知情人士：阿里全资收购饿了么交易落定 今天或宣布

澎湃新闻记者 杨鑫倢

饿了么最终没有等来独立上市，阿里巴巴收购饿了么的交易即将落锤。

4月2日，知情人士向澎湃新闻透露，互联网订餐本地生活平台饿了么4月2日将召开内部会议，宣布阿里巴巴（NYSE：BABA）将全资收购饿了么，阿里巴巴届时将从百度和其他投资者手中收购饿了么其余股份。

截至发稿，阿里巴巴和饿了么未予置评。

阿里巴巴目前是饿了么的第一大股东。2016年和2017年，阿里巴巴及其关联公司蚂蚁金服连续两轮投资饿了么，共计22.5亿美元。

早前的2018年2月，就有市场传言称，阿里将全资收购饿了么，交易总对价在95亿美元。随后饿了么股东华联股份（000882.SZ）的公告部分印证了上述说法。

华联股份称，阿里近期已经接触Rajax（饿了么母公司）全体股东并表达收购意向，但公司目前未与阿里就Rajax股权转让事项签署任何协议，涉及股权转让的价格、时间、数量及交易方式等核心条款尚在切磋过程中。

2017年8月，饿了么收购百度外卖，拿下在线订餐市场近一半的市场份额，并开始与腾讯支持下的美团展开全面竞争。当时的交易在阿里的融资支持下，百度通过换股方式也成为饿了么的股东。

此后，原饿了么副总裁魏海出任百度外卖CEO，原百度外卖CEO巩振兵担任百度外卖董事长，不过2018年3月，巩振兵离职，饿了么向澎湃新闻确认了这一消息。

饿了么3月22日还表示，当天举行的“2018年饿了么交易平台&即时配送启动会”上，饿了么创始人兼CEO张旭豪首度介绍了旨在强化交易和物流两大事业部协作的新机构——交易物流班委会。

“班委制度”是阿里巴巴内部常见的一种管理手段。

据饿了么发布的信息，2018年初，饿了么成立了交易物流班委会，直接向CEO汇报，任命联合创始人兼COO康嘉为班长，负责班委会的日常管理，成员由两大事业部和产品技术部门高层组成，为交易及物流事业部制定共同的核心目标，并监督执行。饿了么联合创始人兼资深副总裁汪渊也是班委会的一员。

据澎湃新闻了解，原来饿了么的交易平台和即时配送两个事业部为分开，各自负责人直接向CEO汇报，现在则为事业部先向班委汇报，班委再向张旭豪汇报。

张旭豪3月3日做客新华网时回应收购传闻表示，无论过去还是未来，饿了么一直和资本市场的关系很紧密，长期以来都是资本市场的宠儿。而现阶段，公司最关注的是如何保持业务上的增长，带给商户和用户更好的服务。

“我们要做的就是保持增长……自强则万强。”张旭豪说。

出生于经商世家的张旭豪，一直希望饿了么能够独立发展。早前在谈及合并问题时，“如果是我们来主导这家公司，我们并不是很排斥的。但如果是对方来主导，我们是比较排斥的。”张旭豪说。

接近饿了么方面的人士向澎湃新闻透露，饿了么目前账面上资金紧张，持续不断和美团竞争中烧钱，可能是导致饿了么接受阿里收购的原因。

富途证券认为，作为已经持有饿了么三成以上股份，且是最大股东的阿里，为何要花重金全购饿了么，可以说原因只有一个，就是把饿了么全部整合到阿里的本地生活服务平台上，来直接对抗美团。

目前电商对于零售商业市场的整体渗透率在一成五左右，也就是说，线下的零售市场要数倍于在线，如果再加上生活娱乐家政等项目，本地生活服务市场的体量是远大于电商的，这也就是阿里需要一个能在这个方向上和美团直接对抗的平台，那饿了么一定是唯一选择。

富途证券指出，美团现在每天的日定单数超过一千六百万单，饿了么的日定单也到了一千万，已经是足够和美团来抗衡，但这里的核心是需要做管控和整合，于是，将饿了么完全纳入阿里旗下的生活服务平台新口碑就是一个最简单直接的方法。

据饿了么方面披露，截至2017年6月，饿了么在线外卖平台覆盖全国2000个城市，加盟餐厅130万家，用户量达2.6亿。公司员工超过15000人。截至2017年4月，服务于蜂鸟配送的注册配送员突破300万人。