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朱啸虎:阿里收购饿了么是中国互联网最大全现金收购

朱啸虎:阿里收购饿了么是中国互联网最大全现金收购
2018年04月02日 11:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月2日上午消息，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。金沙江创投董事总经理朱啸虎透露，阿里收购饿了么是中国互联网史上最大一笔全现金收购。

　　朱啸虎指出，三国大战全面爆发前，先让财务投资人全身而退，这点必须感谢阿里巴巴。

　　此外，朱啸虎还表示，祝贺张旭豪和饿了么团队，十年创业，从交大闵行校区起步，终成近百亿美金公司。

　　同时，朱啸虎也感谢一起合作的兄弟基金以及战略合作伙伴，阿里，腾讯百度，滴滴，京东，点评美团，有史以来最庞大的战略投资人，都是BABA。

　　最后，朱啸虎表示，“期待下一次百亿美金合作。”（王上）

　　以下为饿了么融资历程：

　　2011年03月，A轮融资，数百万美元，投资方为金沙江创投。

　　2013年01月， B轮融资 数百万美元， 投资方为经纬中国、金沙江创投。

　　2013年11月， C轮融资 2500万美元，投资方为红杉资本中国、经纬中国、金沙江创投 。

　　2014年05月，D轮融资 8000万美元，投资方为大众点评网

　　2015年01月， E轮融资 3.5亿美元， 投资方为中信产业基金、腾讯、京东、大众点评网、红杉资本中国。

　　2015年08月， F轮融资 6.3亿美元， 投资方为华联股份、中信产业基金、华人文化产业基金、腾讯 、京东、红杉资本中国。

　　2015年11月， 战略投资，未透露， 滴滴出行。

　　2016年04月， F轮融资， 12.5亿美元， 投资方为阿里巴巴与蚂蚁金服。

　　2017年06月， 战略投资，10亿美元，阿里巴巴领投。

　　2018年04月 并购，95亿美元， 投资方为阿里巴巴，蚂蚁金服。

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