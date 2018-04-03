互金专委会:互联网股权众筹平台310家 融资总额319亿

新浪财经讯 4月3日消息，国家互联网金融安全技术专家委员会（下称“专委会”）发布《互联网股权众筹平台发展报告（2018年3月）》（下称“报告”）。

据悉，自2016年以来，专委会持续对互联网股权众筹平台进行监测，发现基本情况如下：一是平台总量方面，累计发现互联网股权众筹平台310家，目前在运营平台105家；二是发布项目方面，监测到累计发布项目9.8万个，目前在发布项目8000余个；三是成功融资项目方面，监测到累计成功融资项目数3966个，成功融资总额319亿元。四是平台用户方面，监测到平台月活跃用户数超20万人，其中男性用户较多，20-29岁用户最多。

据国家互联网金融风险分析技术平台（下称“技术平台”）统计，自2016年开始，截至2018年3月31日，技术平台共发现开展互联网股权众筹在运营平台105家，比去年同期减少163家。自去年8月份至今，平台数量基本保持恒定，显示出行业发展趋于稳定。

以下是互联网股权众筹平台发展报告（2018年3月）

国家互联网金融安全技术专家委员会

互联网金融安全技术工业和信息化部重点实验室

摘要：自2016年以来，国家互联网金融安全技术专家委员会（以下简称“国家互金专委会”）持续对互联网股权众筹平台进行监测，发现基本情况如下：一是平台总量方面，累计发现互联网股权众筹平台310家，目前在运营平台105家；二是发布项目方面，监测到累计发布项目9.8万个，目前在发布项目8000余个；三是成功融资项目方面，监测到累计成功融资项目数3966个，成功融资总额319亿元。四是平台用户方面，监测到平台月活跃用户数超20万人，其中男性用户较多，20-29岁用户最多。

2018年3月30日，证监会发布2018年度立法工作计划，拟制定规章类立法项目32件，其中就包括股权众筹试点办法。自2016年以来，国家互联网金融风险分析技术平台（以下简称“技术平台”）对全国互联网股权众筹平台从平台、项目和用户等方面进行了持续监测，形成本期报告。

一、互联网股权众筹平台数量和地域分布

截至2018年3月31日，技术平台共发现开展互联网股权众筹在运营平台105家，比去年同期减少163家。自去年8月份至今，平台数量基本保持恒定，显示出行业发展趋于稳定。近一年互联网股权众筹平台数量变化趋势如下图所示：

图1 平台数量趋势图

技术平台对股权众筹平台的地域分布进行监测发现，目前在运营的105家平台分布于全国21个省市地区，其中北京、深圳、上海这三个地区的平台数量最多，占全部平台的66.7%。显示出行业平台地域分布较为集中，区域优势逐渐体现。

图2 全国各地区平台数量

据监测，目前在运营的105家股权众筹平台上线时间主要集中在2014年和2015年。其中，2015年被称为股权众筹的“元年”，该年我国互联网股权众筹平台迅猛发展，上线数量占比高达45.71%。

图3 105家平台上线时间

二、融资项目情况

技术平台对股权众筹平台融资项目进行了监测：目前，在运营的105家中，81家平台的部分项目成功融到了资金，剩余24家平台自产生以来未成功融资过项目。

自2018年1月份以来，技术平台监测到互联网股权众筹平台成功融资金额达4.1亿元：

技术平台对近三个月成功融资项目所属行业进行了分析，发现资金流向行业属互联网（约24.5%）和文化娱乐（约18.1%）占比较高，其余部分流向餐饮、住宿、医疗等行业。

图4项目资金流向行业分布情况

三、平台用户情况

技术平台监测显示，105家在运营平台3月活跃用户数近22万人。其中北京、广东和浙江等省份投资者最为活跃。同时，技术平台对股权众筹平台的用户年龄抽样分析显示，平台投资者年龄主要分布在20-49岁之间，其中，20-29岁投资者数量最多。

图5投资者年龄分布

抽样结果显示男性投资者人数远高于女性投资者人数，具体如下：

图6投资者性别分布

四、平台运营情况

技术平台监测发现混合经营成为行业发展趋势，105家平台均经营股权众筹，但其中46家经营单一互联网股权众筹业务，剩余59家中，有47家平台同时经营互联网股权众筹、产品众筹、公益众筹等多种形式的众筹业务；剩余12家平台同时经营互联网股权众筹及网贷、私募基金、资产管理、信托销售等其他业务。

图7平台经营模式情况

技术平台发现现阶段互联网股权众筹平台的推介方式主要集中于微信公众号、微博营销，APP推广及QQ线上沟通四种。其中，使用微信公众号作为唯一推介方式的平台数量较多为40家，同时使用两种推介方式的平台为45家，同时使用其中3种以上推介方式的平台为25家。

图8平台推介方式

我国互联网股权众筹平台主要采用向融资方收费、向投资方收费、从投资收益中收费三种方式。在明确告知收费方式及收费标准的平台中，6家平台提供完全免费服务；23家平台向融资方收取服务费，为融资方融资金额的2%至5%不等；7家平台向投资方收取认购额1%至5%不等的服务费；7家平台从投资收益当中抽取5%至20%不等的服务费。22家未明确告知具体收费标准，只告知平台存在收费情况。