媒体：互联网资管终遭严整 定向委投确认非法

互联网资管乱象终于受到监管层重视。

21世纪经济报道记者独家获悉，日前互联网金融风险专项整治工作领导小组下发相关通知(下称通知)，要求加大力度整顿通过互联网开展的资产管理业务。

在该通知中，监管层明确资产管理属于特许经营业务，须纳入金融监管。

按照通知要求，依托互联网公开发行、销售资产管理产品，须取得中央金融管理部门颁发的资产管理业务牌照或资产管理产品代销牌照。

值得一提的是，此前被本报持续报道数年定向委托计划、定向融资计划、理财计划等一度存在监管套利争议的互联网资管模式，也被上述通知明确为非法金融活动。详见本报2015年报道《起底P2P“资管拆分术”： 互金模式狂飙曝“监管黑洞”》

同时互联网平台为各类交易所代销资管产品的模式也被列为违规。

上述通知进一步要求，上述互联网资管模式需立即停止，且存量业务最迟于2018年6月底压缩为零。

同时上述通知强调了惩戒措施。即对于未按要求化解存量的机构，将明确为从事非法金融活动，纳入取缔类进行处置，采取包括注销电信经营许可、封禁网站、下架移动APP、吊销工商营业执照，要求从事金融业务的持牌机构不得向其提供各类服务等。

21世纪经济报道记者了解到，不少互金平台通过定向委托投资、自动投标工具等形态实现募集资金与底层资产的期限错配，由于清理要求距今仅剩三个月，业内人士认为不少平台将面临流动性压力。

“不少平台之前有预感，但还是有在这么做的，过去P2P模式被限制后，互联网资管、定向委托投资就成为新的套利形态。”一位西部地区互金平台负责人表示，“但是目前看这个时间比较紧，不排除会有一些平台在清理中有流动性压力。”