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滴滴回应女乘客怀疑司机不轨：正核实 向当事人致歉

滴滴回应女乘客怀疑司机不轨：正核实 向当事人致歉
2018年04月02日 16:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月2日下午消息，针对有女乘客投诉“怀疑滴滴司机意图性骚扰”，滴滴方面回应称，对当事人的经历深感抱歉，正在努力调查核实事件事实。

　　昨日晚间，有女乘客发文称，在晚上打了一辆滴滴优享车之后，先是闻到车里有一股奇怪的味道，并感觉晕车，后又受到司机言语和态度上的不尊重，怀疑该司机意欲性骚扰。后提前下车才逃过一劫。

　　对于此事，滴滴方面回应称，对于该女乘客的不愉快经历深感抱歉。目前正在努力调查核实事件细节，“有一些可能超出了我们自身的能力，但我们还是希望能够尽可能地多方了解求证，尽可能地核实相关事实。”

　　滴滴还称，将要求团队进行深刻复盘，找出导致沟通不畅，发生误解，用户不满的问题所在，对于孟女士和其他网友们的批评、鞭策，都会认真对待和自查。

　　不过对于女乘客文章中对滴滴客服在投诉处理上的描述，滴滴方面称通过客服录音进行了核实，如果女乘客同意，可以将相关记录向社会公布。(张俊)

　　以下为滴滴回应全文：

　　对于网名“孟婆”女士乘坐滴滴快车导致不愉快的经历，我们深感抱歉，让每一位乘客和车主，安全地出行和工作，是全体滴滴人的共同目标，而女性用户的出行安全更加是我们工作的重中之重。在任何情况下，乘客和车主在平台上发生了不愉快的事情，我们都感到深深的自责和不安。

　　就这个事件本身，我们还在努力调查核实当中，一些细节可能还需要更多的时间才能了解清楚，有一些可能超出了我们自身的能力，但我们还是希望能够尽可能地多方了解求证，尽可能地核实相关事实，无论是对乘客还是车主，作为平台都能够给予一个公平、公正的解决方案。

　　关于孟女士在个人公众账号文章中所描述的一些情况，我们也通过客服录音进行了细致的核实，要求我们的团队进行深刻的复盘，找出导致沟通不畅，发生误解，用户不满的问题所在，对于孟女士和其他网友们的批评、鞭策，我们都会认真对待和自查，并真诚地向孟女士表达我们的歉意。如果孟女士同意，我们可以将相关记录向社会公布，我们也希望更多地倾听大家的意见和建议，帮助我们提高专业水平，更好地服务广大乘客和车主。

　　每一起事故、每一起纠纷，都是用户对滴滴平台信任的一次考验。我们尊重每一位乘客，每一位车主，我们希望每一个事件的处理都能让当事人满意。安全是一场没有终点的奋斗，今天我们做的还非常不够，未来还有更多的考验，我们恳请大家持续监督我们，帮助我们做的更好，让整个社会的出行更加美好。

　　滴滴出行

　　2018.4.2

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