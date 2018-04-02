继新加坡和马来西亚后 菲律宾也要调查Uber-Grab交易

新浪科技讯 北京时间4月2日晚间消息，继新加坡和马来西亚之后，菲律宾今日也宣布，将对Uber-Grab交易展开调查，以评估这笔交易是否将阻止市场公平竞争。

Uber上周一宣布，将把东南亚地区业务出售给新加坡竞争对手Grab。根据协议，Grab将把Uber的打车业务和送餐服务与自家业务相整合。与此同时，Uber将持有Grab 27.5%的股份。

这笔交易允许Uber更专注于发展其他核心市场业务，从而提高盈利能力。但分析人士称，随着越来越多的国家调查这笔交易，Uber的这一计划可能遭遇挫折。

上周五，新加坡反垄断监管机构“新加坡竞争委员会”(以下简称“CCS”)表示，针对Uber将东南亚业务出售给新加坡竞争对手Grab交易，CCS有合理的理由怀疑这笔交易将阻碍市场公平竞争。

为此，CCS已对这笔交易展开调查，并提出了一些临时监管措施。这些监管措施规定，Uber和Grab目前仍要继续维持交易之前的服务价格，不得在新加坡采取任何与业务整合相关的行动。另外，Uber和Grab也不得相互交换各自的机密信息，包括定价、客户和司机等方面数据。

今日早些时候，马来西亚政府表示，将对Uber-Grab交易展开反垄断调查。马来西亚政府高级官员Nancy Shukri称，在宣布交易之前，Grab已经保证，马来西亚打车服务市场的资费结构不会受到该交易的影响。但Uber和Grab用户对该交易表示担忧，他们担心此次收购将阻碍打车应用市场的竞争，从而导致票价上涨，服务质量下滑。

如今，菲律宾政府称也要对该交易展开调查。菲律宾竞争委员会(以下简称“PCC”)周一在一份声明中称：“Uber-Grab交易可能对打车用户和交通服务市场产生深远影响，PCC正密切关注该交易。”

PCC称，这笔交易事实上将使Grab垄断打车服务市场。因此，PCC调查的重点是评估这笔交易是否将在很大程度上降低市场竞争。今日，PCC已经会见了Grab和Uber代表。

如果PCC调查结果显示，这笔交易将阻碍市场竞争，Uber和Grab必须要给出相应的解决方案。否则，PCC可能通过法律程序来租阻止这笔交易。(李明)