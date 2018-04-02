沪江任命杨继珩为CCtalk联合创始人、CTO

杨继珩

新浪科技讯 4月2日下午消息，沪江宣布任命杨继珩为享互（CCtalk）联合创始人，CTO，全面负责规划、制定和实施CCtalk技术发展战略，配合享互联合创始人及总裁孔薇，孔薇和杨继珩均向享互董事会汇报工作。

杨继珩此前担任沪江CCtalk技术负责人，负责CCtalk产品线的开发与维护。

杨继珩有丰富深厚的音视频行业经验，先后就职于Thomson Research，Corel Inc.， 盛大创新院，酷6网，并联合创业手机直播平台易直播，参与研发的软件包括Thomson Aurora Browsing System， Edius，会声会影，WinDVD，以及微酷、短酷，易直播等移动短视频、移动直播App等产品，并设计和研发了在线视频编辑系统、视频转码系统等多媒体服务系统。拥有美国、欧洲及中国多项多媒体相关技术专利，并多次在重要国际学术会议中发表学术文章。

CCtalk是沪江旗下的实时互动教育平台，为独立的知识传授者、分享者提供完善的在线教育工具和平台能力，为求知者提供知识内容和一起学习的社群环境。自2016年第4季度独立运营以来，CCtalk完成了从语言教学到全品类互动教学平台的构建，初步形成了语言学习、职业教育、中小幼、文化艺术四大品类体系。（王上）

新浪科技讯 4月2日下午消息，沪江宣布任命杨继珩为享互（CCtalk）联合创始人，CTO，全面负责规划、制定和实施CCtalk技术发展战略，配合享互联合创始人及总裁孔薇，孔薇和杨继珩均向享互董事会汇报工作。

杨继珩此前担任沪江CCtalk技术负责人，负责CCtalk产品线的开发与维护。

杨继珩有丰富深厚的音视频行业经验，先后就职于Thomson Research，Corel Inc.， 盛大创新院，酷6网，并联合创业手机直播平台易直播，参与研发的软件包括Thomson Aurora Browsing System， Edius，会声会影，WinDVD，以及微酷、短酷，易直播等移动短视频、移动直播App等产品，并设计和研发了在线视频编辑系统、视频转码系统等多媒体服务系统。拥有美国、欧洲及中国多项多媒体相关技术专利，并多次在重要国际学术会议中发表学术文章。

CCtalk是沪江旗下的实时互动教育平台，为独立的知识传授者、分享者提供完善的在线教育工具和平台能力，为求知者提供知识内容和一起学习的社群环境。自2016年第4季度独立运营以来，CCtalk完成了从语言教学到全品类互动教学平台的构建，初步形成了语言学习、职业教育、中小幼、文化艺术四大品类体系。（王上）