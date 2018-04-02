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打车补贴战再起 是一时狂欢还是格局再造？

打车补贴战再起 是一时狂欢还是格局再造？
2018年04月02日 09:24 新浪综合
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　　来源：IT时报

　　IT时报记者 汪建君

　　近日，美团打车正式进入上海，高价补贴的策略着实给沪上的朋友带来一份份惊喜。

　　周末陪女友去商场，她说：“我用美团打个车吧，特别优惠。”这几天她连续收到短信通知：美团打车助您出行无忧，前4程单单立减12—14元；美团打车恭喜您成为特权大使，领取3×12元周五—周日立减券，带您嗨遍全魔都；办公室同事也畅谈起美团打车的话题，“我回家省了14块”“我来单位只花了一块五”……

　　一夜之间，沉寂已久的打车话题重新成为人们的谈资，不过主角不是滴滴而是转向了美团。作为TMD中的两员，美团和滴滴(另一个T是今日头条）无疑是中国互联网企业的后起之秀和超级独角兽，程维、王兴俨然成为明星企业家，二人关系也微妙复杂，既有乌镇煮酒谈笑论天下也有忌惮彼此相爱又相杀。

　　正如此次王兴高调进军上海，亮出补贴大战，勇夺出行市场，程维也毫不犹豫迅速予以有力回击，在滴滴App或手机短信上，到处可以看到诸如“滴滴打车，下班打车低至0元！越打越便宜，前4程依次立减9、10、11、12元！”的信息。

　　大打价格战在互联网企业发展史上并不新鲜，仅在出行市场，数年之前的滴滴和快车就已经上演过白热化博弈，尽管如此，在短期之内依旧为普通用户所乐见，毕竟打车便宜了——这也是让人欣喜、带动狂欢、炒热话题的根本所在。

　　然而，这样的光景能持续多久？见惯了价格补贴套路的中国用户，已然明白一切的补贴竞争终将走向巨头的垄断，那么此次美团再掀价格战，是一时狂欢还是平分秋色，最终打破出行市场一家独大的格局，形成彼此制衡的竞争之势？

　　按照王兴的说法，美团打车已经在进入城市拿到了三分之一的市场份额，但价格支撑而起的市场必然需要大量的后续补贴，这对美团来说无疑是一个巨大的压力和包袱。另一个需要注意的问题是，作为超级独角兽的美团，近期意欲在香港寻求上市，高调开拓出行市场，果真是为延展战略基本盘还是有意炒高公司估值，需要观察后续的“增值行为”。

　　与此同时，凭借价格补贴狂飙猛进，也引起了一些新的问题，正如滴滴区域运营高级总监孙枢近日发文所称：“补贴畸高会带来黑产和刷单，这会对整个出行业造成巨大创伤；同时允许大量外牌车涌入，不做安全排查，更是灾难性的风险。”

　　眼下，价格补贴激战正酣，性格刚猛的王兴看似志在必得，作为普通用户，笔者乐见出行市场呈现竞争态势，但仅靠高价补贴恐怕难以为继，最终的方式还是要走向服务与安全，无论美团还是滴滴，这都是它们的未来之路。

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