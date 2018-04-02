95亿美元卖给阿里，饿了么为什么这么贵？

第一财经App 关健

阿里巴巴联合蚂蚁金服收购饿了么的消息终于等来了官方宣布，与不久前媒体圈拿到的核心事实没有太大出入。

4月2日，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。

阿里方面表示，饿了么将保持独立品牌、独立运营，饿了么的所有合作伙伴及商家的权利都将得到一如既往的尊重。对于备受关注的饿了么创始人张旭豪的去留问题，阿里已将其任命为饿了么董事长，并兼任张勇的新零售战略特别助理，负责战略决策支持。阿里巴巴集团副总裁王磊将出任饿了么CEO。

张勇对此表示，在创始人张旭豪先生和其团队努力下，饿了么毫无疑问已是国内本地生活服务领域的佼佼者。从结缘到全面融合，源自大家对新零售的共同相信。未来，饿了么将依托阿里集团数字经济生态的商业基础设施，与阿里众多业务产生奇妙的化学反应，成为阿里新零售战略的一支重要力量。

过去一向以“主控力强”示人的年轻创业者张旭豪称，这是包括阿里在内的广大资本市场对饿了么的认可。成为阿里集团一员后，饿了么与整个生态的联系会更加紧密，相互协作会更加高效，加入阿里生态，饿了么的发展平台将上升到前所未有的高度。

交易尘埃落定，高管去留也已敲定，剩下的核心问题就是饿了么将在阿里体系内扮演什么角色？据第一财经记者了解，伴随年初阿里本地生活领域的战略规划，饿了么的定位也逐渐清晰起来。

市场上，美团在本地生活领域合并大众点评后站稳脚跟，并于近期将触角强势深入滴滴掌控的打车市场，表现出明显的扩张态势。年初，口碑从蚂蚁金服划归至阿里巴巴旗下，向张勇汇报，同时确立了阿里在本地生活服务中的新零售思路。作为基础设施能力的饿了么对这一战略可谓“及时雨”。

阿里方面表示，此次收购完成后，阿里巴巴将以餐饮作为本地生活服务的切入点，以饿了么作为本地生活服务最高频应用之一的外卖服务，结合口碑以数据技术赋能线下餐饮商家的到店服务，产生化学反应，形成对本地生活服务领域的全新拓展。

此外，饿了么依托外卖服务形成的本地即时配送网络将协同阿里新零售“三公里理想生活圈”、盒马“半小时达”和24小时家庭救急服务、“天猫超市一小时达”、众多一线品牌“线上下单门店发货二小时达”等一起，成为支撑各种新零售场景的物流基础设施。

盒马CFO盛聪上周对第一财经记者说，盒马在高峰时段会使用部分第三方配送资源。结合上周末盒马宣布在京沪两地推出24小时配送服务，说明盒马对配送资源的需求旺盛，除了使用自营配送外，高峰期不排除借助点我达、饿了么蜂鸟的资源，特别是未来盒马在渠道下沉到二三线城市的过程中。

也就是说，饿了么未来在阿里新零售体系内将扮演基础设施的角色，业务也会更多元化。口碑正在用半成品食材加工的方式延伸餐厅的销售范围，这也需要配送团队的资源。对于阿里的投资行为，淘宝总裁蒋凡对记者称，“如果收购本身对阿里来说没有整合价值，这个收购就没有意义。”

一个明显的趋势是，随着线下门店催生配送需求，拥有全国配送网的服务商也迎来价值重估，饿了么95亿美元的身价也体现了这一点。美团外卖要给海澜之家送货；屈臣氏接入菜鸟网络，利用点我达的配送员给周边3公里用户送货；大润发上线App送生鲜和快消品给周边3公里用户。第一财经记者从业内可靠消息源获悉，菜鸟不久后将接入另一家重量级的线下独立品牌商，利用合作伙伴（可能是点我达）为其配送。

这种现象不是中国个案。2月份，亚马逊把Whole Foods超市接入两小时配送服务Prime Now中，这意味着亚马逊要强势介入为超市送货的生意。Whole Foods原有的C端配送商Instacart的业务受到了影响，连原本划给Instacart员工用于拣货、打包的区域也被挤占压缩了。Instacart由前亚马逊物流高管创立，可以理解为“美国版的达达”。

但亚马逊刺激了其他零售商，反倒让Instacart成了抢手货。Instacart接到了来自Costco、Kroger的在线配送大单，并将业务拓展到了加拿大。因为这些零售商不想坐等被亚马逊抢走零售份额，转型线上迫在眉睫。Instacart在2月份融到了2亿美元E轮，这应该是它IPO前的最后一轮融资。其CFO说，2017年公司业务规模增长了160%，从30个市场拓展到200个。

从最初的盒马，到后来的大润发，再到屈臣氏、海澜之家，经历了从自营型新物种，到大卖场、集合店，再到独立品牌商的过程。未来，那些在全国密集开设了线下门店的独立品牌商（比如服装连锁、化妆品、母婴等）将会触发一种连锁反应，陆续接入配送平台，延伸销售半径。像饿了么这种具有地面资源的服务商被擅长线上的互联网巨头相中，并不奇怪。如果把饿了么的基础设施价值放到整个生活服务新零售大盘中看，95亿美元的价格就更好理解了。