盛传阿里京东回归正酣 A股“独角兽”迎来严考

今年“两会”以来，随着政策层面明确提出培育中国独角兽企业的目标，A股的独角兽概念股掀起一波炒作热潮。截至3月21日，“独角兽概念”板块3月以来累计涨幅已高达14.63%，而同期沪指涨幅仅为0.22%。

不过就在近日，有消息称阿里巴巴、京东有可能成为首批CDR（China Depositary Receipt，中国存托凭证）试点公司，百度也有可能在首批名单中，并最快将于6月回归A股。倘若这些中国互联网巨头们回A成行，会对A股市场带来哪些冲击和影响？

而另一个值得关注的问题是，近日对于美国的独角兽企业反倒是一个“多事之春”，截至3月28日，汇聚了美国最多独角兽企业的纳斯达克指数已经自3月最高点跌去近10%，这对A股的独角兽概念板块会不会形成一个拖累？

针对上述问题，《投资者报》记者采访了业内专家，以期为投资者提供一些有价值的参考。

巨头回归

为何不走寻常路

此前，众多中国的科技公司由于A股对企业的盈利要求、不允许设置特殊股权结构等因素，大多选择在境外资本市场上市。而此次“两会”前后，监管层频频表态有望推出中国存托凭证（CDR）帮助BATJ等互联网巨头回归A股。据媒体公开报道，目前证监会已经成立专门的CDR工作小组，筛选将回归A股的“独角兽”企业。

根据定义，CDR指的是存券机构将在海外上市企业股份存放于当地托管机构后，在中国大陆发行代表这些股份的凭证。CDR与普通股类似，不仅可以在二级市场交易，还可以通过增量发行方式进行融资。凭证持有人实际上是寄存股票的所有人，其权利与原股票持有人相同，CDR可在交易所或柜台市场交易。

业内人士分析称，海外独角兽回归A股，无论是采用IPO，还是CDR形式，其最大区别在于，前者可以实现再一次融资，股票涨跌会计入A股指数，后者则没有这两种功能，只是一些原始股东可以以A股的估值去卖出股票，而A股的投资者也有了一个渠道去投资这些互联网巨头公司，分享优质公司成长带来的红利。更重要的是，CDR形式回归对于A股市场的抽血效应会小得多，无疑对A股利好。

因此，如果管理层推动的创新只是这个CDR的话，海外上市的互联网巨头回归的诱惑和动力就要打折了，类似巨人网络、360等公司以借壳形式回归后估值较海外暴涨数倍的“神话”可能就没那么容易上演了。A股投资者也不用担心成了高估值的“韭菜”。

对此，四川大学潜龙金融工程实验室主任、四川量化对冲学会副会长、华西证券客座教授白晓毅在接受《投资者报》记者采访时也表示：“CDR的模式类似于美国市场的存托凭证，国际上有先例，因此BATJ这类在海外上市的中国独角兽们以这种形式回归是完全可行的。”

在谈到这批独角兽企业的回归将如何影响A股市场时，白晓毅指出：海外独角兽的回归，对同类公司的估值提升有一定作用，短期可能会有高涨的情绪推动价格脱离价值。此外，这批独角兽的回归，对A股市场的整体结构改善也大有好处，对新技术、新经济是重大利好。从中也体现出政策层面的导向，更愿意走先进技术、先进服务的路径，同时愿意打破规则，让政策更接地气，也让那些真正优质的公司更方便回归，这也符合我国经济战略中构建资本强国的要求。

A股“独角兽”将迎来严考

尽管海外上市的独角兽回归A股从中长期看是一大利好，但短期也有一些值得警惕的因素。

近日，对于全球独角兽最为集中的美国纳斯达克市场来说可谓“多事之春”，先是Facebook（脸书）泄漏5000万用户隐私引发股价大跌，随后是特斯拉被疑造假。此外，亚马逊、奈飞等一大批科技巨头的股价也纷纷展开调整。

此外，超级独角兽腾讯最近似乎也不那么太平，在公布了超预期的优秀年报后，第一大股东南非报业宣布大幅减持，3月27日，腾讯总裁刘炽平也减持了100万股，套现约4亿港元。要知道按公开资料，刘炽平可以说是腾讯仅次于马化腾的二号人物，此时的减持自然会受到市场各方瞩目，当然，也引发了对于其下一步动向的猜测。受此影响，腾讯股价已经从最高点476.6港元跌到3月28日的收盘价420港元，一周多时间，跌幅近10%。

那么，新问题就来了，对于A股投资者来说，如果这些超级独角兽的估值都要经受一番考验，而在A股市场上，一些公司质地远远不如上述企业的那些独角兽，或准独角兽们的成色无疑将会经受更大的考验。

对此，白晓毅教授的看法是，与美股相比，A股在90%的时间里走势是相对独立的，这与金融监管政策有关，同时进入A股市场的外资总体比例较小，经过了细心筛选，因此能够进来的资金大多也是“听话”的资金。总体来看，受益于政策层面明确鼓励中国的独角兽企业在A股上市，创业板市场下半年很大概率会有一波行情。

那么，当下投资者如何把握其中的投资机会呢？不少业内人士表示，如果想要在这一波独角兽红利中有所斩获，一是留意那些持有海外上市的独角兽公司股份的A股公司，一旦这些公司回归A股后估值提升，相关持股公司的收益也能有所提升。不过以CDR形式回归的话，对估值提升幅度的预期不宜太高。另一条主线，还是要潜心研究有行业垄断性和业绩高成长性的中小创龙头公司，而不要被市场的喧嚣转移注意力。白晓毅指出，其中，文化板块、基因测序、人工智能等领域真正具有成长潜力的公司，如昆仑万维、光环新网等公司，值得投资者持续关注。