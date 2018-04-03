媒体称美团收购摩拜消息属实 交易撮合方是华兴资本

来源：36氪

原标题：连摩拜也要被美团收入麾下，美团这是铁了心要吃下整个“出行蛋糕”

作者：曹倩、杨林

说出来你可能不信，摩拜要把自己卖给美团。

针对今日传出的美团和摩拜已达成收购协议，摩拜将以37亿美元总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价及10亿美元债务一事，36氪已从知情人士处确认消息属实。而此次交易的撮合方正是华兴资本。

今天还有消息称，滴滴也要投资甚至是收购摩拜，对此，滴滴否认了这两种说法。不过36氪从知情人士那里了解到，滴滴此前确实和摩拜谈过投资的事情，也曾考虑过收购摩拜。

36氪了解到，在此次收购消息传出之前，摩拜单车创始人胡玮炜就已经开始清退自己在摩拜的股份。有消息对36氪称，今年年初，摩拜曾在国外寻找大的基金来收购，不过这一消息没有得到摩拜方的确认。不过，从去年年底开始，摩拜已有多名高管相继离职，加入区块链创业。

事实上，美团自己也一直有吃下出行这块蛋糕的野心。不只要与滴滴展开网约车大战，王兴同样想把美团的触手伸到共享单车领域，卡位共享单车场景入口。

早在2016年，美团CEO王兴就以个人名义参与了摩拜C轮与C+轮共计超1亿美元的融资，那时双方关系已较为紧密。

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而据36氪此前报道，摩拜单车于2018年1月完成的超10亿美元E轮融资中，美团成为了领投方，腾讯仍是摩拜除管理团队以外最大的股东。

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鉴于腾讯与此次收购双方的友好合作关系，摩拜与美团能达成这笔交易似乎理所当然。

据蓝鲸TMT报道，摩拜在过去几个月一直在尝试寻求独立融资，但因资金危机而无法获得正向现金流来维持正常运营。据悉，摩拜单车每月运营支出超4亿美元，目前摩拜现有股东已放弃继续支持，亦无新资本再愿意入场。