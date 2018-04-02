华兴资本包凡：新经济时代需回归价值创造的本源

华兴资本董事长兼首席执行官包凡

新浪科技讯 4月2日下午消息，新京报寻找中国创客第四季启动峰会上，华兴资本董事长兼首席执行官包凡出席并演讲。他指出，创业者需回归价值创造的本源。

新经济在中国社会和经济中已扮演重要角色，规模大、增长快、影响范围广。新经济总体规模23万亿元，占GDP的30.3%。包凡认为，创业者生活在伟大的时代，中国互联网近20年发展飞速，新经济已经渗透到生活的每个部分，全世界300个独角兽近一半是中国企业，但互联网并不是到此就结束。

新经济1.0时代也就是互联网上半场，主要解决“连接”的问题，通过连接人与信息，以连接为核心，通过商业模式的创新与变革已创造巨大的社会价值。

新经济2.0时代，也就是互联网下半场，是互联网、大数据、云计算组成新的基础设施，将通过为各行各业赋能创造更大的长期价值。

在互联网下半场，传统企业应该主动拥抱新经济和技术创新，借助强大的基础设施，开启效率变革，获得发展新动能。

在互联网下半场最重要的是，回归价值创造的本源，不断反思为人类、为社会、为行业、为客户创造的价值，同时应该秉承开放与融合的心态，带动更多人参与价值创造。

对于最近Facebook遭遇的隐私事件，包凡认为，这对企业是一个警示，尤其企业作为行业翘楚时，更不能违背社会与客户的信任，创业者要成为一个伟大的企业，同时，谨记身上肩负着社会责任。(王上)