谷歌为美校车免费提供WiFi 方便农村学生做作业

中新网4月3日电 据美国侨报网报道，全美有12个州的校车正在安装免费的谷歌无线上网服务，以便那些住在农村的学生可在乘车过程中做家庭作业。

据报道，谷歌高层2日正式宣布，将在丹佛东部平原的一个学区扩建他们的“旋转学习大厅”(Rolling Study Halls)项目。此举将有助于为数万学生增加150万小时的学习时间，否则这些学生只能坐在上学或放学的校车上无所事事。

该公司表示，该项目将为16个地区的70辆校车提供免费无线网络服务，而这一项目主要是服务于那些没有高速家庭互联网接入和需要长时间乘坐校车的农村地区孩子们。

谷歌当天宣布的扩建地区是位于丹佛以东约50英里的 Deer Trail小镇，该镇约有700名居民。谷歌称，由于该地区家庭年收入中位数不到5万美元，许多家庭都买不起高速互联网。

谷歌去年率先在南卡罗来纳州伯克利县学区的2辆校车上推出了这一试点项目，然后扩大至28辆。该区的信息技术官员德里杰斯表示，目前大约已有2000名学生获得了这一免费网络服务。她还介绍称，谷歌提供的这一系统服务只限于由学校认证的谷歌Chromebooks笔记本电脑使用，并限制学生使用社交媒体，对扩大农村地区老师及学生的学习时间起到了积极作用。

免费公交WiFi市场一直是谷歌与苹果的竞争领域，既有软件也有硬件。苹果上周也宣布了新版成本更低的iPad，试图与Chromebooks进行竞争。而谷歌也已推出了“G系列教育”方案，可让教师在线为学生测验，共享数据和创建协作项目。

谷歌指出，每个地区都可控制学生们对校车WiFi的使用，而谷歌则看不到孩子们在看什么。谷歌美国董事长莫利纳里(Susan Molinari)表示，“我们很高兴将‘旋转学习大厅’推广至全国各地的社区，对学生来说，获得他们在学校和将来事业中所需要的资源是非常重要的。”

该公司目前正在亚拉巴马、乔治亚、堪萨斯、明尼苏达、新墨西哥、俄勒冈、宾夕法尼亚、南卡罗来纳、田纳西、得克萨斯和弗吉尼亚多州的学区提供这一服务。