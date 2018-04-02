阎焱:今后五年是中国创业最好时代 创业者需抓住机会

赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱

新浪科技讯 4月2日下午消息，新京报寻找中国创客第四季在北京启动，赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱在演讲中指出，用互联网赋能传统行业，这场战役才刚刚开始。年轻创业者在开始创业之前，要认清大的发展方向。

在阎焱看来，创业没有上半场下半场，创业者永远都有机会。

“今天世界前十名公司中有两家中国公司，而且中国独角兽企业也越来越多。今后五年世界前十名中间有几家是中国公司？中国企业突然加速的现象在过去五年出现一个非常重要的原因就是移动互联网。”阎焱说道。

在阎焱看来，移动互联网时代，人口众多的国家收益非常多。因为移动互联网最大的改变是把抱团的消费交易费用降到最低。5G和物联网的时代会对中国带来更大的改变。

阎焱预测，在今后的五年里，世界前十的公司，大概有一半以上会是来自于中国的公司。他劝告创业者应该要看到大的趋势，要抓住机会。“对于年轻人来说，今后五年，是中国创业最好的时代。期待大家。”阎焱总结道。(王上)

阎焱演讲实录：

第一，我觉得创业没有上场的项目，永远都是有机会。机会在哪里，有一点很重要。大家想一个问题，为什么在过去五年里面，世界前十的公司有两名是来自中国的公司，而且好像在过去的几年里面，中国出现独角兽的公司似乎越来越快，为什么会这样？有一个东西可能大家要想的是，移动互联网的时代到底给哪个国家、哪个经济带来的利益最大。不光在中国，在印度也这样，我们在印度也有投资。

在移动互联网的时代，可能对人口最多的国家，带来的效率是最大的。经济学上有个理论，在人口众多的国家里面，有很多的消费者，不是在移动互联网的时代，他很难加入进来。但是在移动互联网的时代，比如微信出现，大家都抱团、组团进入，而且非常明显。电商加入之后，在移动互联网时代，我们看到一个根本的改变、最大的改变就是移动互联网把我们抱团消费的教育费用降到最低，这样对一个人口众多的国家来讲，得益是最大的。如果大家同意这样一个分析，可以安全的预测，在今后的五年里，世界前十的公司，大概有一半以上会是来自于中国的公司。

眼下我们到2019年，大概中国的主要城市就开始铺设5G网络，到2020年之后，还有一个很大的就是IOT物联网，5G和物联网时代出现了，会对中国、印度这样的国家带来更大的机会。所以如果我们纯粹的互联网、纯粹的网络战争已经结束，但是用互联网赋能传统行业，用互联网去改造非互联网行业，这场战役才刚刚开始，因此在这里面有大量的机会。

所以如果作为创业的年轻人来讲，比较重要的应该是弄清大的发展方向在哪、趋势在哪，如果能抓住这样一个机会，而且要坚持。在中国这样一个人口众多的大的市场里面，你的机会很可能多于那些发达国家。所以今后的五年，对中国来说对年轻人来讲是创业最好的时代，也因为这样，我和我们所有导师们都期待着大家。