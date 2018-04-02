阿里95亿美元巩固新零售城池 张旭豪告别饿了么一线

新浪科技 张俊

在多次入股饿了么之后，阿里终于以95亿美元将其收入囊中了。金沙江创投董事总经理朱啸虎透露，阿里收购饿了么是中国互联网史上最大一笔全现金收购。

自2015年阿里与美团从暧昧走向决裂，阿里先后通过重启口碑、入股饿了么，企图在失控的美团之外再造一个本地生活服务帝国。而在阿里轰轰烈烈的新零售布局中，饿了么也即将与口碑一起成为阿里新零售八路纵队中餐饮生活服务中的一部分。

这对美团和刚刚试水外卖业务的滴滴不是个好消息。美团正与滴滴在出行领域酣战的同时，又要在外卖领域正面迎来阿里的竞争。“三国大战全面爆发前，先让财务投资人全身而退，这点必须感谢阿里巴巴。”朱啸虎说道。

之前传闻将出局的饿了么创始人张旭豪的结局也尘埃落定。张旭豪让出了饿了么CEO一职，将出任饿了么董事长，并担任阿里CEO张勇新零售战略的特别助理。

多次入股获控制权 提供弹药合并百度外卖

2015年10月，美团与大众点评正式宣布合并，此举也意味着美团与阿里的暧昧关系走向结束，美团正式倒向了阿里的对手腾讯。随后就传出了阿里出售美团股份以及投资美团的竞争对手饿了么的消息。

2016年4月，传言落地。饿了么创始人兼CEO张旭豪通过内部信宣布与阿里巴巴及蚂蚁金服达成战略合作协议，获得12.5亿美元投资。其中，阿里巴巴投资9亿美元，蚂蚁金服投资3.5亿美元。阿里巴巴集团董事局副主席蔡崇信加入饿了么董事会。

2017年4月，阿里巴巴与蚂蚁金服再次联手对饿了么增资4亿美元，至此阿里系对饿了么的持股已经达到32.94%，超过了饿了么管理团队。

多次入股饿了么取得控制权之后，阿里还为饿了么合并百度外卖提供支持。

2017年8月，饿了么与百度外卖宣布合并。根据《财经》报道，双方合并的一个重要支持者就是阿里。阿里在此次交易中出资10亿美元算做是饿了么的G1轮融资，其中2亿美元用来支付收购百度外卖的现金部分。

至此，外卖市场的竞争从起初的三足鼎立，变更为阿里系与美团争霸。

整合新零售业务 形成合力

自2016年马云在云栖大会上提出新零售的概念以来，阿里在新零售领域开启了浩大的买买买之路。

目前，阿里已经先后入股苏宁、银泰商业、三江购物、百联集团、高鑫零售、居然之家等线下零售业态，同时创造了全新的业态盒马鲜生，进行大规模的新零售试验。

在今年2月入股居然之家后，阿里官方也全面披露了其在新零售领域的进展：形成了品牌数字、家电数码、服饰百货、快消商超、家居家装、餐饮生活服务、城市乡村通路和社区小店八个纵队，贯穿衣食住行各个方面。

在餐饮生活服务纵队中，已经从蚂蚁金服集团调整至阿里集团旗下的口碑业务成为主力，而在阿里收购饿了么之后，餐饮生活服务板块将再增添一支重要力量。有媒体报道称，阿里收购饿了么后将会促进饿了么与口碑的整合，口碑方面向新浪科技表示不予置评。实际上，早在2016年4月阿里入股饿了么之后，口碑平台的外卖服务就已经交由饿了么运营。张勇也在内部信中表示，作为本地生活服务的最高频应用之一，外卖服务是本地生活重要的切入点。饿了么的外卖服务将与口碑的到店服务一起，为阿里生态拓展全新的本地生活服务领域，完成从新零售走向新消费的重要一步。

收购饿了么的意义不仅在于与口碑在餐饮生活服务方面的整合，饿了么的同城物流能力也将为阿里的新零售板块提供重要支持。比如天猫超市、盒马鲜生、智慧小店，整合饿了么的配送能力之后将极大提升效率。“依托外卖服务所形成的庞大立体的本地即时配送网络，将成为广大新零售场景下必需的商业基础设施。”张勇说。

美团点评的压力

失去对美团的控制是阿里扶持口碑和饿了么的重要原因。而在收购饿了么之后，外卖市场将直接变成阿里与美团的战争。

截至目前，美团外卖和饿了么都未实现整体盈利，阿里对外卖市场的持续加码意味着双方实现盈利的那天更不会很快到来。而如果将口碑与饿了么、百度外卖整合，阿里在本地生活服务领域狙击美团点评的意图就更加明确。

美团点评CEO王兴在2017年接受《财经》专访时就曾提到，阿里目前仍旧持有美团股份，“我们已经帮他们找好了买家。但他却不肯卖光，他一定要留一点，或许是为了将来能继续给我们制造点麻烦。”

王兴坦言与阿里关系的僵化意味着美团点评将会在外卖等市场面临更大的竞争压力。

实际上阿里与美团点评存在的业务竞争已经不仅仅限于外卖、餐饮、票务等本地生活领域，双方在酒旅、云计算等业务上也存在着重合，虽说美团点评背后有着腾讯的支持，不过阿里如果在多个业务上采取类似扶持饿了么的敌对策略，也将为美团点评的多元化布局带来不少麻烦。

张旭豪的结局

阿里收购饿了么自然能为自身的新零售布局和狙击美团点评带来不少益处，不过饿了么创始人张旭豪的角色和结局可能却没那么乐观。

随着阿里的多次入股，张旭豪的股份以及话语权一直在下降。此前传出收购传闻时就有媒体报道，有接近饿了么高层的人士曾透露，“张旭豪的个人股份可能已经只有2个点左右了”。而如果阿里全资收购饿了么，张旭豪不仅没有了话语权，而且可能就此出局。

从此次正式公布的消息来看，交割完成后，饿了么创始人兼CEO张旭豪将让出CEO一职，由阿里副总裁王磊担任，张旭豪则将出任饿了么董事长，并担任阿里CEO张勇新零售战略的特别助理。

不过从阿里此前的历次收购案例来看，被收购公司创始人出局已经多次发生。比如高德、UC、优酷、豌豆荚，这些被收购公司的创始人有的再次离职创业，有的虽留在阿里体系内部却早已不再负责起初的业务，而最终等待张旭豪的又会是哪种结局？