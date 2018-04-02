西安电子科技大学将“区块链”纳入本科课程

作为当下最热门也最具影响力的技术之一，区块链现已席卷全球，各行各业也纷纷开始寻求与这项革新技术对接的方式。在此过程中，区块链行业技术型优秀人才呈现出了供不应求的现象。

为了加速区块链行业人才的培养、选拔和输出，全方位推动区块链产业发展，纸贵科技联合闪电孵化器成立了“NODE区块链加速器”，致力于区块链领域的创业孵化投资、技术与商业研究及优秀人才培养。

“NODE区块链加速器”初次亮相就引发了广泛关注。他们联合多位行业大咖，将系统、专业的区块链本科课程——《区块链技术原理与开发实战》正式引入高校讲堂。首次课程已于3月31日下午14点在西安电子科技大学（以下简称“西电”）南校区开讲。

该课程也得到了学校高度重视，西安电子科技大学副校长石光明、创新创业学院副院长朱伟、软件学院党委副书记董大威出席本次开课仪式。

肩负重任，区块链教育砥砺前行

西安电子科技大学副校长石光明在致辞中表示，区块链作为新兴技术，基于高校优势学科背景开设相关人才培养课程非常必要。《区块链技术原理与开发实战》一课可能是学校有史以来报名人数最多的课程，同步会计划开启MOOC在线课程，让更多学生参与学习区块链相关知识。该课程的相关创新实践做法，也应借鉴到其他课程中。

西电副校长石光明讲话

作为《区块链技术原理与开发实战》课程的主讲老师，李晋对记者发表了自己的看法。他表示，现在国外已有相当多的知名院校紧抓时代脉络，如斯坦福、普林斯顿大学等都率先开设了区块链课程。西电继清华之后，成为国内第二个开设相关课程的大学，将肩负起为中国区块链行业培养和输送专业型优质人才的重任。

座无虚席，区块链课程大受欢迎

《区块链技术原理与开发实战》课，将主打“理论+实战”的理念。从区块链原理、开发基础、应用与创新等方面逐渐深入课程。主讲老师李晋透露，课程进行过程中将不定期举行“黑客马拉松”活动，安排学生针对真实项目的开发进行竞赛。课程结束后，将为学生颁发由多家区块链知名企业认可的证书，并优先推荐实习和就业。此外，学生开发的优秀项目，还有机会获得投资进行孵化。

据了解，开课前已有超过600名的学生在线上进行了登记报名。记者走访了当天开课现场，能容纳400余人的报告厅里座无虚席，挤得满满当当。来到现场听课的除了西电本校学生，还有不少西安其他高校的学生和社会人士也慕名前往赶来听课，课堂聚集了大批区块链爱好者。

在场学生表示，“区块链”现在是热门话题，但除了在网上看相关文章以外，并没有机会系统学习专业课程。西电此时开设区块链本科课程则弥补了这一缺口，实为应时之举！

大咖云集，热烈开讲

作为《区块链技术原理与开发实战》的首次课程，现场邀请到了众多区块链行业资深大咖到场。量子链中国区首席开发工程师徐小龙、纸贵科技COO蒋梦瑶、陕西区块链产业技术创新联盟发起人杨若松三人，分别从区块链的起源与技术搭建、行业应用和生态、区块链的未来展望三大部分为同学们详细讲解，让学生切实感受区块链技术带来的变革性作用。

主讲老师李晋

量子链中国区首席开发工程师徐小龙

纸贵科技COO蒋梦瑶

陕西区块链产业技术创新联盟发起人杨若松

演讲期间，同学就区块链相关问题积极提问，主讲嘉宾们一一耐心答疑解惑，并就个别问题展开深度讨论。每位发言的同学还获得了由纸贵科技CTO陈昌联名撰写的《区块链原理、设计与应用》一书，现场气氛十分热烈。

现场同学发言

组建王牌授课团队

为了带给学生最专业、系统的区块链教学，主讲老师李晋现场聘请徐小龙、蒋梦瑶和杨若松为本次区块链课程及“NODE区块链加速器”的导师。后续还将陆续聘任更多资深导师加入进来。行业大咖强强联手，组建专业讲师团队，用丰富的理论知识和实践经验为学生带来最实用的区块链课程。

主讲老师李晋聘请纸贵科技COO蒋梦瑶为“NODE区块链加速器”导师

本次课程结束后，有相当多的同学纷纷涌向嘉宾，询问区块链相关知识，并合影留念，对课程展现出极高热情和浓厚兴趣。

课程结束后，主讲老师李晋和学生们面对面交流

记者了解到，区块链课程在西电起步后，将会立足陕西，面向全国，在国内高校搭建教学生态圈，让更多学生掌握和应用区块链技术，进一步推动中国区块链产业的蓬勃发展。