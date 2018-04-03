OKEx回应回滚事件:恶意爆仓毫无根据 将保留法律追溯

新浪科技讯 4月3日消息，近日，OKEx负面不断，3月30日网友指出OKEx恶意爆仓，而OKEx指出是有用户异常操作，才采取回滚交易方案。今日OKEx网官方微信公众号“OKEX数字资讯”发布《OKEx关于近期若干事件的说明》一文，再次对3月30日OKEx交易平台上BTC季度合约价格异常及后续相关事件进行回应，OKEx表示：“OKEx作为一家向全球数千万用户提供服务的平台，一直恪守公平中立之宗旨，并致力完善风控机制、优化技术产品，保持平台的可信度和良好声誉。”

OKEx在回应中还表示，“OKEx合约的指数采用了世界排名靠前的多家交易平台的价格，按时间序列进行定期采样，是目前世界上最公正的指数之一，对于维护市场的公正性和防止恶意操纵具有指标性意义。此外，OKEx设计了独特的限价机制，其设计理念正在于防范市场操控可能。”

对于网络盛传的一张截图，OKEx指出，“据核实，此K线图实为12月8日BCH现货交易之数据，与合约交易并无关联。然而很多谣言以此图为依据，攻击OKEx操纵交易。”

OKEx还特别指出，OKEx主要面向全球市场，目前已经停止对中国大陆地区开放，故中国大陆地区并非我们的主要市场。(王上)

以下为OKEx回应原文：

OKEx关于近期若干事件的说明

1、3.30回滚事件回溯

香港时间2018年3月30日5:00-6:30（HKT），有异常账户通过异常操作，导致BTC季度合约价格异常，触发了本公司风控系统。为了保护广大投资者利益，根据OKEx用户服务协议6.3我们第一时间做出反应，快速启动回滚方案。

经查证，本次事件是一次有明显操纵迹象的异常交易行为，依规进行的回滚使得部分用户的交易过程受到影响，为此我们深表歉意。事件发生后，我公司产品和技术部门经过细致排查，即刻进行了技术升级，且随即优化了风控机制，全力避免此类事件再次发生。

2、网络及坊间流言的澄清

事件发生前后，一些关于OKEx的流言在网络及坊间散播，毫无事实根据的指责和影射OKEx涉嫌操纵市场、恶意爆仓。同时，也有一些关切的查询，OKEx一并澄清作答如下：

OKEx作为一家向全球数千万用户提供服务的平台，一直恪守公平中立之宗旨，并致力完善风控机制、优化技术产品，保持平台的可信度和良好声誉。

例如，330事件的回滚措施即是保护了受异常交易影响而爆仓的投资者，何谈恶意爆仓呢？OKEx本身不参与交易，所有的交易明细都公开透明，亦无法从价格涨落中获利，自身的收入来源系手续费，没有恶意操作的故意。

OKEx合约的指数采用了世界排名靠前的多家交易平台的价格，按时间序列进行定期采样，是目前世界上最公正的指数之一，对于维护市场的公正性和防止恶意操纵具有指标性意义。此外，OKEx设计了独特的限价机制，其设计理念正在于防范市场操控可能（新的限价机制见本公司3月30日已发公告）。

3、移花接木与蓄意造假

对网络上盛传的关于本公司交易过程中一些截图和流言OKEx特做说明，以澄清事实：

本图系2017年12月8日K线图，标题栏清楚标明“OKEX BCH/USDT” 。据核实，此K线图实为12月8日BCH现货交易之数据，与合约交易并无关联。然而很多谣言以此图为依据，攻击OKEx操纵交易。

以上二图是同时期，BTC合约和BTH合约真实的交易K线图，其中并无价格异常。

4、OKEx合法依规运营

OKEx（OKEx Technology Company Limited）是一家注册地在伯利兹，专注于数字资产交易的公司，成立之初，公司即向注册地作了严谨的法律咨询，公司目前所经营之业务均在法律许可范围内，公司所有业务活动也均在法律框架下运行。

伯利兹法律意见书截图

OKEx主要面向全球市场，目前已经停止对中国大陆地区开放，故中国大陆地区并非我们的主要市场。

5、用户至上的原则

OKEx作为一家负责任的全球交易平台，对用户的意见反馈历来极为重视，并将其认定为公司发展前行之不竭动力。我们感谢用户对公司之发展提出意见和建议，并以闻过则喜态度待之。我公司邮箱：service@okex.com，欢迎全球用户随时与我们联系。OKEx香港的通讯地址为：香港铜锣湾告士打道255-257号信和广场2101-02室，我们亦真诚欢迎有需要的用户和我们当面沟通。

与此同时，我们亦郑重申明，本公司对恶意诽谤、中伤者保留法律追溯的权利。

OKEx Technology Company Limited

2018.04.03