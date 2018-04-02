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张旭豪：给饿了么派CEO是我对阿里提的最重要的要求

张旭豪：给饿了么派CEO是我对阿里提的最重要的要求
2018年04月02日 13:10 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月2日下午消息，4月2日上午10点20分，阿里巴巴集团CEO张勇和饿了么创始人张旭豪共同出现在上海饿了么总部，等待他们的是饿了么年轻的核心团队。能看得出来，等候张勇和张旭豪进入会议室期间，现场众人都在克制兴奋再加一点紧张的情绪。

　　“饿了么进入阿里巴巴生态，网上有很多版本，今天原汁原味分享一下”，张旭豪直入主题，“选择和阿里巴巴走在一起，是因为饿了么更多需要的是战略支持、资源协作。资源深度整合，融入阿里生态，才能实现最初梦想。”

　　“饿了么保持独立品牌、独立运营、独立发展，和阿里生态融合，接下来我们有充足的资源，超配的资源”，在张旭豪这句话后，现场气氛明显兴奋起来。

张旭豪：融入阿里生态张旭豪：融入阿里生态

　　张旭豪很坦率，阿里巴巴CEO张勇的发言更坦率。

　　“这是阿里巴巴有史以来最重要的投资。”张勇的话赢得了现场一片掌声。

　　张勇表示，阿里生态将全面支持饿了么赢得市场，他比喻说：“以前本地生活服务领域大家都在抢二楼，今后饿了么可以直接站到六楼去。”

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　　这番话让大家笑了起来。张勇说，从今天开始，不分阿里同事和饿了么同事，都是一个团队。“我今天在这里感觉和在阿里一样，大家都是年轻人，只不过这里似乎男生的比例要比阿里高很多”。

　　在轻松的气氛下，现场进入问答环节，张旭豪不断地拿起话筒，鼓励大家多多提问。

　　有人关心新任CEO常驻哪个城市，张旭豪主动帮忙回答：“王磊（昆阳）今后就是饿了么的人，饿了么的总部在上海，还有一个总部在北京，他当然就base在北京和上海。”

　　张旭豪还专门补充：“给饿了么派CEO，是我和创始团队对阿里提出的最重要的要求。我作为董事长，更多在战略规划和战略决策，60%花在公司运营，其他在战略上。同时兼任逍遥子新零售特别助理，拿到更多资源。”

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　　还有的问题很直接：“加入阿里之后，之前我们确定的各种项目预算会有变化吗？”

　　“预算只会更多，不会更少。阿里巴巴比饿了么还要有钱。”在现场一片掌声中张旭豪不忘提醒：“不过花销还是要合理哦。”

　　“我和创始团队的伙伴们都相信，今天的选择是饿了么未来赢下去最关键的一步。大家要再次抓住这个机会，为饿了么下一个十年奋斗。”张旭豪说。

 

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