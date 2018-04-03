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传美团领投摩拜E轮超10亿美元融资 摩拜不予置评

传美团领投摩拜E轮超10亿美元融资 摩拜不予置评
2018年02月06日 20:03 新京报
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　　新京报快讯（记者薛星星）今日下午，有媒体爆料称，摩拜单车已完成新一轮E轮融资，寻找中国创客记者就此事求证摩拜单车方面，摩拜单车官方回应称“不予置评”。

　　一位接近摩拜单车的投资人士向寻找中国创客记者证实，摩拜单车确实拿到了美团领投的新一轮融资。据相关媒体报道表示，此轮融资金额可能超过10亿美元，领投方美团的钱已于近日到账。

　　摩拜单车正试图从单车业务扩展到更多的出行版图。去年9月开始，摩拜单车相继同首汽约车、嘀嗒拼车等网约车平台达成合作，在摩拜单车APP中加入网约车入口。当时有消息称，摩拜单车也在同美团方面接触。

　　去年12月底，摩拜单车在贵州上线共享汽车业务。此后，一汽轿车发布公告称，拟对摩拜出行增资入股，增资后将持有摩拜出行10%的股权。

　　摩拜单车的最近一笔融资完成于2017年7月，此后近半年时间内再无融资传出。随着共享单车“战事”进入尾声，唱衰共享单车的声音亦甚嚣尘上。此前，有媒体报道称ofo及摩拜均存在挪用押金行为，高企的运营成本使得共享单车的盈利模型难以为继，急需资本输血。

　　此次传闻美团结盟摩拜也在情理之中，双方合作早有预兆。去年国庆期间，美团就在自家APP中提供了摩拜单车的入口。

　　2017年2月，美团在南京试水网约车业务。12月，美团宣布进军包括北京、上海、杭州等七座城市，但因为政策原因至今尚未上线。

美团摩拜融资
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