又见独家版权发力 网易云音乐告别周杰伦

何天骄

4月1日，白领小吴打开网易云音乐App时，发现自己最常听的周杰伦歌曲全部变成灰色不可收听状态。本以为这是一个愚人节玩笑，随后就看到网易云音乐的公告，原来是真的下架了。

事实上，与去年网易云音乐部分音乐版权被下架一样，这次也是因为版权纠纷。在4月1日前一晚，网易云音乐突然发布公告，称因版权方要求，不得不很快下架了涉及周杰伦等艺人的杰威尔版权公司歌曲。

网易云音乐方面向第一财经表示：“截至3月31日，网易云音乐拥有周杰伦所属唱片公司杰威尔的正版授权，我们尽了最大努力，仍未能在版权到期日完成续约，因此下架了所有相关歌曲。”

对于没有续约的原因，作为周杰伦相关歌曲的版权代理方腾讯音乐娱乐公司方面向第一财经方面称，由于网易云音乐的侵权问题，被相关版权方杰威尔音乐有限公司（JVR）发现，因此根据JVR的意见，暂停相关音乐版权的授权合作。

突击售卖版权

网易云音乐目前下架的仅限周杰伦的大部分歌曲，记者看到，还有一些周杰伦的歌曲仍可收听。但在QQ音乐、虾米音乐等其他平台并没有下架周杰伦的相关歌曲。

据悉，在下架周杰伦歌曲前，网易云音乐展开了一场时间争夺战，从昨晚开始将周杰伦近200首歌曲打包售卖给用户。网易云音乐认为此举有助于用户在相关歌曲版权下架后仍能继续收听。

不过，有音乐公司人士向记者表示：“按照目前行业规则，用户一旦成为付费会员用户，所有曲库都可以收听并下载，只有少量新歌因版权方要求会进行单独付费售卖，为期数月到半年之间，随后也会放入到大众曲库中供会员用户收听或下载。而此次网易云音乐售卖的周杰伦的歌曲大都是老歌，在收取会员费之后继续收取费用或有不妥。”

网易云音乐方面解释称：“按照相关合约规定，只有对歌曲进行了付费购买下载之后，网易云音乐的用户才能在歌曲下架后合法地继续使用相关歌曲，因此推出了快速购买通道。”

值得注意的是，截至4月1日上午网易云音乐平台上仍在售卖周杰伦歌曲。按照腾讯音乐方面的说法，网易云音乐的版权在3月31日已经到期，那么4月1日该平台继续售卖周杰伦歌曲恐涉嫌侵权。记者了解到，直到下架前，网易云音乐平台已经售卖了10万余首歌，按照每首歌2元的价格计算，获利20余万。

网易云音乐方面承认犯了严重的错误，并表示：“在3月31日24时购买周杰伦歌曲的用户，网易云音乐将全额退款并收回权限。”

版权之争

与去年版权大战的导火索一样，这次网易云音乐失去部分版权依旧是因为被指侵权。

去年8月，网易云音乐平台突然有大部分热门歌曲无法收听，原因是音乐版权代理方腾讯音乐拒绝续签音乐版权，腾讯音乐认为网易云音乐存在侵权。随后网易云音乐也反诉腾讯音乐涉嫌侵权，双方随即展开一场版权大战。

腾讯音乐方面表示：“近期，网易云音乐的盗版侵权问题受到网友广泛关注，该平台在杰威尔音乐有限公司（JVR）的版权转授权使用期间存在诸多版权不规范问题，尤其是经过国家版权局推动协调之后，依然屡次出现盗版侵权现象。根据版权方意见，2018年3月31日杰威尔音乐有限公司（JVR）版权转授权到期后，腾讯音乐娱乐暂停与网易云音乐的转授权合作洽谈。”

上次两家的版权大战名为维权，实则有抢夺市场的意味，并且在国家版权局介入后，几大音乐平台分别达成版权互授协议。今年2月初，腾讯音乐与网易云音乐握手言和，达成版权合作协议，岂料刚过了一个多月，纠纷又起。

CIC灼识咨询执行董事赵晓马向记者表示：“在线音乐平台以版权为护城河的竞争已经逐步弱化，版权转授权合作的达成是大势所趋。”赵晓马判断，此事很可能只是一次单纯的因为涉嫌侵权引发的版权纠纷，也不大会像去年那样爆发版权大战。