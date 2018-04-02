红衣教主周鸿祎慨叹挫败怀疑人生 私有化成本200亿

揭秘！红衣教主周鸿祎慨叹挫败怀疑人生，到底为了啥？

21世纪经济报道 21财经APP 杨坪 广州报道

红衣教主，最近有点堵。

愚人节一早，一向以意气风发、口若悬河的颠覆者形象示人的红衣教主一反常态，在公众面前卖了一把“挫败”人设。

4月1日，周鸿祎发微博称：最近状态不好，挫败感源自平衡不好工作和家庭的无能，大家不必牵强附会瞎猜胡乱联想了，感谢很多朋友真诚的关心问候鼓励支持，铭记在心，就不一一单独回复了。

微博内容似在回应其3月30日晚发的一条朋友圈——“我的人生竟然如此失败，没有任何意义”。

想我们周教主，掌舵一家两千多亿市值的上市公司，居然自叹失败？简直要惊呆了小编嘴里的瓜。

好巧不巧的是，周教主发出如此感慨的当天，海的这一边公布了一条重磅消息——国务院办公厅转发了《证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（注：通知所称红筹企业，是指注册地在境外、主要经营活动在境内的企业。），CDR正式启动。

然而一个多月前，2月28日，周教主刚刚借债百亿完成了三六零从美股回归A股的全过程。

不知妻美的东哥早已美人在怀，悔创阿里的杰克马商业文艺玩得风生水起，普通家庭小马哥再创了几千个小目标，人生失败的周鸿祎望着海的那一边，恰好符合CDR模式2000亿市值要求的京东、阿里和腾讯，仰天长啸：

怒发冲冠，凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲、白了少年头，空悲切。

别人只要轻轻一抬手，就能接住“证监会”抛出的橄榄枝，只有我们的周教主，是猛砸了百亿真金白银，自费“回A”的可怜孩子。

回A代价几何？

尽管周教主呼吁大家“不要胡乱联想”，但还真不能怪网友“瞎猜”。21世纪经济报道小编就给周教主算了一笔账，只比CDR出台提前了一个月的三六零，回A成本高达数百亿元。

2011年，三六零在美国纽交所上市，股票代码“QIHU”。2015年，三六零启动私有化，当时公司在纽交所的估值约为80亿美元（约合590亿元人民币）。

但为了早日回归A股，周教主不惜血本，联合其他投资者以每股51.33美元的价格私有化360，私有化成本达到93.38亿美元（约合人民币626.55亿人民币）。

这部分巨额资金中，有30多亿美元是周鸿祎贷款所得。

为了借钱，周鸿祎控制的奇信志成2015年5月与招商、浦发、兴业、中信等六家银行签订了《奇虎360私有化银团贷款合同》，三六零将所属的32个商标及9家公司的股权作为奇信志成30亿美元等值人民币（约合人民币201.3亿元）借款的质押担保物。

这也就意味着，算上利息，周教主的私有化成本已经超过了两百余亿元。

此外，根据三六零2018年3月披露的公告显示，奇信志成曾在取得私有化贷款时，向招商银行承诺，在重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易完成后，奇信志成所持有的公司股份需要质押给招商银行。

奇信志成合计持有上市公司约32.97亿股，根据3月30日收盘价来看，这部分股票对应的市值约为1395.62亿元。

另一边，私有化完成后，三六零在借壳“江南嘉捷”的过程中，也花费不少。

在借壳过程中，江南嘉捷以18.72亿元的价格转让嘉捷机电100%股权，其中三六零的全体股东受让9.71%股权，只不过支付的对价不是现金，而是其持有的等值三六零0.36%股份，约1.82亿元，该费用也被戏称为三六零的买壳费。

三六零花了数百亿资金，从美股回到了A股，屁股还没坐热，却发现身后已经辟出了一条迎接BATJ的近道。

网友调侃称：其他人都是爹妈接回来的，就他是自己掏钱打车回来的。

小编在这里点一首凉凉送给教主。

假如没有借壳

不过，三六零如果没有“快人一步”，是否真的能赶上这波“独角兽”盛宴呢？周教主的微博回应究竟是有苦难言，还是欲盖弥彰？

我们先假设三六零还在美股，如果按照2015年私有化的市值来计算，三六零距离“已在境外上市的大型红筹企业，市值不低于2000亿元人民币”这一条件还相差甚远。但按三六零3月20日A股市值来看，2863亿元显然满足条件。

考虑到美股估值通常较A股估值低，且刚刚满足条件的网易截至3月29日市值也不过368亿美元（约合2309亿人民币），但规模上，网易明显比三六零体量更大、盈利更多。

截至2017年底，网易总资产规模为710.31亿元，净利润为107.08亿元。而三六零重大资产重组的总作价为504.16亿元，2017年承诺净利润为22亿元，要想在美股达到2000亿人民币的市值，三六零还需要再加把劲儿。

如果我们假设三六零已经在美股实现私有化，但尚未于A股上市，那么周教主是否能赶上CDR试点呢？

根据试点第二个要求，尚未在境外上市的创新企业（包括红筹企业和境内注册企业），最近一年营业收入不低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币。

上文我们提到，从私有化退市之时，360的估值就已经达到590亿人民币，另外2016年三六零的营业收入也达到了99亿元，所以第二个条件360是可以满足的，只是周教主201.03亿的私有化银团贷款，当借还是得借，只是省了一笔买壳费。

其实仔细想想，三六零从美股转战A股，估值翻了四倍，这波回A操作也不亏，周教主不如想想，“下周回国”的贾跃亭都坚守在造车的第一线，这点苦痛算得了什么呢？