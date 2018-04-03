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比特币支持者：它是根针 能刺破泡沫

比特币支持者：它是根针 能刺破泡沫
2018年04月03日 09:09 新浪财经
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　　新浪美股讯 北京时间3日早间消息，比特币周一一度跌破7000美元，目前在7000美元左右徘徊。但一位资深比特币倡导者仍然认为，这一市场不存在泡沫。相反，全球债券和股票市场正被央行人为抬高，这才是真正的泡沫。

　　比特币去年12月一度升至2万美元以上，但自那以来已跌至7000美元左右，使得怀疑论者认为这种加密货币正处于一个正在破裂的泡沫之中。

　　但比特币基金会（Bitcoin Foundation）联合创始人乔恩-马东尼斯（Jon Matonis）并不这样认为。他在接受美国《商业内幕》网站采访时称：“对那些认为比特币是泡沫的人，我要说的是，比特币是一根针，将会刺破这个泡沫。真正的泡沫是被央行抬高的疯狂的债券市场和虚假的股票市场，这些才是泡沫。”

　　马东尼斯认为，我们正在进入“后法定货币时代。。。这不是由央行驱动的。”类似比特币这样去中心化的加密货币将推动这一转变。

　　尽管他对现有的金融系统持怀疑态度，但马东尼斯认为，类似高盛这样的大银行正考虑进军加密货币领域，这“太美妙了”，并补充称，这些机构将帮助“市场成熟化”，并减少波动性。

　　马东尼斯还表示，他认为加密货币不应受到监管。

　　他表示：“我认为我们应该在一个‘货物出门概不退换’的环境中运作，让购买者自己做研究。没有人强迫他们投资ICO。如果你担心风险，尽管走开。”

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