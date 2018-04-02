滴滴外卖上线体验:商家表示被上线 尚未下载滴滴后台

本文来自无锡观察

4月1日，滴滴正式开放外卖服务第一站——无锡。记者进行一番体验后发现，出行领域的专家滴滴试水外卖业务的第一天却略显仓促，无论是商家还是骑手，都还没完全准备好。

上线商家偏少 黄焖鸡等小商家偏多

当天上午10点左右，记者开始了体验滴滴外卖，在滴滴出行的选项下浏览配送范围内的餐饮商家，谁知没划动几下就已见底，这与之前外界宣称的“滴滴很可能走的是高端路线，会更注重对品牌商家资源的争夺”不同。记者发现除了黄焖鸡米饭、沙县小吃等普通小吃外，滴滴外卖只有如意馄饨、张亮麻辣烫等这些连锁快餐，并没有规模化的知名商户资源。价格不低、餐品不多、口味极为雷同。记者所在的是一个人口、商家密度较高的成熟大型居民区，在其他平台上餐饮店铺都超过100家。

记者让一个朋友在不同商圈同样启用滴滴外卖进行搜索，结果显示商家数量和品牌竟然出于意料的相似，光同一黄焖鸡品牌就有三家，而常规的高端的餐饮商家未见踪影。值得一提的是，不少商家的配送时间都显示超过45分钟。

出行平台用到外卖业务

看到可以点德克士，记者特意来到了德克士新天地店，准备采访一下骑手。没过多久，就来了一个取餐的滴滴外卖骑手。滴滴骑手来到点餐处，拿出手机询问店家是否已出餐，店家对这一订单却一脸不知所措，回头询问同事。

针对这一订单，两人开始长达数分钟的研究，商家反复确定并未收到订单。而骑手小哥查看手机一番后说，滴滴似乎把出行平台用到了外卖业务上，骑手小哥与出行平台上的司机更加像，流程十分接近订车、接单、送达系统。而骑手小哥在店内取餐完毕确认前，客人和配送的餐品信息根本看不到。显然这样的点单、接单、取单流程与当下主流外卖平台有着明显差别。“今天不只我一个骑手遭遇到这样的情况，还好订单不算多。”骑手小哥说。

商家表示“被”上线，尚未下载滴滴后台

随后，从商家和骑手反复确认后的事实更加令人啼笑皆非——商家尚未在滴滴外卖平台上线。

店员在和店长沟通后说：“我们接到的通知是在4月4日正式上线，我们店今天还没有上线，用户订单根本接不了”。

既然商家餐品还未上线，且没有下载使用滴滴外卖后台，用户又是如何点餐的呢？滴滴外卖骑手两手一摊，也不知道怎么向苦等了半小时的用户交代。

责任编辑：李思阳