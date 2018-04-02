“直播答题助手”走红背后有何隐情？有外挂为赚流量

直播答题热度不减催生“答题助手”有外挂为赚流量有“神器”觊觎隐私

“直播答题助手”走红背后有哪些隐情

来源：法制日报

“世界杯要搞答题直播，搜狐准备了百万奖金。”

这是近日搜狐董事局主席兼CEO张朝阳在接受媒体采访时，对外界透露的信息。

从今年年初开始，直播答题一路火爆不减。

然而，在众多平台蜂拥进入直播答题领域时，一些问题也逐渐暴露出来，其中，最受关注的莫过于各种辅助类作弊软件的出现。

就在答题者对“答题助手”还处于爱恨交加之际，一则新闻引爆舆论——“百万英雄”的共同举办方和运营方今日头条等公司起诉搜狗输入法，认为搜狗输入法遮挡答题页面并自动显示题目答案，存在不正当竞争行为。

不过，距离新闻爆出尚不足24小时，事件迅速得到“反转”。随后，搜狗公司向媒体澄清说明：今日头条方已提交书面撤诉申请，法院也口头裁定准许撤诉，上述行为均记入笔录。

之后不久，有关部门下发《加强网络直播答题节目管理》的通知，要求对网络视听直播答题活动加强管理，进一步规范网上传播秩序，防范社会风险。

然而，《法制日报》记者调查发现，在这场答题产业热潮背后，仍有不少问题需要厘清。

“答题助手”种类多

随着一系列直播答题活动的出现，直播答题成为最火热的风口。

不少直播平台纷纷推出答题活动，每场奖金为10万元至50万元不等，这场“撒币大战”吸引了成百上千万用户参与其中。随着参与人数的增长，直播平台的题目也愈发刁钻起来。

面对此类状况，一些互联网公司竞相推出“答题助手”。用户只需使用两部手机，一部参与直播平台的答题活动，一部打开“答题助手”实时获取答案，即可提高答题速度与正确率，获得更为丰厚的奖金。

“有些用户是能拿到钱的，只不过越来越少，只能说积少成多吧。‘答题助手’还是有用的。以一款解题软件为例，用户进入聊天室后，专家在线给出答案，速度也够快，准确率还高，基本场场可以拿钱，我连拿6场，赚了不少。”北京白领符涛对《法制日报》记者说，“还有很多答题者同时使用两款‘答题助手’。”

北京某高校学生张晓东经常穿梭在各大答题平台之间。在他看来，有些“答题助手”只能根据搜索结果的相关性，给出最佳答案而非正确答案。

此外，张晓东说，面对适合检索的题目，如“斯诺克比赛在对手不失误的情况下，单杆最高得分是多少”这类问题，有些“答题助手”能够给出直接的答案：147。面对反问题目和模糊语义的题目，比如“下面哪个国家不是君主立宪国家”类问题，有些“答题助手”则会显示“还在想”。

张晓东告诉记者，还有一种基于在线语音识别的“答题助手”，其优势在于，可以通过长按增音量键、长按home键、手机通电、蓝牙耳机等多种方式唤醒，题目能够在线语音识别。

“不过，这种语音识别类‘答题助手’无法保证答题速度，往往当答案搜索出来后，答题时间已经结束。”张晓东说，还有一款“答题助手”则存在准确率不高的问题，“以前还有一款软件，用户只能通过图片或者语音的方式获取题目答案，使用步骤繁琐，用户体验性一般，目前已经下架了”。

附加产品市场火爆

其实，在直播答题市场还未被下令整顿之前，其风靡之势催生了各类“神器”。

不过，有答题者在使用时发现了其中的一些“门道”。

张晓东说，刚开始玩直播答题时，大家还秉持一颗靠自己的知识储备答题的初心，“后来发现，网上出现了一批答题微信群、答题QQ群。不过，不少答题QQ群要求先交费才能入群。对于答题者来说，还没开始‘薅羊毛’就要交一笔‘学费’”。

除了答题微信群、QQ群，还出现了答题外挂。

搜索电商平台会发现，不少商家出售几元至几十元不等的“答题神器”。这些“答题神器”打着诸如“1秒出答案，安全、专业、放心”之类的旗号，外挂种类众多，涵盖各大答题平台。

不过，不少答题者认为，他们购买的“答题神器”并没有那么准确，有些常识题都能答错，最后还是得靠自己。

“比如一道生活题：从北京到天津，不能乘坐下列哪种交通工具，A、飞机；B、火车；C、邮轮。答题者靠常识都知道北京不临海，肯定不能选邮轮。可有些‘答题神器’提供的答案偏偏就是邮轮。不少答题者在疑虑间选了C,最终肯定是错的。”张晓东说。

“有不少大的平台推出了免费的‘答题助手’软件，其目的是增加自己的流量。不过，一些不知名的外挂就不靠谱了，其中可能会携带病毒或木马，威胁个人信息安全。”曾经设计过类似“答题助手”外挂的程序员杨松对《法制日报》记者说。

“我发现，有的‘答题助手’习惯在最后几题给出错误答案，可是看题目却完全是不用绕圈子就能搜索出答案的，但很多人都因使用‘答题助手’提供的答案被淘汰。这难道是故意的？为了减少竞争对手的一种手段？”张晓东说，他觉得背后原因可能“另有深意”。

对此深有同感的符涛则说得更加直白：“好几次都是在最后一题给错误答案。答题者貌似有作弊的侥幸，但是到最后什么也拿不走，只有平台方赚走了流量。”

除了这些“助手”，直播答题市场的“神器”还有“复活卡”。

在某电商平台，“复活卡”的销量可谓增长飞速。《法制日报》记者注意到，销量最高的一家已售出超过3000份，而销量排位后十名的也都在3000至1000份之间，均价在5角左右。

据知情人介绍，这些商家也是自己注册多个账号，代刷“复活卡”，有的商家使用一些软件修改“复活卡”的数量。

记者询问一家出售“复活卡”的网店客服了解到，只要玩家给出自己的邀请码，他们就会找人帮刷“复活币”。不过，由于需求火爆，不少店家都称单次购买有上限，不接急单，因为找人刷“复活币”需要一定时间。也有店家称，玩家如果想立刻拿“复活币”，可以加价，买得越多加价越高。

是辅助还是作弊

答题者在参加答题活动时使用辅助工具，这种做法是否属于作弊？

“这确实有作弊之嫌，对未使用辅助工具的用户略显不公平。”中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧在接受《法制日报》记者采访时说，不过，由于答题活动原本就是公开的，不论是多人共商作答还是借助辅助工具，答题方式是用户可以自由选择的。

中国政法大学副教授朱巍在此前接受媒体采访时提出，很难用法律评价这些所谓的“外挂作弊”行为。

朱巍说，从商家的角度来看，直播答题模式的主要盈利点在于流量。其主要的赚钱方式不是来源于网民，所以网民在使用一些所谓的外挂时，只要不破坏整个直播的正常运营，可能也并不是特别大的事情。

不过，记者注意到，在各平台的活动规则中，都明确禁止使用答题外挂。比如，某平台在其答题规则中写明：禁止用户以任何不正当手段及/或舞弊行为参与本活动，一经发现，活动举办方有权取消该用户的活动参与及获奖资格，有权收回用户已取得的答题奖金、追讨已提现的奖金金额，并保留追究该用户法律责任的权利。不正当手段及/或舞弊行为包括但不限以下，通过非官方客户端入口参与；篡改设备数据，伪造成用户参与；扰乱平台秩序、使用模拟器、插件、外挂或通过第三方工具、第三方平台等下载、注册、获取答案、答题、获取复活卡或对本活动进行干扰、破坏、修改或施加其他影响及活动举办方认为的其他不当手段及/或舞弊行为。

“如何区分作弊及作弊的人数较多时应该如何处理，这些问题对答题平台来说是难题。”北京律师杨振对《法制日报》记者说。

答题产业亟待监管

“我们不接急单，还有200多单排队呢。”

这是张晓东最初在某电商平台上购买“复活币”时，店家对他说的一句话。

“有业内人士告诉我，引入复活机制本来是所谓的‘节目圣经’或者叫‘运营圣经’,其实是一个非常好的社交网络互动手段。”张晓东说，“现在，这个社交互动手段变成了作弊与反作弊的恶性循环。”

中国互联网络信息中心数据显示，截至2017年12月，网络直播用户规模达到4.22亿。企鹅智库发布的《全国直播答题用户调研报告》显示，在所有对直播答题感兴趣的手机网民中，55%的人参与过这项活动。

参加直播答题的用户越来越多，其背后的问题也越发凸显。

“直播答题号称的所谓线上线下互动娱乐模式，实际已经变成空话和自欺欺人。在网上售卖各种辅助软件、假人答题、‘复活币’的很多，这类辅助类作弊软件，说到底都是通过抓取搜索的方式快速获得答案。当然，不排除一些外挂本身就是黑客工具，当你利用它答题时，黑客已经获取了用户的所有信息。与打击网络游戏等外挂态度不同，大部分平台对此并不十分在意。”朱巍对《法制日报》记者说，因为，不管如何使用辅助作弊软件，平台宣传效果、身份信息绑定结果、银行卡和电话信息、广告效果都已经完成，更何况很多外挂还能增加人气。

在朱巍看来，直播答题是新玩法，但作为载体的平台却存在老问题。直播作为一种新媒体业态，兼具实时性强、表现形式多等优势，不仅传播效率高，而且受众范围广。然而，站在风口的投资方一味“撒币”，纵容内容粗糙的劣质平台以及相关灰色产业挤入公众视野，不仅会破坏整个直播行业生态，还会对广大受众造成恶劣影响。

“用法律规范不良倾向，势在必行。”朱巍对《法制日报》记者说。

本报记者 赵丽