一下科技韩坤：坚持和熬得住是创业者最重要的课题

新浪科技讯 4月2日下午消息，新京报寻找中国创客第四季启动仪式在京召开，在嘉宾传媒创始人吴婷与一下科技创始人兼CEO韩坤对话环节，韩坤介绍了一下科技产品特色，并谈及了创业的感想和经验。

在韩坤看来，一下科技的内容内容优势非常明显，而且内容一直是偏一二线城市，秒拍是更加媒体化。一下科技的明星战略成效突出，在于聚合娱乐明星势能，赋能每个产品价值的爆发。

最后，韩坤对创业者建言，坚持和熬得住是创业者最重要的课题。（王上）

以下为对话实录：

主持人：您最近瘦了是打拳击打的吗？

韩坤：吴婷是我安徽老乡，我和吴婷打拳击的录像在我们公司一直放。

主持人：我很期待接下来的环节。坤哥，为什么你自己不要讲故事，要我来问呢？

韩坤：我们和新京报有非常亲的关系，我们在上一轮新京报投资了我们，今天宋总也在，戴社也在，我们想一起分享一下。

主持人：去年直播行业有很好的成绩，一下科技的业务有直播、有短视频、有爆款产品，秒拍、小咖秀，我们一一道来。先说直播这个行业，今年运作得怎么样，有没有什么计划和好消息要告诉大家？

韩坤：我刚才听说直播的上半场、下半场。因为刚才来的时候两位大佬的演讲都说，不管哪个行业是没有上半场和下半场的，我觉得他的区分就是创新。比如我们做一直播的时候，当时我们比花椒、映客都做得晚，但后来我们接入了微博的明星资源，迅速把头部内容做起来之后，就慢慢有了我们自己的特色。

另外，现在整个直播市场大的直播平台，因为有了用户规模之后，就有了一定的主导权，包括在商业模式上，包括在新的用户方面。在去年圣诞节前后，突然出现了答题，这和我们过去的直播是一样的，但是形态完全颠覆了，也形成了一股很强的热潮。所以直播到底未来是秀场互动还是全民直播，我觉得只要坚持下去，都会有自己的一席之地。

主持人：在坚持的路上，大家比拼的是什么呢？刚才说了有微博的助力，有明星的助力，与其更好，不如不同，最大的不同是什么？

韩坤：我觉得还是基因，比如我们增加了AR，还有偏流量化的，我有流量，流量就转化为现金。现在大家的不同点，还是指自己的资源所服务的用户的内容的不同。

主持人：今年有什么计划吗？

韩坤：计划很多，其实每年都有计划。但其实每个计划都是一个主意，一百个主意不如一个好的执行力，我们也在一个一个做，希望把每个想法都执行出来。

主持人：特别好，每年都有一个爆款。那第一个问题执行的进展怎么样？

韩坤：现在还在坚持，还在做。

主持人：在坚持当中。我们刚才说了一直播。秒拍在去年开始，短视频行业的竞争也是愈发白热化起来，在秒拍这样一个优秀产品当中，也是不断有新想法和新的执行力出来。接下来这一年有没有什么新动作？

韩坤：因为秒拍和微博的结合，使得天生的内容优势比较明显。比如像我们媒体的内容，包括新京报的动新闻，在我们平台上播放得非常大。比如专业的娱乐化的内容，比如明星，很多的内容形成了和别的平台上不一样。但是我们的内容一直是偏一二线城市，秒拍是更加媒体化。

主持人：比如有贾乃亮、张靓颖、Tfboys加入，同时明星对于秒拍的意义是一样的吗？

韩坤：明星是这样的，因为头部比较重，也使得他去创作的频率会比较低，但是一下子可以吸引来很多人。比如Tfboys有很多粉丝，把很多原创的内容，包括生活的内容发到秒拍之后，没有办法能够像一个自媒体一样，每天做到日更或者小时更。但是哪怕能做到周更、月更，一下子就能吸引来很多用户，这时候用户看完他的东西就会去看别人了。所以对于整个产品的生态是起到一个非常好的作用。我觉得这也是属于资源推广的形式。

主持人：接下来我们开始聊一些大家关心的话题。请问这些明星他们贵吗？

韩坤：每个明星都有自己的需求点。如果只是用钱找他来，他可能拿完钱就走了。而秒拍体现的是服务平台，比如他的视频都在这里，他有新片的时候，我们也可以进行先发，就是进行宣传发行。包括他平时的演出公告等等，都会呈现在我们平台上。因为我们做得比较早，优势已经形成了。再就是基本上起到一个相辅相成的互相支持的作用。

主持人：你具体拿什么吸引他们？

韩坤：还是不同的需求。比如我在这方面能帮到你，他能帮到我们，这样的话才能长久，才能更加深入的结合。比如我请他来做一个代言，或者是来发一个什么东西，那基本上这个内容是没有生命力的。但是他在我们这里发视频，他的粉丝都在这里，他不来，他的粉丝都呼唤他，这就是秒拍。

主持人：坤哥今天的语速非常反常的快，我来给大家回述一下我们上次聊的话题，当时是怎么搞定这些明星的。首先我记得他说，所有明星在一下科技都是零工资。第二句话是，讲一个故事，当时他跟贾乃亮在一个场合见面了，他说亮亮，亮亮说你是秒拍。他说对啊对啊。就这样搭上了。作为一个创业者，你认为是你什么样的人格魅力去吸引了这些明星跟你合作呢？

韩坤：我觉得还是共同的价值观吧。比如说我们都有分享的精神，然后是互相的帮助。

主持人：这个环节是用来跨自己的。

韩坤：整个目前来看，明星主要跟我们合作的原因，当然除了我人好之外，更重要的是我们产品对他们支持的力度。

主持人：第一个创业者上来分享纵横演讲的时候，说今天不说创业，不说自己公司，不说产品，就说故事。我觉得坤哥非常傲娇的说你人好。

韩坤：有时候你对他好，他不一定能做好，但是你使劲使劲对他好，他更加习惯了你对他好，他的责备感就会越来越强，就会越来越想做好。当大家对这样的事情充满了热情之后，大家都想做好。所以当我可以对他好可以对他不好的时候，我就使劲对他好。

主持人：下面听你讲一讲你是怎么使劲使劲的对赵丽颖好的？

韩坤：赵丽颖我们合作也比较久，我们跟明星进行深度合作的时候，我们会调查他，他也会调查我们，我们都有一直的价值观，我们和赵丽颖合作都是这种无条件的，很多事情都是一拍即合的。比如说我们在年底盛典的时候，当时她是在外地拍戏，拍得特别特别累。因为我们这个活动当时所设计的环节是她可以在这个地方拍完一场戏之后，再赶过来是来得及的。但是因为我们当时有赵丽颖，我们想把她放在第一位，所以我们想在她上台表演的时候，介绍赵丽颖是我们的一个员工。相当于整个环节调整。当我们跟她说的时候，她二话不说，她就把其他的都改掉了，她肯定也会有经济的损失，但是她还是过来了。我觉得主要是大家以诚相待。

主持人：这个故事是赵丽颖如何使劲使劲的对韩坤好，韩坤是如何使劲对赵丽颖好的呢？

韩坤：她的粉丝都在我们平台上。

主持人：你怎么服务赵丽颖的？

韩坤：这些服务都是方方面面的。我觉得主要还是双方的需求，大家对待这个需求的态度，比如我们帮一个人的时候可以选择帮，也可以选择不帮。基本上你选择不帮，但是帮的结果就是给一个公司、一个人带来非常大的变化。但是你帮了，他不一定会给你有回报。但是当你帮得越来越多的时候，总会有回报。我跟我们员工说，我们很苦，我们一定要有很强烈的奉献服务的意识。很难举出来特别具体的例子，而且有一些也不太方便说。

主持人：刚才耿乐说当年是脱下警服创业，其实韩坤也是脱下警服创业的，也有同样的故事，当时你是被动脱还是主动脱？

韩坤：我看到耿乐的演讲，我非常认真的听，我自己是非常感动的。我是很主动的辞职。我没有耿乐警龄这么长，我大概做了一年的户籍民警。我们的电脑是能上网的，我也有机会去学习互联网，我想学习更多的东西，就来北京来。这就是我想做的事情。当然跟耿乐初衷也差不多。

主持人：在你温文儒雅的外表下有一颗躁动的心。你觉得创业过程当中失去了什么？

韩坤：其实人就是在不断的得到和失去。我记得咱们俩上次采访的时候，好多东西不一定我非要努力的得到它，但是当很多事情做成了之后，自然的就得到了。我觉得如果对于创业者来说，可能有很多事情放不下，但是我觉得有失去才能有更多的得到。

主持人：失去了什么？

韩坤：失去了比如说时间，这些东西其实都不能再失去了，因为你失去了一个，会有更多的弥补回来。所有的事情都是这样的。

主持人：有哪些得到是让你觉得最值得的？

韩坤：前天看了一个文章，我觉得特别好，给大家分享一下。有一个90岁的老奶奶，别人问她你这一辈子最大的遗憾是什么？她说我最大的遗憾是我60岁的时候没有学小提琴，她说如果我当时学的话，我已经演奏30年了。所以我觉得很难用一个得到什么失去什么来说，所以如果我们去创业的话，要面对的就是你自己、投资人和你自己的理想，你要去实现它，最终会成就什么。对我来讲，我一直想做的事就是移动视频，那我就想做成移动视频第一人，那就要非常努力。

主持人：你现在达到心中这个目标了吗？

韩坤：我只能说越来越近了，但是想达到的话，还是继续努力。

主持人：一句话送给现场的创业者。

韩坤：今天几个大佬分享得特别好，都是干货。我觉得就是坚持和熬得住，是创业者最重要的课题。特别是当你获得成就的时候，特别是有更多的得到的时候，不要去骄傲，这也是最危险的时候。因为你不知道你做的东西是多么好、多么优秀，别人正在小黑屋里做超越你的东西。这就是为什么创业者都那么苦。创业确实特别累。

主持人：坚持和熬得住。非常感谢坤哥到现场。

主持人：感谢韩总的精彩分享，请韩总落座。单单一个视频娱乐领域，这几年就发生这么多变化，所以说每个创业者，都会面对各种不确定性，有时候成功只是1%的概率，关键是看你如何抓住这1%的成功。