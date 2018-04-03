新浪科技> 互联网 > 正文

媒体称美团收购摩拜消息属实 交易撮合方是华兴资本

媒体称美团收购摩拜消息属实 交易撮合方是华兴资本
2018年04月03日 13:00 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：36氪

　　原标题：连摩拜也要被美团收入麾下，美团这是铁了心要吃下整个“出行蛋糕”

　　作者：曹倩、杨林

　　说出来你可能不信，摩拜要把自己卖给美团。

　　针对今日传出的美团和摩拜已达成收购协议，摩拜将以37亿美元总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价及10亿美元债务一事，36氪已从知情人士处确认消息属实。而此次交易的撮合方正是华兴资本。

　　今天还有消息称，滴滴也要投资甚至是收购摩拜，对此，滴滴否认了这两种说法。不过36氪从知情人士那里了解到，滴滴此前确实和摩拜谈过投资的事情，也曾考虑过收购摩拜。

　　36氪了解到，在此次收购消息传出之前，摩拜单车创始人胡玮炜就已经开始清退自己在摩拜的股份。有消息对36氪称，今年年初，摩拜曾在国外寻找大的基金来收购，不过这一消息没有得到摩拜方的确认。不过，从去年年底开始，摩拜已有多名高管相继离职，加入区块链创业。

　　事实上，美团自己也一直有吃下出行这块蛋糕的野心。不只要与滴滴展开网约车大战，王兴同样想把美团的触手伸到共享单车领域，卡位共享单车场景入口。

　　早在2016年，美团CEO王兴就以个人名义参与了摩拜C轮与C+轮共计超1亿美元的融资，那时双方关系已较为紧密。

图片来源：鲸准图片来源：鲸准

　　而据36氪此前报道，摩拜单车于2018年1月完成的超10亿美元E轮融资中，美团成为了领投方，腾讯仍是摩拜除管理团队以外最大的股东。

图片来源：鲸准图片来源：鲸准

　　鉴于腾讯与此次收购双方的友好合作关系，摩拜与美团能达成这笔交易似乎理所当然。

　　据蓝鲸TMT报道，摩拜在过去几个月一直在尝试寻求独立融资，但因资金危机而无法获得正向现金流来维持正常运营。据悉，摩拜单车每月运营支出超4亿美元，目前摩拜现有股东已放弃继续支持，亦无新资本再愿意入场。

美团摩拜滴滴
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有