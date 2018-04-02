张旭豪发内部信：与阿里的一致愿景带来坚定信心

新浪科技讯 4月2日上午消息，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。

饿了么董事长张旭豪向员工发信宣布了这一消息。在内部信中，张旭豪称饿了么未来将融入强大的阿里生态，同时继续保持独立品牌，独立运营。藉着这笔中国互联网史上最大规模收购，饿了么也正式成为“超级独角兽”。从10年前的交大宿舍创业到现在，饿了么聚集起2.6亿用户、200多万商家和300多万配送员，已将外卖培养成中国人第三种常规就餐方式。

谈到本地生活服务，张旭豪认为无论是传统的餐饮外卖，还是方兴未艾的新零售，目前的市场渗透率仍然非常低，需要长时间的推广和深耕。选择完全融入阿里生态，正是为了更好地沿着这条路继续前进。

他提到，本地生活服务市场发展到现阶段，光有资本是远远不够的，未来的趋势将是新零售和餐饮外卖的协同作战，而阿里巴巴在新零售领域有着最强最完善的生态。

关于未来与阿里的合作，他表示，双方达成战略合作的两年来，借力阿里生态流量、金融、技术等领域的全方位支持，饿了么成为阿里在“互联网+实体经济”领域最强有力的伙伴。加入阿里集团后，饿了么与整个生态的联系会更加紧密，相互协作会更加高效，协同效应会更加显著。

张旭豪强调，阿里和饿了么有着一致的战略愿景，彼此都对新零售市场有着坚定的信心，未来，饿了么将成为阿里新零售大军的中坚力量，发展平台将上升到前所未有的高度。

以下为张旭豪内部信全文：