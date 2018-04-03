新浪科技> 互联网 > 正文

OKEx回应回滚事件:恶意爆仓毫无根据 将保留法律追溯

OKEx回应回滚事件:恶意爆仓毫无根据 将保留法律追溯
2018年04月03日 15:55 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 4月3日消息，近日，OKEx负面不断，3月30日网友指出OKEx恶意爆仓，而OKEx指出是有用户异常操作，才采取回滚交易方案。今日OKEx网官方微信公众号“OKEX数字资讯”发布《OKEx关于近期若干事件的说明》一文，再次对3月30日OKEx交易平台上BTC季度合约价格异常及后续相关事件进行回应，OKEx表示：“OKEx作为一家向全球数千万用户提供服务的平台，一直恪守公平中立之宗旨，并致力完善风控机制、优化技术产品，保持平台的可信度和良好声誉。”

　　OKEx在回应中还表示，“OKEx合约的指数采用了世界排名靠前的多家交易平台的价格，按时间序列进行定期采样，是目前世界上最公正的指数之一，对于维护市场的公正性和防止恶意操纵具有指标性意义。此外，OKEx设计了独特的限价机制，其设计理念正在于防范市场操控可能。”

　　对于网络盛传的一张截图，OKEx指出，“据核实，此K线图实为12月8日BCH现货交易之数据，与合约交易并无关联。然而很多谣言以此图为依据，攻击OKEx操纵交易。”

　　OKEx还特别指出，OKEx主要面向全球市场，目前已经停止对中国大陆地区开放，故中国大陆地区并非我们的主要市场。(王上)

　　以下为OKEx回应原文：

　　OKEx关于近期若干事件的说明

　　1、3.30回滚事件回溯

　　香港时间2018年3月30日5:00-6:30（HKT），有异常账户通过异常操作，导致BTC季度合约价格异常，触发了本公司风控系统。为了保护广大投资者利益，根据OKEx用户服务协议6.3我们第一时间做出反应，快速启动回滚方案。

　　经查证，本次事件是一次有明显操纵迹象的异常交易行为，依规进行的回滚使得部分用户的交易过程受到影响，为此我们深表歉意。事件发生后，我公司产品和技术部门经过细致排查，即刻进行了技术升级，且随即优化了风控机制，全力避免此类事件再次发生。

　　2、网络及坊间流言的澄清

　　事件发生前后，一些关于OKEx的流言在网络及坊间散播，毫无事实根据的指责和影射OKEx涉嫌操纵市场、恶意爆仓。同时，也有一些关切的查询，OKEx一并澄清作答如下：

　　OKEx作为一家向全球数千万用户提供服务的平台，一直恪守公平中立之宗旨，并致力完善风控机制、优化技术产品，保持平台的可信度和良好声誉。

　　例如，330事件的回滚措施即是保护了受异常交易影响而爆仓的投资者，何谈恶意爆仓呢？OKEx本身不参与交易，所有的交易明细都公开透明，亦无法从价格涨落中获利，自身的收入来源系手续费，没有恶意操作的故意。

　　OKEx合约的指数采用了世界排名靠前的多家交易平台的价格，按时间序列进行定期采样，是目前世界上最公正的指数之一，对于维护市场的公正性和防止恶意操纵具有指标性意义。此外，OKEx设计了独特的限价机制，其设计理念正在于防范市场操控可能（新的限价机制见本公司3月30日已发公告）。

　　3、移花接木与蓄意造假

　　对网络上盛传的关于本公司交易过程中一些截图和流言OKEx特做说明，以澄清事实：

　　本图系2017年12月8日K线图，标题栏清楚标明“OKEX BCH/USDT” 。据核实，此K线图实为12月8日BCH现货交易之数据，与合约交易并无关联。然而很多谣言以此图为依据，攻击OKEx操纵交易。

　　以上二图是同时期，BTC合约和BTH合约真实的交易K线图，其中并无价格异常。

　　4、OKEx合法依规运营

　　OKEx（OKEx Technology Company Limited）是一家注册地在伯利兹，专注于数字资产交易的公司，成立之初，公司即向注册地作了严谨的法律咨询，公司目前所经营之业务均在法律许可范围内，公司所有业务活动也均在法律框架下运行。

伯利兹法律意见书截图伯利兹法律意见书截图

　　OKEx主要面向全球市场，目前已经停止对中国大陆地区开放，故中国大陆地区并非我们的主要市场。

　　5、用户至上的原则

　　OKEx作为一家负责任的全球交易平台，对用户的意见反馈历来极为重视，并将其认定为公司发展前行之不竭动力。我们感谢用户对公司之发展提出意见和建议，并以闻过则喜态度待之。我公司邮箱：service@okex.com，欢迎全球用户随时与我们联系。OKEx香港的通讯地址为：香港铜锣湾告士打道255-257号信和广场2101-02室，我们亦真诚欢迎有需要的用户和我们当面沟通。

　　与此同时，我们亦郑重申明，本公司对恶意诽谤、中伤者保留法律追溯的权利。

　　OKEx Technology Company Limited

　　2018.04.03

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有