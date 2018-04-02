维基解密创始人阿桑奇被断网 接触外界只能靠探视

方向明

维基解密网站创始人朱利安·阿桑奇被罚断网后，如何与外界接触呢？

由于阿桑奇公开质疑英国对俄罗斯前特工中毒事件的说法，为其提供庇护的厄瓜多尔驻英国大使馆切断了阿桑奇的通信联络。

“阿桑奇未遵守2017年对厄瓜多尔政府所做的书面承诺，发布干预其他国家内政的信息。”厄瓜多尔政府在声明中表示。

于是，通过电子干扰器，限制服务器等手段，阿桑奇本已十分逼仄的20平米的活动范围被断网，不仅不能上网、发不了推特，电话也不能用，也不能在使馆内见客。

2012年，在厄瓜多尔驻英国大使馆内的维基解密网站创始人朱利安·阿桑奇

厄瓜多尔怕引火烧身

一周前，阿桑奇连发三条推特，对俄罗斯前情报官员谢尔盖·斯克里帕尔和女儿在英国索尔兹伯里市中毒事件引发的外交风波发表看法。其中他写道：“尽管英国首相特雷莎·梅有理由将俄罗斯视为首要嫌疑，但目前没有直接证据，且国际禁止化学武器组织的独立调查尚未确认。克里姆林宫因而得以在国内推销俄罗斯遭迫害的观点。”

虽然出生于澳大利亚的阿桑奇现在已经获得了厄瓜多尔国籍。但厄瓜多尔驻英国大使馆只是阿桑奇的临时落脚点，一旦离开使馆，英国警方有权立即逮捕他，然后美国就会将他引渡回去。

但是，阿桑奇影响力最大的地方，从一开始就不是物理空间，而是网络。

2006年，阿桑奇创办了维基解密网站。2010年，维基解密曝光了美国在阿富汗战争和伊拉克战争的大量机密文件，还泄露了25万余份美国国务院与美国驻外大使馆之间联系的电报，其中有11.5万份为秘密和机密级电报，美国政府颜面尽失。

阿桑奇随后因涉嫌强奸受到瑞典调查，并在英国被捕，但他否认所有罪名，并从2012年开始就在厄瓜多尔使馆寻求庇护。瑞典也在去年5月宣布终止对他的调查。

所以，物理空间上的限制对阿桑奇并不重要，网络空间的限制才是命门，这也是厄瓜多尔政府每次在对阿桑奇发出警告时采取的手段。关键是，这些警告并没有起多大作用，而阿桑奇在社交媒体上“点评”的，尽是一些敏感的国际事务。

2016年，维基解密黑了美国民主党全国委员会的电脑，公布了当时民主党总统候选人希拉里·克林顿的大量邮件材料，引发不小危机。于是，厄瓜多尔就把阿桑奇的网掐断了一阵子。

去年11月，阿桑奇又在推特上表示对西班牙加泰罗尼亚自治区独立的支持，继而引发西班牙政府不满，厄瓜多尔政府于是要求阿桑奇不要干涉他国事务，但显然警告不奏效。

厄瓜多尔政府的声明称，之所以切断阿桑奇的通讯网络，是因为其行为“将厄瓜多尔和英国、欧盟等其他国家之间保持的良好关系置于风险当中”。

在和厄瓜多尔达成的协议中，阿桑奇表示将遵守《维也纳外交关系公约 》第41条，即“使馆馆舍不得充作与本公约或一般国际法之其他规则、或派遣国与接受国间有效之特别协定所规定之使馆职务不相符合之用途”。

谁去送信？

断网之后，阿桑奇将怎样与外界沟通呢？

据媒体报道，德国人缪勒-玛格汉（Müller-Maguhn）是阿桑奇少数与外界联络的接头人之一，也是阿桑奇至交，平常每月去探望一次阿桑奇，会给他送书、电影碟片和衣服等物品。2016年，缪勒还给阿桑奇送去一个U盘，其中存了要传递给阿桑奇的个人信息，因此不方便通过邮件传输。这样的做法引起了欧美情报界的关注。

在阿桑奇被断网之后，日常探视将是他与外界接触的主要方式，虽然不能会客，但不代表不能接纳探视者带来的物品。

在缪勒给阿桑奇送了一次U盘之后，他便被欧美情报界，尤其是美国三大情报机构——中情局、联邦调查局和国家安全局盯上，成为密切注意对象。现在，他进入英国都用护照而非带有住址的身份证，一进入英国就把手机关机，变得极度谨慎。而海关人员也会对缪勒的身份层层审核，反复询问其进入英国的目的。

缪勒给英国海关的线索总是像一个商人一样，比如“刚从巴西出差三天回来”，但其实缪勒主业是做一些网络安全的咨询，比如，他在2017年就曾参加过一个俄罗斯国防部组织的会议。

今年1月，在进入厄瓜多尔大使馆看望阿桑奇的时候，缪勒还需要经过警卫的检查，要求其关闭手机、照相机等电子设备，交出手表和车钥匙。“我上一次去看他的时候，他们还朝我带来的水果里面看。他们也是在做分内的事，无可指责。”他说。