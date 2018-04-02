领英中国找到第二任总裁 陆坚负责中国区业务和研发

来源：界面新闻

时隔将近一年，领英中国终于找到第二任总裁。

4月2日，LinkedIn（领英）宣布任命陆坚为中国区总裁，全面负责领英中国区的业务和研发工作，直接汇报给领英高级副总裁兼全球工程负责人Mohak Shroff。

资料显示，陆坚曾任盛大集团副总裁、盛大多媒体创新院院长，以及盛大旗下的酷6网CTO；360影视CTO、360直播云平台总经理；在加入领英前，是沪江合伙人、沪江旗下CCtalk CEO。同时，陆坚也是美国Vobile公司联合创始人，于2005－2010年任公司CTO。在创立Vobile之前，他曾就职于美国苹果公司八年，先后担任苹果交互多媒体部资深研究员及专业视频工程部主任工程师。

领英方面认为，陆坚在美国和中国有着超过20年的科技公司管理经验，擅长综合管理、产品管理、新技术和产品开发、团队建设、领袖力、创新和IPR管理、创新创业等。

Mohak Shroff表示：“构建一个大规模可扩展的社交平台需要技术知识和商业智慧。而陆坚先生在这两方面有着独一无二的完美平衡，他同时也对领英的使命饱含热情，并具备建立强大团队的丰富经验。能由他在中国领导我们的工作，为每一位中国职场人士更好地提供经济机会，使他们更高效、更成功，对此我感到非常兴奋。”

与此同时，Mohak Shroff 表达了对曾志恒的谢意，“感谢他在过去10个月里担任中国代理总裁一职，不遗余力地支持领英中国平稳向前发展，设立了高标准并打下了一个坚实的基础，支持领英中国取得更长远的成功。”

曾志恒自2017年7月起接替沈博阳担任领英中国代理总裁。在他任职期间，领英与清华大学经济管理学院互联网发展与治理研究中心发布《中国经济的数字化转型：人才与就业》报告，这份报告的发布也标志了领英“经济图谱”在中国的正式落地。此外，2017年12月，领英（深圳）创新中心落户深圳南山区人力资源产业园，向深圳当地政府和企业提供领英大数据、全球化平台和O2O人才解决方案。

截止目前，领英进入中国市场已经有4个年头，它在中国区的第一任总裁是前糯米网创始人沈博阳。

当时，沈博阳津津乐道的是，希望领英以合资公司的形式来破除外资互联网企业的入华魔咒。据工商信息显示，北京领英信息技术有限公司是由LinkedIn与宽带资本和红杉中国一起在2014年3月注册成立的合资公司。

在沈博阳任职期间，他除了运营领英外，最突出的工作是针对本土市场另行研发了一款职场社交App赤兔。但赤兔的定位却遭遇了夹在领英和脉脉之间的尴尬境地。

据财经杂志报道，赤兔是沈博阳与LinkedIn总部的分歧所在。沈博阳非常强调赤兔的重要性，但该产品业绩一般，这引发总部的不满。从2016年下半年开始，LinkedIn中国就已经重新调转战略，加强对领英本土版App的推广。

2017年6月，LinkedIn全球CEO杰夫·维纳（Jeff Weiner）发布内部信宣布，沈博阳于当月起不再担任LinkedIn中国（领英）总裁职务。在长期继任者到来之前，领英国际工程团队负责人曾志恒代理中国总裁一职。

尽管此前一直有关于沈博阳离职的传言，但突然宣布还是让外界颇感意外。沈博阳在告别信中写道，“跨国互联网公司在中国举步维艰，在一家成熟的跨国公司内部创业开创一个新的模式更是难上加难。”。

不过，LinkedIn总部的内部信仍强调了中国是其在全球最重要也是最具战略优先级的市场之一。领英中国披露的数据显示，截至2017年12月，领英中国用户数突破3900万，较2014年入华提升了8倍。此外，领英中国已有超过1000家企业级客户，遍布政府、高科技、互联网、金融、制造、通信、零售、汽车等行业。