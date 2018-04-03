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美国证监会指控加密货币公司创始人策划ICO骗局

美国证监会指控加密货币公司创始人策划ICO骗局
2018年04月03日 10:43 新浪财经
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　　新浪美股讯 北京时间3日早间消息，美国证券交易委员会（SEC）周一表示，已指控加密货币公司Centra Tech的两位联合创始人涉嫌策划一次欺诈性的“初始代币发行”（ICO），骗取投资者逾3200万美元资金。

　　SEC表示，Centra Tech的联合创始人Sohrab Sharma 与Robert Farkas涉嫌策划“欺诈性ICO”，谎称能提供得到维萨卡万事达卡集团支持的信用卡，让用户可以将加密货币兑换成美元和其他法定货币。而调查发现，该公司与维萨卡和万事达卡没有任何关系。

　　SEC还指控，为宣传此次ICO，Sharma和Farkas创造了虚构的高管，他们的传记令人印象深刻；在Centra的网站上发布虚假或误导的营销材料，并聘请名人在社交媒体上推销其ICO。

　　据媒体报道，此次ICO得到了美国两位名人——拳击手Floyd Mayweather与音乐制作人DJ Khaled——的支持，他们在社交媒体Instagram上帮助推销这次ICO。但SEC的指控中未提及这两位名人。

　　SEC要求法院判决Sharma与 Farkas返还不当得利，支付利息和罚款，并禁止他们参与“任何数字或其他证券的发行”。

　　纽约南区联邦检察官办公室也宣布对这两人发起刑事指控。

加密货币ICO骗局
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