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西安电子科技大学将“区块链”纳入本科课程

西安电子科技大学将“区块链”纳入本科课程
2018年04月01日 19:07 新浪陕西
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　　作为当下最热门也最具影响力的技术之一，区块链现已席卷全球，各行各业也纷纷开始寻求与这项革新技术对接的方式。在此过程中，区块链行业技术型优秀人才呈现出了供不应求的现象。

　　为了加速区块链行业人才的培养、选拔和输出，全方位推动区块链产业发展，纸贵科技联合闪电孵化器成立了“NODE区块链加速器”，致力于区块链领域的创业孵化投资、技术与商业研究及优秀人才培养。

　　“NODE区块链加速器”初次亮相就引发了广泛关注。他们联合多位行业大咖，将系统、专业的区块链本科课程——《区块链技术原理与开发实战》正式引入高校讲堂。首次课程已于3月31日下午14点在西安电子科技大学（以下简称“西电”）南校区开讲。

　　该课程也得到了学校高度重视，西安电子科技大学副校长石光明、创新创业学院副院长朱伟、软件学院党委副书记董大威出席本次开课仪式。

　　肩负重任，区块链教育砥砺前行

　　西安电子科技大学副校长石光明在致辞中表示，区块链作为新兴技术，基于高校优势学科背景开设相关人才培养课程非常必要。《区块链技术原理与开发实战》一课可能是学校有史以来报名人数最多的课程，同步会计划开启MOOC在线课程，让更多学生参与学习区块链相关知识。该课程的相关创新实践做法，也应借鉴到其他课程中。

西电副校长石光明讲话西电副校长石光明讲话

　　作为《区块链技术原理与开发实战》课程的主讲老师，李晋对记者发表了自己的看法。他表示，现在国外已有相当多的知名院校紧抓时代脉络，如斯坦福、普林斯顿大学等都率先开设了区块链课程。西电继清华之后，成为国内第二个开设相关课程的大学，将肩负起为中国区块链行业培养和输送专业型优质人才的重任。

座无虚席，区块链课程大受欢迎座无虚席，区块链课程大受欢迎

　　《区块链技术原理与开发实战》课，将主打“理论+实战”的理念。从区块链原理、开发基础、应用与创新等方面逐渐深入课程。主讲老师李晋透露，课程进行过程中将不定期举行“黑客马拉松”活动，安排学生针对真实项目的开发进行竞赛。课程结束后，将为学生颁发由多家区块链知名企业认可的证书，并优先推荐实习和就业。此外，学生开发的优秀项目，还有机会获得投资进行孵化。

　　据了解，开课前已有超过600名的学生在线上进行了登记报名。记者走访了当天开课现场，能容纳400余人的报告厅里座无虚席，挤得满满当当。来到现场听课的除了西电本校学生，还有不少西安其他高校的学生和社会人士也慕名前往赶来听课，课堂聚集了大批区块链爱好者。

　　在场学生表示，“区块链”现在是热门话题，但除了在网上看相关文章以外，并没有机会系统学习专业课程。西电此时开设区块链本科课程则弥补了这一缺口，实为应时之举！

　　大咖云集，热烈开讲

　　作为《区块链技术原理与开发实战》的首次课程，现场邀请到了众多区块链行业资深大咖到场。量子链中国区首席开发工程师徐小龙、纸贵科技COO蒋梦瑶、陕西区块链产业技术创新联盟发起人杨若松三人，分别从区块链的起源与技术搭建、行业应用和生态、区块链的未来展望三大部分为同学们详细讲解，让学生切实感受区块链技术带来的变革性作用。

主讲老师李晋主讲老师李晋
量子链中国区首席开发工程师徐小龙量子链中国区首席开发工程师徐小龙
纸贵科技COO蒋梦瑶纸贵科技COO蒋梦瑶
陕西区块链产业技术创新联盟发起人杨若松陕西区块链产业技术创新联盟发起人杨若松

　　演讲期间，同学就区块链相关问题积极提问，主讲嘉宾们一一耐心答疑解惑，并就个别问题展开深度讨论。每位发言的同学还获得了由纸贵科技CTO陈昌联名撰写的《区块链原理、设计与应用》一书，现场气氛十分热烈。

现场同学发言现场同学发言

　　组建王牌授课团队

　　为了带给学生最专业、系统的区块链教学，主讲老师李晋现场聘请徐小龙、蒋梦瑶和杨若松为本次区块链课程及“NODE区块链加速器”的导师。后续还将陆续聘任更多资深导师加入进来。行业大咖强强联手，组建专业讲师团队，用丰富的理论知识和实践经验为学生带来最实用的区块链课程。

主讲老师李晋聘请纸贵科技COO蒋梦瑶为“NODE区块链加速器”导师主讲老师李晋聘请纸贵科技COO蒋梦瑶为“NODE区块链加速器”导师

　　本次课程结束后，有相当多的同学纷纷涌向嘉宾，询问区块链相关知识，并合影留念，对课程展现出极高热情和浓厚兴趣。

课程结束后，主讲老师李晋和学生们面对面交流课程结束后，主讲老师李晋和学生们面对面交流

　　记者了解到，区块链课程在西电起步后，将会立足陕西，面向全国，在国内高校搭建教学生态圈，让更多学生掌握和应用区块链技术，进一步推动中国区块链产业的蓬勃发展。

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