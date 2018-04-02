Facebook开发数据认证工具：保证广告主获得用户许可

新浪科技讯 北京时间4月2日早间消息，Facebook计划要求广告主提供证明，确认用户同意将自己的数据用于社交网络上的营销活动。

Facebook正在建立一款认证工具，要求广告主在利用电子邮件在平台进行广告宣传之前，确认已获得用户许可。

这款工具在早些时候被TechCrunch报道过，是Facebook公司定制受众计划（Custom Audiences program）的一部分，它允许广告主上传客户数据表，例如电子邮件地址。Facebook将这些数据与用户相匹配，允许广告客户针对社交网络上的个人进行广告宣传。

新认证工具将要求广告主保证他们获得了用户的许可。Facebook还将防范跨账户共享数据。

Facebook发言人伊丽莎白·戴安娜（Elisabeth Diana）说：“我们一直有现成条款确保广告主已经获得了数据使用许可。但我们将更加强调这一点，教育广告主如何正确使用数据。”

这一消息推出之际，Facebook正因为14年公司发展史上的最大争议而焦头烂额。上个月有媒体爆料称，咨询公司Cambridge Analytica在2016年美国总统大选期间，擅自利用5000万个Facebook用户的信息制定营销策略。Cambridge Analytic是通过一位研究员得到上述数据的，而这位研究员依据的是Facebook以前的规则。

Facebook说，三年前Cambridge Analytica曾确认上述信息已被删除，研究员也有同样表述。但是Facebook后来发现，一些用户数据没有被清除，《纽约时报》报道称，至少有一些用户信息仍存在。

数据泄露丑闻爆发之前，Facebook已经由于被俄罗斯人干扰美国总统大选所利用而受到社会的广泛谴责，美国国会和英国议会已要求Facebook首席执行官马克·扎克伯格出席作证，但他并没有承诺会这样做。(斯眉)