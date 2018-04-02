戴自更：文创投资六方面建议和四个警告

北京文投总经理戴自更

新浪科技讯 4月2日下午消息，新京报寻找中国创客第四季启动峰会上，北京文投总经理戴自更出席并演讲，他分享的题目为《寻找中国创客的山高水长，文创投资的机会和陷阱》，同时，峰会上宣布，戴自更担任山水创投董事长。

在文化产业投资方面，戴自更提出了六方面建议：

一、文化产业是朝阳产业，值得重点关注；

二、文化产业是创意行业，要关注人，尤其是创业者多创新能力和创意水平；

三、把握大众需求，把握好节奏，踩到点上；

四、跨界，把文化创意产业与科技、互联网、旅游、教育等因素结合起来；

五、更多关注垂直领域、小而精、有市场前景的项目；

六、要有全球视野，文化在全球范围内成趋势。

同时，戴自更在文化产业投资方面提出了四个警告：

1、警惕资本的泡沫；

2、对平台型项目要谨慎；

3、警惕政策风险；

4、注重创业者的素质。

根据戴自更介绍，寻找中国创客品牌初始于“双创”潮风起云涌之时，后来通过社会资金和报社资金组建了山水创投基金。

根据介绍，至此，新京报和寻找中国创客以及北京文投围绕山水创投，并结合“创投新媒体、活动运营公司、山水创投基金、创客导师基金”全链条运营。

山水创投基金成立以来，投资了约40家企业，平均估值4.2亿美元，约10家独角兽企业，已经投资项目包括摩拜单车、量化派、VIPKID、一下科技等项目。(王上)

以下为戴自更演讲实录：

谢谢大家，我的身份有点变化，从原来的寻找中国创客发起人，新京报的社长，现在改成了中国创客导师，也任北京文投集团总经理。

尊敬的吴铁男局长、宋甘澍社长、中国导师曹国伟先生、毛大庆先生、包凡先生，还有即将赶来的小平、阎焱老师，还有汪潮涌先生，还有尊敬的各位来宾、各位朋友，今天是寻找中国创客第四季的启动峰会，感谢各位领导和各位创客导师的光临，他们都很忙，也各有各的事情，能够聚到一起非常不容易。曹总今天他的眼睛发炎了，红得很难受，但是还是坚持过来了，今天的雾霾天气对他的眼睛确实不太好。还有汪总，今天中国证监会的领导到他那里去视察，他还是坚持过来了。还有阎焱，他的膝盖约了医生，他把医疗的时间也推了。还有小平，小平现在是正在往这里的飞机赶，他在长沙搞了一个活动，他坐专机回来，争取赶到跟大家见一下。昨天晚上周鸿祎给我发了个朋友圈，他这两天心情不太好，说人生很失败。今天一大早买了个机票，带着老婆、孩子去日本疗伤了，他说他现在心情这么恶劣，要见大家的话，担心要说错话，又要被大家说。但是他跟我讲，让我台他向大家表示问候，以后有机会，夏季峰会、秋季峰会，他过来跟大家见面。

今天到场的还有很多老朋友，也是创投界的成功人士，一会儿大家会看到像VIPKID的米雯娟，还有一下科技的创始人、秒拍的创始人韩坤，还有Blued的创始人耿乐，还有云天励飞的创始人陈宁，还有非常有名的找钢网的合伙人郎永淳，还有紫辉创投的郑刚，还有深之蓝水下机器人的魏建仓，等等很多人一会儿会一一亮相。

同时也感谢我的继任者，也是新京报的新社长宋甘澍先生，他到任后把我要做的事情他也接过去了，所以新京报依然是创投活动的主办方。

感谢在座的各位来自互联网圈、创业圈、投资圈的朋友，有认识的老朋友，也有初次认识的新朋友，感谢你们，相信今天下午的活动不会让你们失望。

作为寻找中国创客活动的发起人，在第四季启动之际，想跟大家回顾一下这三年来走过的历程，不忘初心，牢记使命，砥砺前行的意思。

寻找中国创客是2015年3月正式启动的，当时正值双创潮风起云涌的时候，双创之所以能够成为潮流，我理解：一个是政府号召，在中国做事情政府号召是很重要的。

第二是大学生的就业压力，近千万个毕业生，要安置起来不容易，如果自己创业，那对国家、为社会做了很大的贡献。

三是互联网，尤其是移动互联网技术的进步，为大数据及其应用提供了可能。

四是我们的社会经济发展进入了一个新的阶段，希望消费升级、希望每个人能过上美好生活，成为一个群体的追求。于是很多年轻人怀揣梦想，加入了创业创新的大潮，开始了全新的人生。

大家可能还记得，2015年的时候，中关村创业大街人满为患，咖啡馆里头到处都是创业者，他们的idea和投资人的商业计划书，社会资本也纷纷关注这个领域，天使和风投资本聚集在那。我统计了一下从2012年到2014年，天使投资的是48亿元，但是到了最近三年，天使投资达到了371亿元，翻了产不多7.7倍。风险投资从原来的1899亿元，到了后面三年的4631亿元，三年增加了差不多2.45倍。

在双创风起云涌的时候，也正是新京报走过十年春秋的时候，当时新京报已经成为了中国报业的标杆，受到了大众的广泛肯定。但是显然和其他的纸质媒体一样，也受到了互联网的严峻挑战。包括整体的传播力、经营业绩、盈利模式，这个过程中我也得思考怎么让这份报纸能够更好的活下去。

当然了，一个是就媒体谈媒体，做媒体转型的事情，我们跟腾讯、360这样一些巨头合作，包括新浪网，我们也广泛合作。开发了一些像动新闻、大燕网、我们视频和一些公众号，让新京报的品质和它的媒体影响力得到了延续。与此同时，我也在思考，利用新京报的品牌和公信力能够进入创投界，既然双创是潮流，这样至少新京报的报道可以多一些资源，2015年3月份我们以寻找中国创客的名义开始了创业报道和评选中国创客活动，在报道和活动实施一年后，又尝试进入了创业投资，利用社会资金组织了创投基金。事实证明，这种尝试是正确的。目前我们的创客报道板块，一个是有快报简讯，而是有项目推介，三是有行业深度报道，包括舆论监督，四是创客人物报道，五是言论。三年来，我们共采写了差不多五千多条的创客报道。应该说目前在创业报道里面，新京报是占有一席之地的，我们目前的微信公号差不多有一百万的用户，日均阅读量到了50多万，在业内树立起了专业、权威的报道品牌。

还有，我们开始寻找中国创客的评选，我们定了五个标准，要入选中国创客的话大概有这么五条。一个是对科技领域有重大突破，能够代表当今世界科技先进水平或者发展方向的。二是创建了新的商业模式的。三是对固有的生产方式和生活方式带来重大变化的。四是借鉴国外的模式，结合中国实际，在规模上、品质上实现超越的。五是我们要求创业者有造福人类的情怀，有推动社会进步的使命感。

我认为这五项标准未来还值得坚持下去，在这个标准确立的同时，我们邀请了柳传志、马云、王健林、俞敏洪、雷军、曹国伟、张近东、周鸿祎、郭为、李开复、徐小平、沈南鹏、阎焱、熊晓鸽、汪潮涌、毛大庆、包凡等作为我们寻找中国创客的导师，在他们的指导下，我们在北京、深圳、上海、乌镇等地举办了20多场活动，50多场行业沙龙，40多场项目路演，联合上百家顶级投资机构，以年度为单位，统统层层筛选、打分，在六千多个商业项目中先后评选出了优客工场、Blued、摩拜单车、VIPKID、量化派、云天励飞、一下科技等40位年度中国创客。

我们了解到，过去三年评选出来的年度创客，目前的发展势头都非常好，平均估值达到了4.2亿美金，有近十家成为了独角兽企业。前两个季度创客企业的年均估值增长达到了15亿元人民币。

我举个例子，像获得2016年创客的云天励飞，在一年半的时间里，它的市值从原来的1亿美金到现在的差不多12亿到15亿美金的估值。

从2016年底开始，寻找中国创客也组建了创投基金，开始对优秀的创业项目进行投资，我们参投了一下科技、摩拜单车、量化派、云天励飞、掌上糖医、深之蓝、赤子诚和VIPKID等项目，目前我们在谈的即将投资的项目还有大概十几个。

目前寻找中国创客已经积累起了创投报道、创投活动和服务、创业投资三位一体的业务板块。据我所知，目前我们国内有做创投报道的，也有做创投活动的，有做创投服务的，也有做创业投资的。但是在拥有公信力、公益性的前提下，能够整合一流的资源，使得创投报道、创投投资等融为一体的，同时又互为依托的活动并不多见，寻找中国创客可能是其中之一。

伴随着第四季活动的启动，今年寻找中国创客的品牌将升级为全新的创投服务机构——山水创投，由新京报和北京文投集团联合共同发起，依托寻找中国创客平台，具体运行创投新格局，山水创投基金和创客导师基金，更好的服务于创业者和投资机构。未来我们将继续努力，为创业者搭建起连接导师、政府、媒体、投资机构的全方位的服务平台。

因为当了创客导师，我也讲一讲我自己在投资方面的一些新的体会，跟大家分享。

去年8月份我就任北京文投集团总经理，主要是做一些文化投资项目。我觉得要做文化投资，大概有六个方面的建议。

第一，文化产业是朝阳产业，值得重点关注。人们对美好生活的向往，更多的是通过文化和精神来体现，有没有文化是一个国家、一个个体进步和发展与否的重要标志。大家可以看到，过去十年我们的跑放从30个亿增加到去年的近600个亿，翻了差不多有20倍。文化产业面很广，从电影电视到各种媒体、写书、自媒体、经营书画、经营剧场、书店，甚至经营游戏、做时尚、做旅游、做体育赛事、做知识变现、做文化大数据等等，我觉得这些项目未来都有机会从投资的角度讲都是很好的值得投资的一些领域。北京是中央定的全国独一无二的文化中心的所在地，这点非常重要。有相关的政策作为扶持和支撑，我们文投集团也会参与北京市相关文化产业政策的一些制定，包括媒体政策一些旧的工业的改造政策、影视政策等等。

第二，文化产业要关注人，尤其是创业者的创新能力和创意水平。我们讲科学技术是硬科技，其实文化创意产业从某种角度上讲也是硬的，关键是有没有出类拔萃的创新和创造能力。投文创产业，其实是投资人。因此各位投资人一定要把重点放在找人上。

比如说我们找电影投资的，去年《战狼》斩获了50多亿的票房，吴京就成了热点。还有《伪装者》、《北平无战事》、《琅琊榜》等等都炙手可热，还有创新的《我是歌手》，脱口秀的像马东的《奇葩说》，还有高晓松的，还有一些画家、艺术家，我跟李开复老师有一个交流，他在投资文化方面有一些特点，包括他很好的同事，王朝晖都有非常好的项目。投资文创产业归根到底就是投资相关的人，有了优秀的人，文化创意产业成功的可能性就比较大。

第三，把握好大众的需求、把握好节奏，要踩到点上。任何消费，包括文化消费有它的规律性，不能超越，超越了就跟没赶上是一样的。新京报一开始跟百度做过一个项目，叫饭饭网，我们是最早送外卖的，但是我们做失败了，因为我们2009年开始做，那时候还没有移动互联网。所以最后我们跟百度费了很大劲，没有做成。没想到2012年以后，送外卖的从饿了吗开始，一直到百度外卖，一发而不可收。所以我们早做这个事情，没有踩到点上，结果没有取得好的效果。文化投资是一样的。包括798，798如果放在现在的话，我想不可能成为这么火。放在几年前，798一下子就火了。很多的一些文化项目都跟当时的时机和实际情况关系非常密切。

还有直播、视频，这两年特别火。从映客、一直播、秒拍、斗鱼，这两天他们都在忙着准备要上市了。我觉得视频直播，包括现在出来的一些听的节目，像喜马拉雅、蜻蜓等等这类项目。踩到了点子、踩到了节奏，可能是你这个项目成功的非常好的条件。比如还有付费阅读，阅文科技以两个多亿的利润支撑了差不多900亿港币的市值。还有付费音乐，这也是热点。所以说紧跟时代、踩准节点，是文化创意产业很关键的。

第四，跨界。将文化创意产业跟科技、互联网、旅游、教育等因素结合起来，文化创意产业加上互联网，特别是移动互联网，可以衍生出好多文化产品，像前两天上市的爱奇艺，还有目前市值超过了300亿美金的今日头条，还有罗振宇搞的得到，还有喜马拉雅、秒拍、Blued等等，这些都是依附在我们移动互联网上的，跟互联网密切结合在一起的。包括我们曹总的微博，现在也是火得一塌糊涂。

我再讲个例子。我们文投前年底收了一个做影视特效的，它里面进去了之后全是工程师，全是懂计算机的人，创意产业的部门也有，但是更多的是懂计算机的人才。400多个电脑工程师去年他们服务的影片产生了300亿的票房。同时去年帮着制片方拿到了一个奥斯卡特效奖。这是我们文投集团投的。当时投的是1.75亿美金，现在大概涨到了3个多亿美金。这是文化产业跟科技结合的很好的典范。

还有我们去年评选的像VIPKID，这是文化产业跟教育结合的很好的例子。

因为文化创意产业是轻资产的，它的资源就是创意，创意是不会给钱的，因为国家国务院给了我们特别的政策，允许我们下面的企业做文化的租赁公司，可以没有实物抵押的情况下也可以，所以我们的租赁公司就做得风生水起，去年的利润差不多3.6亿的样子。这也是一个特色。这就是文化跟金融相结合的典型。所以跨界思维是做文化创意产业的一个重要的途径。

第五，多关注小而精的有文化市场的项目。一件事情做到极致、做到最好，是文创产业未来可期的一个发展方向。比如开心麻花，不仅做演出，同时也搞电影，去年《羞羞的铁拳》赚了差不多22亿。这两天在演《北京人》据说非常火。

还有一个简单的例子，Blued也是我们参与投资的，是做同志网站的，男同网站的，做得非常好、非常专，把这个人群服务得非常好。还有天空影城，我们正在谈的，它是做动画片跟纪录片的，比如《大圣归来》这部片子就是他们做的，赚了4个多亿。前两天有一个人跟我谈，做菜谱，做饭的视频的，据说现在做了3万多视频，都是不超过一分半钟的，也非常有前途。像暴走漫画、科学队长等等，都是非常好的项目。

在全球通用的一些东西，或者是大家都喜欢的、人类共性的一些东西，在中国肯定会有它的市场，也可能会流行开。像原来我们看电影，从《阿凡达》以后大家都看3D电影，现在一发也不可收。

我们应该根据国外的一些文化产业来布局国内的文化产业，社会的发展肯定会走到那一步，我们要提前布局。

这是我讲的文化创意产业投资方面的一些建议。

还有要提醒大家的话。

一，紧贴文创产业资本的泡沫。在国内文化创意产业被高估的现象越来越突出，像自媒体为例，据不完全统计，几个月时间内，自媒体完成的融资超过175轮，其中近20轮的融资额超过了千万，有十位自媒体的估值高达一个亿以上，但它们的盈利能力并不理想。包括现在的区块链火爆了以后，一大堆区块链自媒体呈现井喷态势。投资人投资文创产品的时候尤其要保持理性，现在我们的投资碰到的主要问题就是价格太高，国内的项目价格都非常高，张口一般都是几亿、十几亿甚至几十亿，把未来发展的空间都提前透支了。我们前段时间接触了一个媒体做得不错，目前的利润可能一千多万，张口他们要融25个亿，也把我们吓住了。

国外的一些文创产业的定价标准比我们这里更公平、公正。前段时间高晓松说，我们这里有影视公司去收购好莱坞的一些企业，他们开价七个亿，国内另外一家报价就是十个亿。还有一家报价十二亿。一下子把价格翻了一番，这个钱全是美金。国内是钱多，但是人傻不傻不好说。

二，我们对平台型投资的文创项目要谨慎，互联网为基础的平台产品有赢者通吃的特点。如果我们去比BAT，想打造这样的平台，花的投入很大，难度也非常大。并且现在已经进入到巨头的流量割据的状态，我们非常难的，获得流量难上加难。对创业者来讲，我们不要去贪平台的项目，我们还是致力于做踏踏实实的具体的项目，像今日头条，现在成为一个平台了。

三，警惕政策上的风险。我们国家对意识形态有非常严的管制的措施，所以拍电影有审查，电视有审查，自媒体、媒体都有审查，所以我们投资还是要谨慎，一定要吃透政策，吃透相关的有关的要求，不要盲目去投。

四，要注重创业者的素质。文投主要是投人，所以人的创意水平、人的素质、责任感，包括对市场的把握能力，非常重要，一定要找准合适的人，我们作为创业者、投资人还是先找人，会找事，把人做好了，事情就是有机会的。

衷心感谢各位朋友的到来，祝大家在创投路上旗开得胜，一往无前。谢谢。