们将健全完善火山小视频关键词控查机制，完善审核标准和AI识别系统，补充人工审核力量。

　　我们将结合目前产品已经上线的“未成年人不当行为”举报，安排20分钟级别的处理时效，确保发生的相关举报可以立即处理。

　　3、我们深感自责，平台对此负有不可推卸的责任。我们将内部倒查，对每个环节中存在的问题进行整改，层层落实，责任到人，提高运营和审核人员的意识，从管理制度、审核流程、人员意识方面重新梳理，做到有标准必落实、有问题必重视、有违规内容必查删。

　　4、我们将联系央视，将报道的内容在火山小视频站内置顶播出，一方面是提醒广大用户在上传拍摄视频时一定要遵守法律、恪守公序良俗；另一方面也作为对我们自身平台责任的提醒，时刻牢记在保护青少年身心健康方面职责重大，不容有失。

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