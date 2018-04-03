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摩拜是美团的还是滴滴的？最终都是腾讯的

摩拜是美团的还是滴滴的？最终都是腾讯的
2018年04月03日 15:14 中国企业家杂志
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摄影：高婧摄影：高婧

　　摩拜最终选择美团还是滴滴？这不仅将影响单车市场格局，也会成为整个出行市场最新变量。

　　文｜《中国企业家》记者 焦丽莎    编辑｜翟文婷

　　摩拜被美团收购的消息，使得单车战局再生变数。

　　“真实情况是滴滴与软银、美团两方都给了摩拜offer，但是摩拜还没有最终决定，今晚将召开股东会讨论此事。”摩拜一位投资人向《中国企业家》透露。

　　该投资人还表示，双方给出的offer细节差距较大。滴滴和软银一方开出的条件是，以45亿美元估值和现金的方式投资摩拜，两家共计持股20%。美团则是以现金＋股票的形式投资摩拜，估值还未确定，但不是外界传闻的37亿美金。上一轮融资后，摩拜的估值是34.5亿美元。

　　也就是说，滴滴和软银愿意以更高的估值、更少的占比、非控股形式投资摩拜。美团则要求控股。

　　但是，滴滴方面对《中国企业家》回应称，滴滴从未参与过竞价摩拜，也并不存在10亿美元投资的事情。美团方面则表示，官方不予置评。

　　摩拜最终选择美团还是滴滴？这不仅将影响单车市场格局，也会成为整个出行市场最新变量。因此，多位投资人表示，在股东会上将慎重讨论、慎重决定。

　　选择滴滴，摩拜一定程度上将保持独立发展，但是也很可能遇到ofo面临的来自滴滴的“竞业禁止”约束，止于共享单车，而且手握ofo和摩拜两张牌的滴滴很可能再次启动合并。

　　选择美团，则将失去控股权。好处是可以在滴滴生态外循环成长，衍生出更多的业务形态，例如网约车、共享租车等。

　　但是整个出行市场正在走向代理人战争，滴滴、美团和摩拜拥有共同的投资人腾讯。据《财新》报道，正是在腾讯董事会主席兼CEO马化腾的牵线下，美团正式谈妥投资入股摩拜的事宜。但这一消息没有得到各方确认。

　　但是，牌局已经再清晰不过。不管摩拜的选择是滴滴还是美团，最终都是腾讯。

　　滴滴向左，美团向右

　　早在春节前，就有摩拜投资人向《中国企业家》透露，摩拜即将完成美团领投的10亿美元融资，将在春节后宣布，但靴子迟迟未落地。据另一位投资人透露，该笔融资并未正式完成。

　　美团和摩拜的交集始于2016年10月，美团点评创始人兼CEO王兴以个人名义参与了摩拜的C轮融资。2017年4月，王兴在公开场合表示，摩拜的模式是对的，ofo是错的。在他看来，ofo提出连接自行车的概念，没有意义，也不会发生。

　　去年年底，美团打车将接入摩拜的消息传出，但并未得到证实。而且摩拜的共享汽车和美团的共享汽车都选择了在成都试点运营。

　　更关键的是，美团打车和滴滴在上海市场的战事正胶着，美团和摩拜有一个共同的敌人滴滴，也有一个共同的野心——做“大出行市场”。这样看来，摩拜靠近美团似乎更顺理成章。

　　摩拜在出行市场的布局早已开始。去年9月，接入首汽的网约车服务；10月，宣布与嘀嗒拼车达成合作；11月，摩拜与贵州新特电动汽车联手进军共享汽车。以摩拜为中心的轻联盟生态被解读为“反滴滴联盟”，试图撬动滴滴的出行霸主地位。

　　去年年底，有摩拜投资人称，王晓峰以前是Uber上海总经理，有过网约车经验，而且摩拜有资金，做网约车或者汽车租赁业务都很正常。摩拜的“反滴滴联盟”不是要把滴滴搞得多惨，只要抢到20%-30%的市场份额就够了。就像大象踩蚂蚁，滴滴踩不死摩拜。

　　但是，商业世界始终是利益驱动型，各家角色的各种态度瞬息万变。按照上述投资人的说法，滴滴给出了摩拜更高的估值和更大的独立空间。这对于接连被爆出“挪用押金，供应商欠款”的摩拜来说，也是不小的诱惑。

　　曾经持续发酵的摩拜ofo合并大戏背后，滴滴是积极的支持者。

　　曾有ofo投资人透露，有人拿出一套方案：合并后，戴威和王晓峰担任CO-CEO（联席CEO），程维出任董事长。资本方对滴滴更信任，滴滴也愿意推动合并。腾讯是摩拜和滴滴的股东，也希望合并后由滴滴掌控。

　　虽然合并在短时间内破产，但是滴滴对共享单车市场的野心并未减弱。在接管并重启小蓝单车后，又迅速上线了自有品牌青桔单车。更重要的是，截至目前，滴滴仍是ofo的最大机构股东。

　　这一次滴滴向摩拜扔出橄榄枝也并非不可能，从业务形态和商业模式可以窥见一斑。

　　从业务属性来看，单车这个单一业务领域难以支撑持续运营，且这个行业的不确定因素更多，比如季节性变化带来的影响，还有地域的管制。而单车业务对于滴滴的战略意义不容小觑。一是巨大的订单量；二是不管两个轮子还是四个轮子，都是运载工具，未来都将被自动驾驶代替。滴滴一定不能容忍市场上存在一个比自己运力还大的平台。

　　多位投资人都认为，单车对于滴滴的战略价值非同寻常，只要单车业务不赔钱，或者赔很少的钱，滴滴能获得一天几千万的流量。当天气不适合骑车的时候，这些出行需求就会转化成网约车订单。

　　一位ofo投资人曾认为，理想的状态是滴滴和ofo整合，最佳状态是滴滴与ofo、摩拜三方合并。继续打仗，就是浪费资源和时间。

　　幕后大BOSS

　　据《财新》报道，蚂蚁金服对ofo的借债得以实现债转股。也就是说，阿里在ofo的话语权再次加强。如果考虑到AT两个超级巨头争霸的现状，不管摩拜倒向美团还是滴滴，对腾讯来说都是乐见其成的交易。

　　这是一场巨大的流量之争，背后是腾讯阿里之间的博弈。“一个业务对于A和T同时具备战略价值的不多，（单车）的战略价值很大。”一位投资人说。

　　多位投资人曾向《中国企业家》表达，此前摩拜和ofo合并之所以艰难，很大程度上在于腾讯和阿里在其中的战略诉求相左。

　　朱啸虎曾算过一笔账，“共享单车市场对标的是公交车，在中国，每天的公交车出行是3.5亿次，现在两家共享单车每天的骑行数据加在一起是5000万次。三年后，共享单车每天至少是1亿~2亿次的骑行，这是很有可能的。全球来看，没有一个交易平台每天能有这样的交易量。”

　　2016年10月腾讯领投摩拜单车，如今是摩拜最大机构股东；2017年3月蚂蚁金服领投永安行，战略投资ofo，7月阿里巴巴投资ofo，10月永安行低碳跟哈罗单车合并，蚂蚁金服投资并成为哈罗单车第一大股东。

　　腾讯和阿里在共享单车市场的火药味渐浓。2017年下半年，马云和马化腾曾公开喊话。乌镇互联网大会期间，马云对媒体表示，“我们做任何的兼并、合作都要思考对行业的贡献，不能为了垄断、为了早点收钱而做。”在哈罗单车获得蚂蚁金服投资后，马化腾则在朋友圈留言，“被当做支付的推广工具了，可怜了其余小股东被锁死。”

　　毋庸置疑，线下支付场景和信用体系建设，是阿里和腾讯共同的战略诉求。还有投资人分析，对腾讯而言，小程序也是很大的一个战略价值。

　　据一位投资人透露，美团上线打车与滴滴开战这件事曾让腾讯有所不悦。如今的局面下，腾讯会支持摩拜靠近美团，还是会支持滴滴继续做大出行版图，目前来看还是个未知数。

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