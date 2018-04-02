徐小平：创业者需满足社会责任 区块链考验人性

徐小平

新浪科技讯 4月2日下午消息，新京报寻找中国创客第四季启动仪式在京召开，真格基金创始人徐小平出席并演讲。他分享的主题为《创业者的社会责任》，他提到，最近发生的许多事情都是因为它偏离了社会责任，偏离了正确的价值观，最后走向了梦想的反面。

在演讲中，徐小平还拿了区块链技术举例，他指出，区块链带来的革命，带来的变化，是很惊人的。那么一个创业者如何用这个技术负责任的为社会、为他人、为国家能够创造价值，创造秩序，而不是损害价值，而不是影响秩序，而不是带来与创业创新相反的东西，这是一个重大挑战。尤其是区块链跟钱如此接近，更加是对人的人性的考验，对人的社会责任、理想主义的挑战。

徐小平告诫创业者要有志存高远、崇高的理想、崇高的价值观。

“当你的梦想越大，你的责任越大，当你的公司越大，社会、人们对你的期待就越高。而你只有满足这种社会责任，你的生意才能做得很大，而不至于在成功的过程当中遭受挫折。”徐小平说道。（王上）

以下为徐小平演讲实录：

徐小平：大家好！尊敬的戴社长、尊敬的各位朋友大家好！

关于刚叔造车的事，我不知道中间发生这个事，是我们的人还是另外一个人？是另外一个人，他是同行，他是嫉妒你，想把你吓退。刚叔当时说要造车，我就请了十几个投资人开一个会，当时是春节以前，聊得很深。春节之后，我让一个造车的CFO找刚叔聊，他越说不好，我觉得这个项目越好。所以我还等着我们一起来头。这个车出来送我一辆，免费的吧。

大家好！我是上午十一点钟还在长沙做演讲，后来飞到北京是两点钟，我就及时赶来演讲。结果没想到机场因为一个外国嘉宾到访，封锁了，我在机场等了一个小时，想到老戴在等待我，我特沮丧，我想我的人生怎么这么失败呢。但是一想到吴婷在这等着我，我还是挺开心的过来了。

寻找中国创客这个活动搞了三年，一开始我是老戴坚定的支持者，2015年12个创客项目有8个项目是我们真格基金投的，2016年14个项目里面4个是我们投的，2017年14个项目里面只有2个是我们投的，可见中国的创业运动在持续深入高速发展，好项目越来越多，好公司越来越多，老戴的选择也越来越多，对我的依赖和爱戴越来越少。但是寻找中国创客毫无疑问是掀起了创业运动一阵阵高潮，对真格基金也有很大激励和支持作用。因为创业者本人都是时代的英雄，能够抵挡住种种压力。刚才许多创业者也讲，多么难、多么苦、多么孤独。所以对于创业者我从来不说任何负面东西，一般都是坚定鼓励、坚定支持。

当然中国的创业质量越来越高，创业者素质越来越强，创业环境越来越好，确实也出现了很多很多问题，尤其是当你的速度越来越快的时候，当你的发展越来越顺的时候，其实由此相关的带来了一些社会的问题，这个时候要注意。所以想来想去老戴让我讲什么，我想了一个比较深邃的主题。就是创业者的社会责任。

三年前我去伦敦大英博物馆，我居然在大英博物馆遇到了永淳，就那一次，大英博物馆的馆长助理带着我们参观，奥杜威手斧是大英博物馆镇馆之宝，我们现在的卫星、高速列车所有都源于这个东西。最早的创客、最早的创新、最早的技术，但是这个技术能给人类带来效率，带来生活的便利，但是随着工具的出现，也能出现。

这是小野二郎，我每次去日本，在吃日餐，坐着看，长长的刀要能切世界最美味的寿司，这些工具能来幸福，但是也能带来负面的东西。

下一张图我迅速放一放，这是大屠杀。就是用刀，现代社会一九九几年的事，就是用刀，不是用枪，石器时代、铁器时代、互联网时代，每一次时代的变化，都可能带来飞跃，也可能带来战火。所以如何把握手上的力量，如何去负责任的释放，如何让它为社会造福，而不是造祸。我们创业者美好的愿望，但实际上许多事情弄不好，是有可能走向反面的。

这是汽车。这是车祸现场。每年在全世界大概有几十万人会死于汽车轮子下面，所以就等着刚叔的自动车了。

这是ofo，这是好事情。但是另一方面它对城市市容的影响，环境的影响，也是相关的问题。

这是互联网，带来了巨大了好处。但是互联网带来的网络犯罪和自媒体带来的信息的发布，给我们也带来了前所未有的困扰。

生物科技，AI，可以说是一次文明巨大的飞跃，但是有人很强烈的反复的呼吁、投入重金要装open AI，就是要防止这样的技术给我们带来负面的东西。

这是生命科技，生命科技毫无疑问能够带来很伟大的比如延年益寿、长生不老，这是人类的终极梦想。但是也能带来相反的事情。很多电影都演，一不小心就研制一种超级病毒、抗生素滥用，总而言之有可能出现很多意想不到的事。

我今天讲这个问题是因为区块链。区块链带来的革命，带来的变化，是很惊人的。我不知道你们做AI跟区块链有没有什么交集。但是我知道区块链肯定会带来巨大的技术上的变化和生活中的各种各样的不同。那么一个创业者如何用这个技术负责任的为社会、为他人、为国家能够创造价值，创造秩序，而不是损害价值，而不是影响秩序，而不是带来与创业创新相反的东西，这是一个重大挑战。尤其是区块链跟钱如此接近，更加是对人的人性的考验，对人的社会责任、理想主义的挑战。

而事实上随着新的技术越来越持续不断的发展，这方面确确实实是越来越严峻的一个问题，所以反过来在这样一个技术不断突飞猛进的时代，我们应该怎么办，创业者应该怎么办，我们怎么才能够真正的不忘初心，真正的能够创造价值，最后能够成为社会、用户、市场真正需要的优秀的公司。要知道过去一二十年、二三十年潮起潮落、人来人往，许多人带着梦想过来，最后失败了。有人可能赚了很多钱，但最后不快乐。最近发生的许多事情都是因为它偏离了社会责任，偏离了正确的价值观，最后走向了梦想的反面。

假设太阳能能够彻底解决问题的话，人类文明永续了，不需要石油，不需要煤矿，永远是青山绿水金山银山了。这是SpaceX，我真的问过伊隆·马斯克他的一家公司的一个主管，我说他到底什么目的，他说他真正为人类担忧，他觉得地球一旦不能用了，人类怎么办？我们在一起吃晚饭，聊了一个通宵，这个老外也不一定能够理解马斯克。我自己也无法想象，人类真的能够在火星上居住。但是就是这种高科技的不断人类疆界的无限突破，带给人类的东西是无穷大的。

我开过特斯拉之后，再也没有开过其他车。每次开特斯拉都觉得自己是环保使者，为人类社会贡献力量。要跟人脑相结合，或者1500公里/小时的火车，就像哈利波特一样，整个世界都跟迪斯尼乐园一样，半个小时就到北京了，那上海就成为我的后花园了。这个带来人类文明的改变是极其大的。

我想讲讲我的两个小故事。当你创业的时候，如果你把社会的利益、公众的利益放在最高位置的话，那么这个时候，你获得的不仅是成功，还有尊敬。不仅是尊敬，还有更加伟大的贡献。

我在1998年，新东方很小的时候，那时候顶多是个B轮。那时候大概几千万的收入，俞敏洪让我写一个新东方重塑的序言，我想了半年。“当80年代年末一个寒冷的冬夜，新东方创始人俞敏洪离开北京大学，在北京大街的电线杆上张贴他的广告单的时候，他没有想到那左右开弓的糨糊刷，在电线杆上刷下的不仅是新东方托福培训的信息，而是浓墨重彩在中国创业史上写下了一页华章。”

创业者一定要有志存高远、崇高的理想、崇高的价值观。在座的创客大家都有这个思想，从而回归我们创业真正的最伟大的精神的起源，这就是我们要为世界、为社会做一点有意义的事。我们做了什么有意义的事？新东方是做托福培训，2001年我见崔永元，我说说我是新东方的，他说你是新东方的，很多学生托福考满分，但是不会讲英语的。

十九大习主席提出来两个一百年，我当时就写的是“人们都说21世纪将是中国国力达到顶峰、成为最强大国家的时刻。那个时候，新东方的创业者们都已经是八九十岁的人，逝者如斯，人生苦短，但是在庆祝中华人民共和国一百周岁的日子里，新东方的元老们一定会聚集在俞敏洪家里，让他拿出当年那把糨糊已经风干的广告刷，当人们看到这把创造了新东方、创造了中国留学史的魔刷时，这些垂垂老矣的新东方教育家们，眼里也许会闪过一丝欣慰的微笑，因为为了必将到来的那一天，我们已经饱攥生命的激情，把生命的痕迹写在了中华民族迈向伟大复兴的神州大地上。”

这是我1998年身无分文的时候写的，回首往事，我问创业者你的远大抱负是什么，你在这个伟大复兴的进程当中你做什么，只要是有意义的，把它做起来，做到底，无穷无尽的做下去，这就是我要强调的社会责任。

最后我不能不讲一下真格基金。这是2011年真格基金还没有办公室，2011年10月1日我们直接出发去美国东部号召留学生回国创业，最后一站在哈佛大学科学礼堂里面，我们搞了创业大会，400个团队来竞赛，最后一个团队能拿到一万美金，点燃创业之火，创业是值钱的，你想创业是会得到奖励的。那时候还没有办公室，什么都没有，我们就去了哈佛，把创业之火点到了留学生中间。所以理想是什么，我曾经写过激动人心的文章，但是我有一句口号叫，金钱就是价值观。而这个价值观是什么？就是我刚才读到的这个理念，毫无疑问，新东方当时有一个口号叫“新东方要做出国深造的桥梁，回国创业的彩虹”。而当时我们那个旅行创业者就叫真格基金彩虹之旅，我们在践行着社会责任。但是创业是要做生意的。我的经历告诉我，当你把社会责任放的比生意更高的时候，生意就滚滚而来。

你的使命宣言是什么？当你的梦想越大，你的责任越大，当你的公司越大，社会、人们对你的期待就越高。而你只有满足这种社会责任，你的生意才能做得很大，而不至于在成功的过程当中遭受挫折。社会上流行很多段子，对许多成功人士有各种各样的非议。我想说的是我们要承担这样一种责任。

所以最后一句话就是，创客时代，我们面临着前所未有的美好的创业时代，真的是这个时代，你赶不上创业者，但是我在追，而我们一起在为了创业的梦想狂奔的时候，不要忘记我们自己的社会责任，这样每一个创业者才能真正的推动中国社会的健康的、平衡的、迅速的发展，最终共同实现我们自己的中国梦。

谢谢大家！