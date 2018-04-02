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京东回应被北京五部门约谈：接受批评 全面严肃整改

京东回应被北京五部门约谈：接受批评 全面严肃整改
2018年04月02日 20:08 新浪科技
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　　相关新闻：北京网信、公安等部门联合约谈京东 责令全面整改

　　新浪科技讯 4月2日晚间消息，今日，北京市网信办、北京市公安局、北京市通信管理局、北京市工商局、北京市文化市场行政执法总队就京东在网上售卖相关违法违规商品、出版物及其他印刷品的行为，依法约谈网站相关负责人，并责令整改。对此，京东回应称，认真接受批评，全面严肃整改。

　　据网信北京披露，经查，京东未依法尽到对其网络平台售卖商品、出版物及其他印刷品的有效管理职责，导致有关违法违规商品、出版物及其他印刷品的售卖信息在网上传播，违反了《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《出版物市场管理规定》等相关法律法规，并造成不良社会影响。

　　北京市网信办等部门责令京东立即进行全面整改，切实履行好网站主体责任，完善制度建设，确保依法依规办网，对网站内容进行全面清理排查，杜绝此类情况再次发生。

　　京东于今晚回应称，对于相关监管部门提出的整改意见，京东商城高度重视，充分认识到自身在相关意识和管理制度方面的不足，我们认真接受批评，将在全公司范围内深入检讨和自查自纠，加强审核团队建设，落实审查管理职责，切实履行网站主体责任，完善公司内部制度建设。我们将积极配合相关监管部门的执法要求，举一反三，全面严肃整改，切实担当起企业应负的社会责任。（韩大鹏）

京东北京市约谈
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