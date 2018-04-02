新浪科技> 互联网 > 正文

“直播答题助手”走红背后有何隐情？有外挂为赚流量

“直播答题助手”走红背后有何隐情？有外挂为赚流量
2018年04月02日 09:52 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　直播答题热度不减催生“答题助手”有外挂为赚流量有“神器”觊觎隐私

　　“直播答题助手”走红背后有哪些隐情

　　来源：法制日报

　　“世界杯要搞答题直播，搜狐准备了百万奖金。”

　　这是近日搜狐董事局主席兼CEO张朝阳在接受媒体采访时，对外界透露的信息。

　　从今年年初开始，直播答题一路火爆不减。

　　然而，在众多平台蜂拥进入直播答题领域时，一些问题也逐渐暴露出来，其中，最受关注的莫过于各种辅助类作弊软件的出现。

　　就在答题者对“答题助手”还处于爱恨交加之际，一则新闻引爆舆论——“百万英雄”的共同举办方和运营方今日头条等公司起诉搜狗输入法，认为搜狗输入法遮挡答题页面并自动显示题目答案，存在不正当竞争行为。

　　不过，距离新闻爆出尚不足24小时，事件迅速得到“反转”。随后，搜狗公司向媒体澄清说明：今日头条方已提交书面撤诉申请，法院也口头裁定准许撤诉，上述行为均记入笔录。

　　之后不久，有关部门下发《加强网络直播答题节目管理》的通知，要求对网络视听直播答题活动加强管理，进一步规范网上传播秩序，防范社会风险。

　　然而，《法制日报》记者调查发现，在这场答题产业热潮背后，仍有不少问题需要厘清。

　　“答题助手”种类多

　　随着一系列直播答题活动的出现，直播答题成为最火热的风口。

　　不少直播平台纷纷推出答题活动，每场奖金为10万元至50万元不等，这场“撒币大战”吸引了成百上千万用户参与其中。随着参与人数的增长，直播平台的题目也愈发刁钻起来。

　　面对此类状况，一些互联网公司竞相推出“答题助手”。用户只需使用两部手机，一部参与直播平台的答题活动，一部打开“答题助手”实时获取答案，即可提高答题速度与正确率，获得更为丰厚的奖金。

　　“有些用户是能拿到钱的，只不过越来越少，只能说积少成多吧。‘答题助手’还是有用的。以一款解题软件为例，用户进入聊天室后，专家在线给出答案，速度也够快，准确率还高，基本场场可以拿钱，我连拿6场，赚了不少。”北京白领符涛对《法制日报》记者说，“还有很多答题者同时使用两款‘答题助手’。”

　　北京某高校学生张晓东经常穿梭在各大答题平台之间。在他看来，有些“答题助手”只能根据搜索结果的相关性，给出最佳答案而非正确答案。

　　此外，张晓东说，面对适合检索的题目，如“斯诺克比赛在对手不失误的情况下，单杆最高得分是多少”这类问题，有些“答题助手”能够给出直接的答案：147。面对反问题目和模糊语义的题目，比如“下面哪个国家不是君主立宪国家”类问题，有些“答题助手”则会显示“还在想”。

　　张晓东告诉记者，还有一种基于在线语音识别的“答题助手”，其优势在于，可以通过长按增音量键、长按home键、手机通电、蓝牙耳机等多种方式唤醒，题目能够在线语音识别。

　　“不过，这种语音识别类‘答题助手’无法保证答题速度，往往当答案搜索出来后，答题时间已经结束。”张晓东说，还有一款“答题助手”则存在准确率不高的问题，“以前还有一款软件，用户只能通过图片或者语音的方式获取题目答案，使用步骤繁琐，用户体验性一般，目前已经下架了”。

　　附加产品市场火爆

　　其实，在直播答题市场还未被下令整顿之前，其风靡之势催生了各类“神器”。

　　不过，有答题者在使用时发现了其中的一些“门道”。

　　张晓东说，刚开始玩直播答题时，大家还秉持一颗靠自己的知识储备答题的初心，“后来发现，网上出现了一批答题微信群、答题QQ群。不过，不少答题QQ群要求先交费才能入群。对于答题者来说，还没开始‘薅羊毛’就要交一笔‘学费’”。

　　除了答题微信群、QQ群，还出现了答题外挂。

　　搜索电商平台会发现，不少商家出售几元至几十元不等的“答题神器”。这些“答题神器”打着诸如“1秒出答案，安全、专业、放心”之类的旗号，外挂种类众多，涵盖各大答题平台。

　　不过，不少答题者认为，他们购买的“答题神器”并没有那么准确，有些常识题都能答错，最后还是得靠自己。

　　“比如一道生活题：从北京到天津，不能乘坐下列哪种交通工具，A、飞机；B、火车；C、邮轮。答题者靠常识都知道北京不临海，肯定不能选邮轮。可有些‘答题神器’提供的答案偏偏就是邮轮。不少答题者在疑虑间选了C,最终肯定是错的。”张晓东说。

　　“有不少大的平台推出了免费的‘答题助手’软件，其目的是增加自己的流量。不过，一些不知名的外挂就不靠谱了，其中可能会携带病毒或木马，威胁个人信息安全。”曾经设计过类似“答题助手”外挂的程序员杨松对《法制日报》记者说。

　　“我发现，有的‘答题助手’习惯在最后几题给出错误答案，可是看题目却完全是不用绕圈子就能搜索出答案的，但很多人都因使用‘答题助手’提供的答案被淘汰。这难道是故意的？为了减少竞争对手的一种手段？”张晓东说，他觉得背后原因可能“另有深意”。

　　对此深有同感的符涛则说得更加直白：“好几次都是在最后一题给错误答案。答题者貌似有作弊的侥幸，但是到最后什么也拿不走，只有平台方赚走了流量。”

　　除了这些“助手”，直播答题市场的“神器”还有“复活卡”。

　　在某电商平台，“复活卡”的销量可谓增长飞速。《法制日报》记者注意到，销量最高的一家已售出超过3000份，而销量排位后十名的也都在3000至1000份之间，均价在5角左右。

　　据知情人介绍，这些商家也是自己注册多个账号，代刷“复活卡”，有的商家使用一些软件修改“复活卡”的数量。

　　记者询问一家出售“复活卡”的网店客服了解到，只要玩家给出自己的邀请码，他们就会找人帮刷“复活币”。不过，由于需求火爆，不少店家都称单次购买有上限，不接急单，因为找人刷“复活币”需要一定时间。也有店家称，玩家如果想立刻拿“复活币”，可以加价，买得越多加价越高。

　　是辅助还是作弊

　　答题者在参加答题活动时使用辅助工具，这种做法是否属于作弊？

　　“这确实有作弊之嫌，对未使用辅助工具的用户略显不公平。”中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧在接受《法制日报》记者采访时说，不过，由于答题活动原本就是公开的，不论是多人共商作答还是借助辅助工具，答题方式是用户可以自由选择的。

　　中国政法大学副教授朱巍在此前接受媒体采访时提出，很难用法律评价这些所谓的“外挂作弊”行为。

　　朱巍说，从商家的角度来看，直播答题模式的主要盈利点在于流量。其主要的赚钱方式不是来源于网民，所以网民在使用一些所谓的外挂时，只要不破坏整个直播的正常运营，可能也并不是特别大的事情。

　　不过，记者注意到，在各平台的活动规则中，都明确禁止使用答题外挂。比如，某平台在其答题规则中写明：禁止用户以任何不正当手段及/或舞弊行为参与本活动，一经发现，活动举办方有权取消该用户的活动参与及获奖资格，有权收回用户已取得的答题奖金、追讨已提现的奖金金额，并保留追究该用户法律责任的权利。不正当手段及/或舞弊行为包括但不限以下，通过非官方客户端入口参与；篡改设备数据，伪造成用户参与；扰乱平台秩序、使用模拟器、插件、外挂或通过第三方工具、第三方平台等下载、注册、获取答案、答题、获取复活卡或对本活动进行干扰、破坏、修改或施加其他影响及活动举办方认为的其他不当手段及/或舞弊行为。

　　“如何区分作弊及作弊的人数较多时应该如何处理，这些问题对答题平台来说是难题。”北京律师杨振对《法制日报》记者说。

　　答题产业亟待监管

　　“我们不接急单，还有200多单排队呢。”

　　这是张晓东最初在某电商平台上购买“复活币”时，店家对他说的一句话。

　　“有业内人士告诉我，引入复活机制本来是所谓的‘节目圣经’或者叫‘运营圣经’,其实是一个非常好的社交网络互动手段。”张晓东说，“现在，这个社交互动手段变成了作弊与反作弊的恶性循环。”

　　中国互联网络信息中心数据显示，截至2017年12月，网络直播用户规模达到4.22亿。企鹅智库发布的《全国直播答题用户调研报告》显示，在所有对直播答题感兴趣的手机网民中，55%的人参与过这项活动。

　　参加直播答题的用户越来越多，其背后的问题也越发凸显。

　　“直播答题号称的所谓线上线下互动娱乐模式，实际已经变成空话和自欺欺人。在网上售卖各种辅助软件、假人答题、‘复活币’的很多，这类辅助类作弊软件，说到底都是通过抓取搜索的方式快速获得答案。当然，不排除一些外挂本身就是黑客工具，当你利用它答题时，黑客已经获取了用户的所有信息。与打击网络游戏等外挂态度不同，大部分平台对此并不十分在意。”朱巍对《法制日报》记者说，因为，不管如何使用辅助作弊软件，平台宣传效果、身份信息绑定结果、银行卡和电话信息、广告效果都已经完成，更何况很多外挂还能增加人气。

　　在朱巍看来，直播答题是新玩法，但作为载体的平台却存在老问题。直播作为一种新媒体业态，兼具实时性强、表现形式多等优势，不仅传播效率高，而且受众范围广。然而，站在风口的投资方一味“撒币”，纵容内容粗糙的劣质平台以及相关灰色产业挤入公众视野，不仅会破坏整个直播行业生态，还会对广大受众造成恶劣影响。

　　“用法律规范不良倾向，势在必行。”朱巍对《法制日报》记者说。

　　本报记者 赵丽

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有