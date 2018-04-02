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扎克伯格：库克对Facebook信息泄露事件的评价很肤浅

扎克伯格：库克对Facebook信息泄露事件的评价很肤浅
2018年04月02日 22:22 新浪科技
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扎克伯格扎克伯格

　　相关新闻：库克批评Facebook：我不会面临跟扎克伯格一样的状况

　　新浪科技讯 北京时间4月2日晚间消息，Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)显然不同意苹果公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)对Facebook信息泄漏事件的评价，扎克伯格周一在接受采访时称，库克的评价很肤浅。

　　Facebook不久前承认，英国数据分析公司Cambridge Analytica在2016年美国总统大选前违规获得了5000万Facebook用户的信息，并成功地帮助特朗普赢得了美国总统大选。

　　该事件曝光后，Facebook遭到用户、分析师和监管部门的强烈指责。苹果CEO库克上周对此表示：“我们从来不认为这种事情应该存在，这些数据资料包含了特别深度的个人信息，从不同的来源收集后被打包在一起。如果把消费者作为我们的产品，我们可以赚一笔巨款，但我们选择不那么做。”

　　言外之意，Facebook是一项免费服务，用户成为产品被卖给广告主。而库克认为，这种事情不会发生在苹果身上。

　　对此，扎克伯格今日在接受采访时称：“我看到了那条评论，说如果用户不向我们付费，我们就不在乎他们。这种说法是极其肤浅的，与事实也不符。”

　　“实际情况是，如果你想打造一项服务，帮助世界上的每个人保持连接。但是，其中许多人承受不起这项费用。为此，像其他许多媒体一样，为了提供这项服务，采用广告支持模式是唯一的理性模式。”

　　扎克伯格同时强调，他做决定时，更多地是基于“对社区产生怎样的影响”，而基于广告方的考虑很少。(李明)

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