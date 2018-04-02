美团打车上海7天：乘客超220万 4成订单涉及吃喝玩乐

新浪科技讯 4月2日午间消息，美团打车今日公布上海上线7天的战绩，截止到3月27日24点，美团打车在上海累计服务乘客超220万人次。全部已完成订单中，40%订单去往吃喝玩乐等生活服务场景。

3月21日，美团打车上海站开通，同时上线出租车和快车两种业务。上线当天，美团打车宣布在上海日完成订单量超15万单，第二天日订单量达25万单，第三天超30万单，司机平均接单时长5秒。随后几天内，美团打车上海日完成订单量保持在30万单以上。

根据美团打车方面公布的数据，在上海上线7天内，平台累计服务乘客近220万人次。在所有已完成订单当中，40%与吃喝玩乐等休闲娱乐场景相关，与美团点评的餐饮、到店综合及酒旅等业务形成协同。

上线后首个周末两天（3月24日，3月25日），通过美团App餐饮商户页面打车入口完成的订单，环比周五（3月23日）增长70%。

美团点评CEO王兴此前也在中国发展高层论坛上表示，与滴滴相比，美团打车的优势就在于酒店、外卖等综合服务。不过滴滴目前也在试水外卖业务，4月1日，滴滴外卖已经在江苏无锡灰度测试。(张俊)