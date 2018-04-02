《旅行青蛙》将推出中文版 过气蛙还有救吗？

《旅行青蛙》游戏截图

新浪科技讯 4月2日上午消息，阿里巴巴今日宣布，与日本游戏公司Hit-Point达成战略合作，获得Hit-Point授权在中国大陆地区独家发行旗下现象级手游《旅行青蛙》。

今年1月，在以“氪金”为大趋势的游戏市场中，《旅行青蛙》杀出了一条血路。凭借“佛系”玩法和日系画风，这只青蛙活跃在大家的朋友圈中。自1月21日起，青蛙开始霸占中国App Store免费游戏榜榜首。在无任何宣传、甚至无翻译的情况下，游戏的搜索量和下载量持续激增。

当时，关于《旅行青蛙》中文代理传言不断。新浪科技曾专访了《旅行青蛙》日本制作团队，团队负责人上村真裕子表示，收到了多家中国公司的提案代理申请，但尚未具体洽谈相关商业条款。

阿里游戏方表示，将在《旅行青蛙》的中文版中加入更多娱乐元素，通过跨界融合碰撞出火花，将虚拟的二次元角色，赋予更为多元、丰富的形态。此外，双方还将推进国际化合作，帮助日本品牌在中国寻找合作机遇，扩大市场。

但遗憾的是，阿里游戏官方微博在发布消息1小时后，该微博的转放量仅有3条，评论为2条。或许，《旅行青蛙》真的已经过气了。(韩大鹏)