阿里体育完成超12亿元A轮融资 估值超80亿元

新浪科技讯 4月3日中午消息，阿里体育今日宣布完成超12亿元A轮融资，估值超80亿元，由云锋基金领投，太平保险等知名机构跟投。另外，阿里体育宣布收购互联网健身运动品牌乐动力。

2015年9月，阿里巴巴集团宣布成立阿里体育集团，原SMG副总裁张大钟出任阿里体育CEO，阿里巴巴集团CEO张勇将担任阿里体育董事长。

而在此之前的2014年世界互联网大会上，阿里巴巴集团董事会主席马云曾说道，未来10年，中国最大的问题将会是健康和快乐的问题，并随后衍生出阿里巴巴的“double H”产业，即Health and Happiness”，阿里将布局这两大产业。

在2017年上半年，就曾传出阿里体育融资的消息——A轮融资估值70亿元，总融资为12.35亿元。随后，阿里体育方面回应称，阿里体育确实正在进行A轮融资，但融资还未全部完成。

去年阿里体育成立的两周年会上，张大钟曾对外提到过阿里体育正在做的事情——建立体育服务平台、培养运动会员、让运动简单。相对于行业重金砸版权的模式，张大钟曾解释说，阿里体育可能是烧钱最少的互联网公司，并未太过追求IP的购买。

对于2018年，阿里体育曾表示，将继续在电竞、校园体育、体育服务、政府协同合作、运动场馆、运动小镇等领域发力。(宵寒)