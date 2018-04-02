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阿里CEO张勇发内部信:新零售走向新消费完成重要一步

阿里CEO张勇发内部信:新零售走向新消费完成重要一步
2018年04月02日 11:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月2日上午消息，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。

　　阿里巴巴集团CEO张勇发出内部信，欢迎饿了么加入阿里大家庭。“就在刚才，阿里巴巴集团和饿了么签署了全资收购协议，饿了么正式成为阿里巴巴大家庭的一员。”

　　张勇向全体阿里员工介绍了全资收购饿了么的战略意义，他在员工信中表示：“作为本地生活服务的最高频应用之一，外卖服务是本地生活重要的切入点。饿了么领先的外卖服务将与口碑的到店服务一起，为阿里生态拓展全新的本地生活服务领域，完成从新零售走向新消费的重要一步。同时我们可以清晰地看到，依托外卖服务所形成的庞大立体的本地即时配送网络，将成为广大新零售场景下必需的商业基础设施。”

　　张勇强调，作为阿里新零售一支重要力量，饿了么将保持独立品牌，独立运营。同时，“为能确保饿了么能快速融入，更好借力，加速发展，我们做了系列组织保障：交割完成后，饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任董事长，并担任我新零售战略的特别助理。几天前从阿里健康CEO职务卸任的王磊（昆阳）在交割完成后将出任饿了么CEO”。

　　“期待两位联手把饿了么带向全新的高度。”张勇表示。

　　以下为内部信全文：

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