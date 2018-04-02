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滴滴宣布拼车日均订单破240万 业务覆盖全国60城

滴滴宣布拼车日均订单破240万 业务覆盖全国60城
2018年04月02日 13:38 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月2日午间消息，滴滴拼车今日对外公布最新业务数据。数据显示，截至目前，全国60个城市，累计超13亿人次使用过拼车服务。滴滴拼车日均订单已突破240万。

　　据中国公安部最新数据显示，截止2017年底，全国汽车保有量已达2.17亿辆，有53个城市的汽车保有量超过百万辆。滴滴拼车负责人刘杨表示，尽管车辆保有量的数据并不低，但是我们看到仍然有大量的出行需求未被满足，很多时候车辆行驶时只坐一两人。而滴滴拼车的分享出行方式可以有效利用这些资源，提升城市道路资源的利用率。

　　滴滴数据显示，已经有越来越多的人习惯拼车的出行方式，超过50%的乘客都愿意接受拼车。刘杨表示，滴滴拼车让乘客在高峰期更容易叫到车。“比如北京出行高峰期，使用拼车的乘客叫车成功率比不拼车的乘客要高出约20%”。目前滴滴拼车的全国平均拼成率已经超过70%，而在一些拼车文化流行的城市，高峰期平均拼成率可达80%以上。

　　滴滴发布的数据显示，截至目前，拼车累计分享了3.6亿个闲置座位，相当于至少减少了12000万辆车上路。滴滴方面称，通过分享拼车，不但减少了大量车辆空载上路，节省了道路资源，同时也有效减少了能源消耗带来的碳排放。其中，数据表明，北京、成都、杭州拼车的节能减排效果最显著。(张俊)

滴滴订单拼车
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