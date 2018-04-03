摩拜卖身美团？盯上摩拜的还有软银和滴滴

赵陈婷

共享单车两大巨头的合并谈判不欢而散之后，ofo和摩拜两家最近似乎都不太走运。

ofo因为债权融资方式遭遇资金链被质疑之后不久，摩拜又被曝出卖身的消息。

4月3日蓝鲸财经报道称美团和摩拜已于近日达成收购协议。摩拜将以37亿美元的总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价（12亿美元现金及15亿美元股权）和10亿美元的债务。

对于上述传言，第一财经方面了解到的情况是，对摩拜感兴趣的不止美团一家，但目前还没有开股东会作出最终决定。

4月3日上午，一位接近摩拜的知情人士对第一财经记者独家透露，现在的情况是摩拜收到了来自美团的口头offer，但除美团之外滴滴和软银也给了摩拜offer。

其中，滴滴和软银的offer是投10亿美金，估值45亿美金，其中滴滴投6亿美金。

“目前股东会还没开，大家还没讨论接哪个offer。”上述人士称，美团投资摩拜的说法不算准确。

蓝鲸财经提供的摩拜内部财务报表称，截至当前摩拜挪用用户押金60亿元人民币，供应商欠款约10亿人民币，债务总额合计超过10亿美元。

但关于摩拜挪用用户押金一事，上述接近摩拜的知情人士透露，摩拜账上还有上亿美金，不需要挪押金。

目前摩拜官方尚未就卖身一事做出回应。第一财经记者还就此联系了美团方面，但美团方面表示对传言不予置评。

美团押注出行

值得一提的是，这已经不是第一次将美团和摩拜联系到一起。

今年年初就有媒体曝摩拜的新一轮融资已接近尾声，称由美团领投，多个老股东和新资方跟投。并称“本轮融资金额多于10亿美金，领投方美团的钱已于近日到账。”

对此，美团点评公关负责人向第一财经记者否认了这一信息，称不存在领投一事。但对于美团是否参投，或王兴以个人名义入股，美团点评表示并没有透露更多。

上一次美团出现在摩拜融资方名单是2016年。彼时美团点评CEO王兴以个人名义参与C+ 轮融资，此后双方开展战略合作。去年9月，美团在APP上线摩拜单车入口，用户通过美团app首页入口，可直接点击进入摩拜单车页面。

不容忽视的事实是定位吃喝玩乐的美团近来对出行业务兴趣浓厚。

去年2月份，美团就开始在南京试水打车业务，同年12月份，美团成立了出行事业部。 2017年12月底，美团APP在全国七个城市接入打车推广链接，包括北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门。

今年3月21日，美团打车正式登陆上海，并且提供了出租车及快车两种业务。“零抽成”和发优惠券依然是移动出行市场培养司机和用户的两大法宝。

美团点评CEO王兴此前还透露，美团打车业务已经在所进入的城市拿到1/3的市场份额。

“另立门户”的滴滴

插足出行业务的美团和改道做单车的滴滴是如今共享单车市场最大的变数。

去年年底，尽管ofo和摩拜的投资方再三出来公开喊话希望两家能够合并，但最后两家的创始团队还在坚持。

ofo单方面“硬抗”最直接的结果是其大股东滴滴自己开始插足共享单车业务。

2018年1月，滴滴与小蓝单车达成托管合作。今年1月25日，滴滴的自由单车品牌青桔单车正式上线。

目前的共享单车市场上，滴滴的入局并不是太顺利。

今年3月份，滴滴单车刚刚登陆武汉，即遭到三部门联合对其数百辆单车的收缴；滴滴单车在深圳投放后，深圳市交通委在第一时间作出回应，称滴滴此举为违规投放，责令其立即收回违规投放车辆。

据财新报道，滴滴亦最终同意蚂蚁金服投资ofo，此前蚂蚁金服对ofo的借债得以实现债转股，双方就投资细节尚在谈判中。

不过，滴滴方面目前并未就此作出回应。

但不可忽略的现实是，如今的共享单车的游戏已经变了调性。如果说过去摩拜、ofo、哈罗单车的融资更多地还是在砸钱投放自行车上，现在，各家盯上了“大出行”，希望围绕单车和汽车出行等在一个平台上运营，构建一个大出行的生态。

而目前的共享单车市场上已经鲜明的分成了三个战队。

和滴滴闹掰的ofo明显站到了阿里麾下。除了ofo，阿里旗下的蚂蚁金服现在还控股着主打二三线市场的哈罗单车。剩余两家是通过收购小蓝单车另立门户的滴滴和一直属于腾讯战队的摩拜。