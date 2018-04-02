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美团回应阿里收购饿了么:没啥是一单外卖不能解决的

美团回应阿里收购饿了么:没啥是一单外卖不能解决的
2018年04月02日 19:46 新浪科技
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　　相关专题：阿里联合蚂蚁金服 95亿美元全资收购饿了么

　　新浪科技讯 4月2日晚间消息，针对阿里收购饿了么的消息，美团外卖方面回应称，风物长宜放眼量，世界上没什么事是一单外卖不能解决的，如果有，那就两单。

　　今日阿里巴巴、蚂蚁金服联合宣布，已经与饿了么签订收购协议，以95亿美元对饿了么完成全资收购。

　　美团外卖对此回应称，中国外卖市场规模已突破3000亿元，全球领先。这是双方多年努力，在竞争中改善用户体验做大行业的共赢结果。“风物长宜放眼量，世界上没什么事是一单外卖不能解决的，如果有，那就两单。”

　　而对于外界关注的阿里收购饿了么之后将对美团外卖造成的威胁，美团外卖援引国家信息中心的数据称，美团在外卖市场的份额为62%。(张俊)

　　以下为美团外卖回应全文：

　　感谢老朋友的多年相伴，欢迎新同学的如约到场，初次见面请多关照。

　　中国外卖市场规模已突破3000亿元，全球领先。这是双方多年努力，在竞争中改善用户体验做大行业的共赢结果。

　　风物长宜放眼量，世界上没什么事是一单外卖不能解决的，如果有，那就两单。

　　从饿了么收购百度外卖，到阿里巴巴全资收购饿了么，半年多时间外卖行业的格局产生巨变。与外卖平台之间的风云变幻形成对比的是，外卖消费者的习惯经过多年沉淀已趋稳定，国家信息中心数据显示，美团外卖市场份额为62%，行业市场份额集中度进一步加剧。外卖平台持续改善用户体验，良性竞争实现行业共赢，将是消费者的共同期待。

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