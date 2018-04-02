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华兴资本包凡：新经济时代需回归价值创造的本源

华兴资本包凡：新经济时代需回归价值创造的本源
2018年04月02日 15:31 新浪科技
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华兴资本董事长兼首席执行官包凡华兴资本董事长兼首席执行官包凡

　　新浪科技讯 4月2日下午消息，新京报寻找中国创客第四季启动峰会上，华兴资本董事长兼首席执行官包凡出席并演讲。他指出，创业者需回归价值创造的本源。

　　新经济在中国社会和经济中已扮演重要角色，规模大、增长快、影响范围广。新经济总体规模23万亿元，占GDP的30.3%。包凡认为，创业者生活在伟大的时代，中国互联网近20年发展飞速，新经济已经渗透到生活的每个部分，全世界300个独角兽近一半是中国企业，但互联网并不是到此就结束。

　　新经济1.0时代也就是互联网上半场，主要解决“连接”的问题，通过连接人与信息，以连接为核心，通过商业模式的创新与变革已创造巨大的社会价值。

　　新经济2.0时代，也就是互联网下半场，是互联网、大数据、云计算组成新的基础设施，将通过为各行各业赋能创造更大的长期价值。

　　在互联网下半场，传统企业应该主动拥抱新经济和技术创新，借助强大的基础设施，开启效率变革，获得发展新动能。

　　在互联网下半场最重要的是，回归价值创造的本源，不断反思为人类、为社会、为行业、为客户创造的价值，同时应该秉承开放与融合的心态，带动更多人参与价值创造。

　　对于最近Facebook遭遇的隐私事件，包凡认为，这对企业是一个警示，尤其企业作为行业翘楚时，更不能违背社会与客户的信任，创业者要成为一个伟大的企业，同时，谨记身上肩负着社会责任。(王上)

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