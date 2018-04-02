新乐视智家有易主风险 乐视电视将归孙宏斌吗？

原标题：新乐视智家有易主风险 乐视电视将归孙宏斌？

本报记者 卢晓 北京报道

前脚刚宣布和腾讯视频合作，乐视网（300104.SZ）后脚就宣布了合作的主角新乐视智家有易主风险。

4月1日晚间，乐视网披露，其目前持有的新乐视智家40.3118%股权，已被全部质押。其中34.9398%的股份被质押给孙宏斌旗下的天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司和融创房地产集团有限公司，5.3720%的股份被质押给银行、信托公司等金融机构。而如果无法按时偿还债务，乐视网将面临可能失去新乐视智家实际控制权的风险。

如果乐视网无法按时偿还债务，孙宏斌将持有新乐视智家近七成的股份，成为第一大股东。嘉睿汇鑫目前持有新乐视智家33.4959%的股份，为第二大股东。

4月2日，乐视网相关人士对《华夏时报》记者表示，融创借款和提供担保质押，是按信批要求的风险提示，跟腾讯合作没什么关系。

公告显示，乐视网在去年11月拟向天津嘉睿汇借款12.9亿元。借款期限则为嘉睿汇鑫支付的首笔借款金额实际到账之日起一年。而乐视网此前已经多次披露自己现金流极度紧张。

失去旗下最优质的电视业务，对乐视网来或许是致命一击。电视业务此前是给乐视网带来正向现金流的主要来源。但孙宏斌的入局也没能让销量大幅下出现滑的电视业务有所好转。乐视网披露的数据显示，截止2017年9月30日，新乐视智家营业收入为49.73亿元，亏损总额为11亿元，净亏损则为8.55亿元（以上数据未经审计）。

但将乐视网称作妖股的孙宏斌，在3月29日融创的业绩发布会上依然表达了对电视业务的看好。他当时在谈到乐视电视时称，“我们可以增资，可以找人合作，这个公司还有解。”

孙宏斌的话音刚落，他提到的增资与合作便纷纷落地。

3月29日，乐视网宣布新乐视智家的供应商设计谷科技以现有债权中的人民币2.40亿元对之进行增资。而新乐视智家的估值则从此前的120亿缩水至90亿元。3月30日，乐视网还宣布，新乐视智家和腾讯视频双方约定，开展客厅内容合作。腾讯视频电视版权内容将在乐视电视上呈现，双方将按约定比例对在乐视电视上通过腾讯视频内容产生的会员、广告等商业化收入进行分成。

事实上，受困于盈利两年的要求而无法增资的乐视网，目前只能依靠新乐视智家来突破困局。而孙宏斌开出的合作、增资等药方，又是否能够让乐视的电视业务有所起色呢？而最终又由谁来收割果实呢？