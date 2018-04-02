刘建宏正式从乐视体育离职 尚未明确新动态

来源：懒熊体育

刘建宏 资料图

日前据多家媒体先后确认，乐视体育原联席总裁兼首席内容官、著名体育媒体人刘建宏已在愚人节前一天的3月31日正式从乐视体育离职。腾讯体育第一时间致电刘建宏本人，他亲自证实说：“3月31日，是我在乐视体育的最后一天，我正式离开乐视体育了。”

刘建宏也成为继敖铭、于航等人之后又一名离职的高管，而CEO雷振剑也早已以个人健康为由，向乐视体育股东会发出辞职信，申请辞去在乐视体育担任的法人、CEO、董事、香港公司董事等所有职务。

其实早在今年1月3日，懒熊体育就已得知，刘建宏将选择辞职。但当时向刘建宏本人确认时，刘建宏只回应：“如果我有什么变化，会告知大家的，谢谢关心。”

刘建宏的退出，也是乐视体育“大厦将倾”的一个侧面写照。据懒熊体育此前的报道，3月16日，乐视体育香港分部因为办公楼欠租已经正式停运，而乐视体育香港运营的包括英超在内的多项赛事转播也出现了“断片”甚至不能播出的状况。而几乎同一时间，据懒熊体育报道，乐视体育在北京召开内部会议，告知全体员工：留下不保证薪资社保的按时发放和缴纳，主动离职可以补一个月工资。值得一提的是，在那次内部会议上，CEO雷振剑和时任联席总裁刘建宏均未到场。

乐视网的近况同样堪忧，不久前，乐视网董事长孙宏斌也已经决定，“因工作安排调整原因”向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。辞任后的孙宏斌甚至对媒体表态：“投乐视肯定是一个失败。不能说是壮士断臂，脑袋都断了！”“有谁愿意接盘，我打折卖给他。打九折，真的有意愿还可以商量一下。”

至于离职后的动向，坊间有消息称刘建宏或将前往恒大任职。但截至发稿，刘建宏本人未就新的动态有任何明确的表态。