一周内遭总统两次炮轰 亚马逊股价今日再跌4%

新浪科技讯 北京时间4月2日晚间消息，由于一周内遭到美国总统特朗普的两次点名抨击，亚马逊股价今日早盘再次下挫近4%。

上周四，美国总统特朗普在Twitter上称：“早在大选之前，我就曾表示过对亚马逊的担忧。与其他公司不同，亚马逊仅向各州和地方政府交纳很少的税金，甚至根本不交税。而且，亚马逊还把我们的邮政系统作为其快递员，这给美国带来了巨大损失，并导致大量的零售商破产。”

受此影响，亚马逊股价当日一度下挫近5%。对此，白宫女发言人林德赛·沃特斯(Lindsay Walters)随后表示，政府目前不会对亚马逊采取行动。

但特朗普对亚马逊似乎不依不饶。两天后(上周六)，他再次在Twitter上称：“有报道称，美国邮政局配送亚马逊的包裹平均每单亏损1.50美元，总额高达数十亿美元。美国邮政局的这种机制必须停止，亚马逊现在必须支付应该支付的费用和税金。”

特朗普还称：“如果美国邮政局提高包裹费率，亚马逊的配送成本会上升26亿美元。”

由于投资者担心白宫对亚马逊采取行动，公司市值在上周已缩水200多亿美元。今日，亚马逊股价再次下挫3.9%，报于每股1389.50美元。(李明)