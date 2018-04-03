微博获2017社会责任绒花奖

来源：北京商报

北京商报讯（记者 金朝力）4月3日，由中国经济传媒协会、北京商报社、北商研究院、声誉研究所联合主办，中国扶贫开发协会博士后扶贫工程中心学术支持的2018企业社会责任峰会在新闻大厦举办。本届峰会聚焦精准扶贫，精英汇聚一堂，分享交流企业在扶贫实践中的做法与经验，还首次启动了2017社会责任绒花奖。其中微博通过熊猫守护者公益项目获得2017社会责任绒花奖。

据了解，熊猫守护者是微博联合中国绿化基金会共同发起的社会化生态保护公益行动。微博用户通过互动在微博上养成虚拟竹子，结合大熊猫栖息地的自然条件，在陕西秦岭等地种植真实的竹子，以缓解大熊猫栖息地“碎片化”问题，推动秦岭等地自然生态建设，并通过这一行动降低公众参与公益的门槛，搭建社会参与生态保护的平台。每天超过1000万用户通过熊猫守护者参与公益，关注生态文明。

除微博外，中国银行北京分行——公益志愿服务平台项目、海航集团——海航至善井公益项目、苏宁易购集团——智慧零售助销贫困地区农产品项目、杭州银行北京分行——文创产业扶持项目、汉能薄膜发电集团——陕西省渭南市临渭区永庆寺村光扶贫项目、新浪微博——熊猫守护者公益项目、玫琳凯（中国）——SDG村项目、爱康集团——医疗健康管理项目也荣获2017社会责任绒花奖。值得关注的是，本次峰会的平台作用进一步深化，苏宁、超市发、爱康国宾、大业传媒、首都金融服务商会在会上与国家级贫困县山西省广灵县达成扶贫战略意向，将在特色农产品与旅游产品销售、就业、金融以及医疗健康等领域对广灵县进行大力扶持。