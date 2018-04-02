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盛大游戏拓展海外市场 100亿韩元投资韩国版“微信”

盛大游戏拓展海外市场 100亿韩元投资韩国版“微信”
2018年04月02日 08:08 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月2日上午消息，盛大游戏宣布，旗下控股子公司韩国Actoz soft（下简称“亚拓士”）以100亿韩元（约5913.07万元人民币）投资韩国移动社交巨头Kakao旗下游戏子公司Kakao Games。此前，以30亿元人民币战略入股盛大游戏的腾讯，于今年2月13日领投了Kakao总计1400亿韩元（约8.19亿元人民币）的融资，成为其第二大股东。

　　据悉，Kakao有韩国版“微信”之称。此次投资后，盛大游戏与亚拓士将成为Kakao的深度战略合作伙伴。同时，世纪华通旗下全资子公司Diandian Interactive Holding（点点互动）也对Kakao Games完成了100亿韩元的投资。亚拓士与点点互动双方总计投资Kakao Games200亿韩元。

　　据Kakao Games官方介绍，该游戏平台目前拥有超过5.5亿会员，业务覆盖手机游戏、PC游戏等，未来还将延伸到VR、AR等领域。母公司Kakao的业务范围从社交向电商、支付、广告、游戏等各个互联网领域进行拓展，旗下研发运营了Kakao Talk、Kakao Music、Kakao Story等应用软件，其中聊天软件是韩国“国民级”社交软件之一，截至2017年5月，拥有2.2亿注册用户和4900万月活用户，约占韩国人口的84%，影响力称得上是韩国版的“微信”。

　　今年2月8日，盛大游戏宣布和腾讯达成战略合作，腾讯以30亿元人民币战略入股盛大游戏，双方将在现有业务上强化深度合作。

　　盛大游戏表示，随着资本结构的进一步完善、业务模式的成功转型，盛大游戏也将进入到一个新的里程碑式发展阶段。与此同时，盛大游戏不断发力全球市场。目前，其海外营收约占总营收的10%-20%。计划未来3到5年，海外营收占比达到50%以上。（韩大鹏）

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